El programa del Distrito Capital con el que puede estudiar inglés sin ningún costo: esta es la fecha límite de inscripción

El programa Yes, Bogotá ya se puesto en marcha en ediciones anteriores, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Sdde), anunció la apertura de 1.700 nuevos cupos para el programa Yes, Bogotá, una iniciativa gratuita de formación en inglés dirigida a mayores de edad residentes en la ciudad con estudios de bachillerato y nivel mínimo A2.

La convocatoria, según la información divulgada en los canales oficiales del distrito, estará disponible hasta el domingo 22 de marzo de 2026 o hasta completar el número de plazas ofrecidas.

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El programa educativo tiene como objetivo fortalecer las competencias laborales de los participantes y facilitar su acceso a sectores que demandan talento bilingüe como BPO —Business Process Outsourcing o Tercerización de Procesos de Negocio—, gastronomía, turismo, tecnología y audiovisuales. Es por esta razón que la iniciativa no está orientada a estudiantes que quieran aprender el idioma desde cero.

La iniciativa buscar impulsar el desarrollo laboral de personas con bajas competencias en inglés - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De hecho, los interesados deberán presentar una prueba de clasificación para determinar su nivel de inglés, que debe ser igual o superior a A2.

Para esta edición, la convocatoria está abierta con prioridad en ciudadanos mayores de edad, ubicados en los niveles A, B o hasta C9 del Sisbén. También tiene preponderancia la población considerada vulnerable que cumpla los requisitos de residencia y formación académica.

Bibiana Quiroga Forero, subdirectora de Empleo y Formación de la Sdde, afirmó que la estrategia contempla que los ciudadanos que no logran conseguir empleo por falta de conocimientos en el idioma puedan acceder a mejores oportunidades laborales: “Programas como Yes, Bogotá demuestran que aprender inglés puede convertirse en una puerta real hacia el mercado laboral en sectores con alta demanda de talento”, indicó la servidora distrital.

El curso incluye 96 horas de clases sincrónicas y 64 horas de trabajo autónomo con acceso a contenidos digitales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El programa educativo incluye 96 horas de clases sincrónicas y 64 horas de trabajo autónomo, con acceso a contenidos digitales durante un año. Pero también hay recursos pedagógicos para desarrollar competencias más allá de las idiomáticas. Los alumnos podrán participar en talleres de empleabilidad y habilidades blandas, así como en clubes de conversación enfocados en entrevistas laborales y presentaciones efectivas.

Los estudiantes serán ubicados en los niveles A2, B1, B2 o C1, según los resultados de la prueba diagnóstica mencionada, y se integrarán en grupos diseñados para desarrollar habilidades comunicativas en contextos laborales.

El esquema de formación será desarrollado en el Centro Colombo Americano de Bogotá. Su gerente general, Janet Van Deren, ofreció los recursos que tiene la institución para el fortalecimiento del bilingüismo en la ciudad.

“Nuestro propósito es que los participantes no solo mejoren su nivel de inglés, sino que puedan utilizarlo de manera efectiva para acceder a nuevas oportunidades laborales”, señaló.

El programa Yes, Bogotá, será operado en el Centro Colombo Americano - crédito Centro Colombo Americano/página web

El plan académico busca derribar brechas de acceso a la educación en idiomas, y la formación para el trabajo y, en consecuencia, ampliar la empleabilidad en la economía local.

El proceso de inscripción se realiza a través del sitio web del Centro Colombo Americano de Bogotá. Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases y realizar su inscripción en el sitio web oficial del programa: Centro Colombo Americano de Bogotá - Desarrollo Económico.

Cursos gratuitos de Experta en Bogotá: inscripciones abiertas para capacitación laboral en sectores de alta demanda

Desde el Distrito Capital también recordaron que hasta el viernes 20 de marzo de 2026 están habilitadas las inscripciones para cursos gratuitos del programa Experta, enfocados en fortalecer habilidades laborales en sectores de alta demanda.

La oferta incluye áreas como salud, gastronomía, logística, audiovisual, comercio, manufactura y servicios administrativos.

La formación, dirigida a personas mayores de edad con residencia en Bogotá y título de bachiller, busca ampliar las oportunidades de acceso al empleo mediante 60 horas de capacitación en modalidad híbrida.

Cursos gratis en Bogotá con Experta tiene inscripciones hasta el viernes 20 de marzo de 2026 - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Los cursos disponibles dentro del programa incluyen contenidos sobre bienestar y atención a diferentes etapas de vida, estrategias de ventas, técnicas culinarias, producción digital, sostenibilidad, manejo de inventarios, operación de maquinaria y herramientas digitales para la gestión empresarial.

La iniciativa ofrece certificados de participación, acceso a ferias de empleo y acompañamiento en favor de la inserción laboral de los participantes.