Colombia

Óscar Benavides, quien le quitó la curul afro a Polo Polo, recordó polémica propuesta de Paloma Valencia para dividir el Cauca: “Discriminación étnica estructural”

El joven fue elegido como representante a la Cámara en una de las curules afro que valió la “quemada” de Miguel Polo Polo

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"Si usted mira el revuelto
"Si usted mira el revuelto que hay allá, no es como que haya cómo hacer un territorio indígena, y un territorio no indígena", dijo Paloma Valencia en el Senado, y por esto fue recriminada por Óscar Benavides - créditos @palomavalencial/IG | @odbenavidesa/IG

Óscar Benavides, recientemente elegido como representante a la Cámara por las curules afro para la legislatura 2026-2030, cuestionó de manera contundente la postura de Paloma Valencia, candidata presidencial del partido Centro Democrático. Durante su intervención, Benavides rememoró una de las propuestas más polémicas de Valencia cuando era senadora: la división del departamento del Cauca según criterios étnicos.

“Prohibido olvidar cuando Paloma Valencia propuso partir el Cauca entre indígenas y mestizos, una forma clara de discriminación étnica estructural. No era una propuesta de orden, era fragmentar el país según la identidad”, sostuvo Benavides.

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El representante recalcó que la entonces senadora promovió abiertamente la división del pueblo indígena, contradiciendo el discurso de unidad que ahora impulsa en campaña presidencial.

La propia Valencia reconoció en su momento las dificultades para materializar la propuesta, pero Benavides subraya que la iniciativa dejó una huella de confrontación y discriminación.

“Paloma, le hablaré claro. La coherencia no se improvisa en campaña. Usted tuvo que demostrar en lo que se defiende, así no le convenga. Ahora que está en campaña, viene a hablar de unión de los pueblos, viene a decir que no hay que dividir, sino unir. Refresquemos la memoria”, puntualizó el activista que fue uno de los que se quedó con la anhelada curul que Miguel Polo Polo no pudo revalidar.

Benavides también recordó que Valencia en el pasado sugirió medidas para restringir el acceso a la alimentación y al agua en los resguardos indígenas durante jornadas de protesta, y criticó lo que considera un cambio estratégico de discurso.

“Paloma desde hace rato trae un discurso discriminatorio. En campaña le habla con cariño a los pueblos indígenas, pero antes, cuando protestaban, ella quería contenerlos, castigarlos y separarlos. Y eso es lo grave. No es un cambio de postura, es una estrategia de campaña. Al parecer, para ella las diferencias no se gestionan con igualdad, sino con control y falta de garantías”, argumentó Benavides, que dejó esta pregunta a sus seguidores: “¿Esta es la forma en la que ella quiere gobernar un país tan diverso como Colombia?”

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