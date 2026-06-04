María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por afirmar que Uribe acabó con Inravisión: “Las adicciones lo tienen delirando”

María Fernanda Cabal arremetió nuevamente en X contra Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro publicó en X un mensaje sobre el regreso de Inravisión, entidad emblemática de la televisión nacional. “Así revivimos a Inravisión cerrada a la fuerza y con fusiles en el gobierno Uribe”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X.

Petro recordó que esta institución fue “la fundadora de la televisión colombiana”, resaltando su relevancia histórica para los medios públicos del país.

Su mensaje generó una fuerte respuesta de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien cuestionó las afirmaciones del presidente.

“Deje de hablar tanta paja, Petro. Las adicciones lo tienen delirando. Aquí el único que usó fusiles para amedrentar al pueblo fue usted en el M-19”, replicó Cabal en la misma red social.

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El intercambio de declaraciones evidenció el clima de confrontación entre el Ejecutivo y sectores de la oposición. Mientras Petro reivindicó el papel de Inravisión y criticó el cierre realizado durante el gobierno de Álvaro Uribe, Cabal lo acusó de manipular la historia y recordó su pasado en el grupo M-19.

María Fernanda Cabal confrontó a Gustavo Petro tras mensaje sobre Inravisión y lo vinculó con el M-19 - crédito @MariaFdaCabal/X

Inravisión regresó como eje de los medios públicos tras decisión de Gustavo Petro

La marca Inravisión volvió al centro del sistema de medios públicos en Colombia tras una decisión del presidente Gustavo Petro Urrego, quien encabezó el acto oficial junto al gerente de la entidad, Hollman Morris.

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El relanzamiento reivindicó la memoria de quienes fundaron los medios estatales y reflejó un compromiso renovado con el acceso ciudadano a información de calidad y la producción de contenidos con enfoque social.

Durante la ceremonia, Petro recordó el papel histórico de Inravisión en el desarrollo de la televisión pública y la Radio Nacional de Colombia, así como su cierre en 2004, ordenado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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El jefe de Estado relató que “esta entidad fue cerrada con el Ejército en el Gobierno de Álvaro Uribe” y lamentó las consecuencias humanas de ese proceso.

Gustavo Petro inauguró nueva etapa de Inravisión y resaltó el valor cultural de los medios públicos - crédito Kylie Cooper/REUTERS

“Muchos de los trabajadores ya han muerto, y muchos murieron por ese cierre al verse sin opciones de vida, por el estrés, la tristeza. Entre ellos, dos amigos míos, Carlos Castañeda y Enrique Urrea”, expresó Petro ante los asistentes.

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El evento tuvo lugar en las instalaciones de Inravisión, donde el mandatario conoció las dos unidades móviles recuperadas y una nueva unidad adquirida mediante recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Este equipamiento, dotado de tecnología de punta, permitirá a la entidad realizar coberturas de alta calidad y ampliar su presencia en los territorios, fortaleciendo la capacidad de producción audiovisual móvil para eventos y proyectos propios.

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Por su parte, Hollman Morris destacó que el regreso de la histórica marca marca un punto de inflexión para la televisión y la radio públicas.

“Con esta decisión, el Estado colombiano marca un hito en la reivindicación de la televisión y la radio pública del país y reafirma su compromiso con una comunicación pública fuerte, independiente y al servicio de la ciudadanía, bajo el principio de que la televisión pública no se privatiza: se defiende, se expande y se honra”, comentó el gerente.

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Gustavo Petro se pronunció por relanzamiento de Inravisión - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

La visita del presidente también incluyó un recorrido por uno de los estudios, ahora equipado con pantalla de alta resolución, sonido acústico de nivel cinematográfico y nuevas butacas. Este espacio emblemático abrió sus puertas al público con jornadas gratuitas de Cine Abierto y la grabación de programas en vivo.

El relanzamiento de Inravisión se sumó a los logros recientes del Gobierno Petro, que incluyen un crecimiento histórico de la audiencia de Radio Nacional de Colombia, el reconocimiento de Rtvc Noticias como ‘Noticiero favorito del público’ en los premios India Catalina, la producción de una serie sobre José María Melo usando inteligencia artificial y la obtención de un premio Emmy por el documental ‘Perdidos en el Amazonas’ junto a National Geographic.

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A pocos días del cierre de su gestión, Petro resaltó la importancia de fortalecer y posicionar los medios públicos, destacando el impacto de Inravisión en la vida cultural y social del país.