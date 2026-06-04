Inflación en Colombia se habría disparado en mayo: esta es la razón por la que superaría el 6%

La inflación de mayo en Colombia podría llegar a 6,02%, según Grupo Cibest, y marcar su nivel más alto desde agosto de 2024 - crédito VisualesIA/ScribNews

La inflación de mayo en Colombia podría llegar a 6,02% y marcar su nivel más alto desde agosto de 2024, según Grupo Cibest, una proyección que alejaría aún más los precios de la meta de 3% del Banco de la República y reforzaría la expectativa de nuevas alzas en las tasas de interés.

Si esa previsión se confirma cuando el Dane publique el dato, la variación anual subiría 34 puntos básicos frente a abril, de acuerdo con el análisis realizado. El mismo informe calcula una inflación mensual de 0,64% en mayo.

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El aumento completaría tres meses consecutivos al alza. La entidad atribuye el mayor impulso a los alimentos, con una inflación de 0,98%, y a presiones de los servicios y de los bienes regulados.

Entre esos factores aparecen los arriendos y las comidas consumidas fuera del hogar, según Grupo Cibest. También pesan el aumento en los combustibles y los ajustes en tarifas de transporte, agua, gas y energía.

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Los alimentos impulsarían la inflación de mayo en Colombia con una variación de 0,98%, junto con presiones de los servicios y los bienes regulados - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El informe también prevé que la inflación básica, que excluye alimentos, se ubique en 0,52% mensual en mayo. Con ese resultado, la variación anual subiría hasta 5,74%.

La inflación sin alimentos ni regulados alcanzaría una variación anual de 5,96%, según el mismo informe. Ese sería su nivel más alto desde junio de 2024.

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Las proyecciones coinciden con los análisis del Banco de la República sobre una inflación más persistente. Según el banco central, la aceleración de los precios responde al incremento de los costos laborales, al aumento de los salarios y a una demanda interna que sigue mostrando fortaleza.

El Banco de la República también relacionó esa presión con dificultades en la producción de algunos alimentos por factores climáticos y bloqueos viales. A eso se suman mayores costos internacionales derivados del conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con el Emisor.

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Según el banco central, las expectativas de inflación de analistas, empresarios, académicos e inversionistas permanecen por encima de la meta. El Emisor advirtió además que los riesgos inflacionarios siguen siendo elevados.

Entre esos riesgos, el Banco de la República mencionó la evolución del conflicto en Medio Oriente, posibles presiones sobre la tasa de cambio, los efectos del incremento del salario mínimo y eventuales ajustes en precios regulados.

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El Banco de la República atribuye la inflación persistente al aumento de los costos laborales, los salarios, la demanda interna y factores climáticos y viales que afectan alimentos - crédito Banco de la República

Dentro de sus proyecciones, el Emisor estimó que la inflación seguiría aumentando durante 2026 y cerraría ese año en 6,4%. Después iniciaría una reducción gradual que permitiría acercarse otra vez a la meta de 3% en 2027 y 2028.

La Junta Directiva del Emisor elevó en marzo la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos hasta 11,25%. En abril decidió mantenerla estable.

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Según el banco central, esas decisiones buscan moderar las presiones de demanda y contribuir al retorno de la inflación a su objetivo de largo plazo. Para Grupo Cibest, el repunte de los precios podría exigir nuevos ajustes.

Esa firma proyecta que la Junta Directiva subiría la tasa en 75 puntos básicos en la reunión del próximo 30 de junio, hasta 12%. También prevé que la tasa cerraría el año en 12,75% si persisten los riesgos alcistas sobre los precios.

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El Dane publicará el 5 de junio la inflación de mayo tras el repunte de abril

La inflación anual en Colombia llegó a 5,68% en abril y registró una aceleración frente a marzo y frente a abril de 2025 - crédito Ricardo Triana/Dane

El Dane publicará el dato de inflación de mayo, después de que el Índice de Precios al Consumidor llegara a 5,68% anual en abril y marcara una nueva aceleración frente a marzo y al mismo mes del año anterior.

En lo corrido de 2026, la inflación acumulada fue de 3,87%, de acuerdo con el Dane. Los mayores aumentos en ese periodo se concentraron en educación, con 5,89%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con 5,87%; restaurantes y hoteles, con 5,62%; y muebles y artículos para el hogar, con 4,77%.

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El dato que divulgará la entidad corresponde a mayo y será la siguiente referencia oficial sobre el costo de vida en Colombia. En abril, la variación anual del IPC subió 0,52 puntos porcentuales frente a abril de 2025, cuando se ubicó en 5,16%, y aumentó 0,12 puntos porcentuales frente a marzo.

Los mayores incrementos mensuales de abril se registraron en alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,51%; muebles y artículos para el hogar, con 1,06%; y transporte, con 0,81%, según el Dane. Información y comunicación fue la única división con variación negativa en el mes, al caer -0,05%.

La entidad también indicó que los mayores aportes a la inflación mensual provinieron de alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento y servicios públicos, transporte y muebles para el hogar. En conjunto, esas divisiones aportaron 0,65 puntos porcentuales a la variación total de abril.

Entre los bienes y servicios que más presionaron el costo de vida estuvieron las frutas frescas, con 5,52%; los combustibles para vehículos, con 2,48%; los servicios relacionados con la copropiedad, con 3,82%; las papas, con 8,05%; y los huevos, con 3,92%.

El Dane agregó que durante abril también se registraron aumentos en los arriendos efectivos e imputados, así como en la carne de res y el gas.

Las principales contribuciones negativas del mes correspondieron a vehículo particular nuevo o usado, con -0,37%; plátanos, con -1,41%; y naranjas, con -3,83%, según el Dane. Algunos productos de confitería y las legumbres secas también presentaron reducciones en sus precios durante abril.

Ese comportamiento convivió con un avance mensual más fuerte en rubros básicos del consumo de los hogares, en especial alimentos, combustibles y gastos asociados a la vivienda. El resultado dejó la variación anual en 5,68% a la espera del nuevo dato que el Dane divulgará para mayo.