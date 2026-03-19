Los países y las empresas con las que el Gobierno Petro contrataría sistemas para neutralizar drones de grupos armados

La iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa incluye vigilancia de la Procuraduría y colaboración internacional, integrando expertos en tecnología y seguridad para reforzar la protección ciudadana y de la Fuerza Pública - crédito Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia está avanzando en la estructuración del proceso de contratación para adquirir sistemas de contramedidas contra aeronaves no tripuladas, en el desarrollo del proyecto Escudo Nacional Antidrones, cuyo próximo paso es realizar fases de pruebas y selección de tecnología en abril y mayo de 2026.

De acuerdo con un comunicado oficial, el proceso contempla la evaluación de diversos sistemas para neutralizar drones, entre ellos modelos fijos, semifijos, tácticos vehiculares, tácticos navales, portables y detectores portátiles de UAS (Unmanned Aerial Systems, sistemas aéreos no tripulados) que suelen ser usados por grupos armados para ejecutar atentados en varias zonas del país.

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Desde la cartera de Defensa indicaron que el 16 de enero de 2026 se realizó una reunión con empresas interesadas, a quienes se presentó información preliminar y se les entregó las especificaciones técnicas mínimas requeridas. Más de 100 compañías de varios países recibieron la invitación para participar en pruebas de verificación tecnológica.

Las pruebas están abiertas a empresas que manifiesten su interés antes del viernes, 20 de marzo de 2026 a las 4:00 p. m. (hora de Colombia, UTC-5), a través del correo oficial suministrado por el ministerio.

El cronograma preliminar divulgado por la institución establece que el 24 de marzo se llevará a cabo una reunión para exponer el proceso de pruebas, a la que asistirán representantes de las empresas interesadas y de embajadas de los respectivos países.

La tecnología desarrollada para enfrentar el uso de drones en delitos será evaluada desde el 23 de marzo en distintas regiones, bajo la supervisión de entidades nacionales e internacionales y protocolos de transparencia - crédito Ministerio de Defensa

En total, empresas de al menos 27 países recibieron la solicitud para participar en la fase de pruebas, entre estos Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Finlandia, China, Australia, Italia, Corea del Sur, Turquía, incluso Colombia.

También están Andorra, Bulgaria, Catar, Dinamarca, Ecuador, India, Indonesia, Lituania, Malasia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania y Suecia.

El listado publicado incluye 117 compañías, entre las que están algunas reconocidas como Lockheed Martin, Anduril, Indra, Saab, Bharat Electronics y Motorola.

Las tecnologías buscarán neutralizar aeronaves no tripuladas como los drones usados por las disidencias contra objetivos militares - crédito Ejército Nacional

También se incluyeron: Aseolsan, Baykar, Barzan Holdings, Axon (vinculada a soluciones de seguridad tecnológica), Dedrone, DroneShield, ELT Group, Escribano Mechanical & Engineering, Excalibur Army, Fiocchi Munizioni, L3Harris Technologies, Leonardo S.p.A. (relacionada con Galileo en defensa y aeroespacio), Omnipol, PGZ, Posco, Terma, Thales Group y WhiteFox Defense, reconocidas por su relevancia en estrategias de defensa aeroespacial, tecnologías de seguridad, y sistemas de ataque no tripulados.

Las fechas del proceso

De acuerdo con la información oficial, las pruebas de verificación con los proponentes se celebrarán entre el 25 de marzo y el 17 de abril en entornos controlados previamente definidos.

Posteriormente, del 20 al 23 de abril, desde la cartera se divulgarán las conclusiones obtenidas en estas pruebas que darán lugar a la conformación definitiva del proceso de contratación, donde se identificarán las soluciones tecnológicas consideradas más adecuadas.

Más de 100 empresas de 27 países han mostrado interés en el Proyecto del Escudo Nacional Antidrones, según el ministro Sánchez - crédito X

Las empresas que presenten las mejores condiciones técnicas, financieras y legales serán invitadas a una fase de prenegociación el 27 de abril y podrán presentar sus ofertas formales el 30 de abril del año en curso.

Según la información oficial, la celebración de los contratos o acuerdos está proyectada para el jueves 7 de mayo de 2026, con opciones de contratos gobierno a gobierno, o de gobierno a empresa, dependiendo del resultado de las pruebas y evaluaciones.

La contratación incluirá “acuerdos offset”, que son mecanismos de compensación por salida de divisas, según la explicación oficial, que también puntualizó que “todas las fechas indicadas están sujetas a modificaciones de acuerdo con la dinámica propia del proceso”.

Los portavoces del ministerio reiteraron que se aplicarán criterios de economía, transparencia y selección objetiva en la contratación, además de asegurar la confidencialidad por tratarse de bienes relacionados con la defensa y seguridad nacional.