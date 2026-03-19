Carlos Caicedo descartó una alianza entre figuras de la izquierda: “No defendemos un nombre, defendemos un proyecto”

El candidato presidencial habló de la posibilidad de que se genere una alianza entre figuras de la izquierda - crédito Prensa Carlos Caicedo

La decisión que tomó Juan Fernando Cristo de no inscribir su candidatura para la primera vuelta electoral en Colombia ha generado opiniones divididas entre los que consideran que el camino de la izquierda es apoyar a Iván Cepeda en los comicios del 31 de mayo y quienes opinan lo contrario.

Una de las figuras relevantes del Pacto Histórico que se pronunció fue Gustavo Bolívar, que en su cuenta de X celebró la decisión tomada por Cristo.

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En la publicación, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá invitó a Clara López y Carlos Caicedo a seguir el camino de Cristo, desistir de la carrera presidencial y sumarse a la campaña de Cepeda.

“Qué bien la llegada de Cristo a la campaña #CepedaPresidenteCon todo respeto, en nombre de una amplia militancia, quisiéramos que @ClaraLopezObre y @carlosecaicedo consideraran también la posibilidad de dialogar con @IvanCepedaCast para que el progresismo se una para ganar en primera vuelta. Tenemos la responsabilidad de impedir el regreso de la ultraderecha“.

El exgobernador descartó la posibilidad de sumarse a la campaña de Iván Cepeda - crédito Colprensa

Para Bolívar, las convicciones sociales son más importantes que un triunfo personal, motivo por el que pidió que López y Caicedo consideren alejarse de sus campañas y tomen una postura en la que inviten a sus seguidores a votar por Iván Cepeda en los comicios.

“Sabemos que son mayores las coincidencias ideológicas y programáticas entre uds y que no sería difícil llegar a acuerdos programáticos que permitan a los más pobres de Colombia seguir siendo tocados por la mano de un Estado justo y humano. Ellos valen cualquier sacrificio. Susana, Ma José, Gloria, Alí y quien escribe entendimos esto y depusimos nuestros intereses personales en aras de asegurar el triunfo. Unidos ganamos en primera”.

Bolívar invitó a Clara López y Carlos Caicedo a unirse a la campaña de Iván Cepeda - crédito @GustavoBolivar/X

Carlos Caicedo descartó sumarse a la campaña de Cepeda

El 19 de marzo, Carlos Caicedo se pronunció para agradecer a Gustavo Bolívar por la invitación y para descartar que tenga pensado unirse a la candidatura de Iván Cepeda.

“Gracias, Gustavo Bolívar. El llamado es honesto y el objetivo, evitar el regreso de la ultraderecha, lo compartimos sin reservas. Por eso mismo merece una respuesta igualmente honesta. La unidad no se construye reduciendo el abanico, sino ampliándolo con inteligencia y con coraje. No es suprimiendo opciones como la izquierda se fortalece; es dando más opciones, más voces, más trayectorias, que el ciudadano elija con pleno conocimiento”.

Mediante un video, el exgobernador indicó que, para que exista una alianza real, se deben llegar a acuerdos sobre la forma de trabajar por el país, comenzando con un enfoque que priorice que no todo se haga desde el centro de la nación.

“Eso también es unidad. Claro que hay coincidencias, pero hay una diferencia de fondo. Nosotros no proponemos transformar a Colombia desde Bogotá hacia las regiones. Proponemos hacerlo al revés. Esa no es una diferencia menor, es una diferencia del modelo de país. Con todo respeto, un acuerdo entre líderes políticos no es unidad popular. La gente que sufre el centralismo, la que vio cambiar su vida en el Magdalena, no necesita que sus dirigentes se pongan de acuerdo. Necesita un proyecto que ya haya demostrado que funciona”.

Caicedo se alejó de la posibilidad de que exista una alianza entre candidatos de la izquierda - crédito Infobae Colombia

Por último, Carlos Caicedo indicó que no está cerrado a llegar a acuerdos con los demás representantes de la izquierda, pero, por el momento, su intención es seguir adelante con su candidatura.

“Nosotros no defendemos un nombre en el tarjetón, defendemos un proyecto: regiones frente al centralismo, resultados frente a declaraciones, política como servicio al pueblo y no como acuerdo de cúpulas. Hacer grande a Colombia con la generación mejor preparada de toda su historia. Eso nos proponemos. Eso no cambia porque estemos en campaña. Como siempre, estamos dispuestos a encontrarnos con ustedes y la ciudadanía en la conversación pública. Nos vemos en los debates”.