Aumento del salario mínimo afectó el precio de la leche que hizo el Gobierno y los ganaderos dicen que la subida es insuficiente

Ricardo Arenas Ovalle, representantes de Cadenas Fedegán, manifestó profunda preocupación ante la actualización del Decreto 017 de 2012. Dijo que la nueva definición del Índice Compuesto del Sector Lácteo no refleja la realidad de nuestros productores - crédito Fedegán

La actualización del precio de la leche en Colombia para 2026 fue considerada insuficiente por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), que señaló el riesgo para la rentabilidad de los productores y la seguridad alimentaria. El presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie, advirtió sobre el desbalance entre el alza de costos y la decisión oficial, que afecta de manera directa a miles de familias rurales.

Fedegán sostiene que el incremento del precio base de la leche al productor previsto para este año —apenas 1,3%— no compensa la subida de insumos, la inflación y el aumento del salario mínimo, que alcanzó 23,7% en 2026. Según el gremio, la brecha amenaza la sostenibilidad de más de 350.000 familias ganaderas y debilita la producción nacional.

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El ajuste parte de la actualización de la fórmula técnica oficial establecida por el Ministerio de Agricultura, que determina los valores que se pagan al productor por litro de leche, lo que toma como referencia el gramo de proteína, grasa y sólidos totales, junto con bonificaciones por calidad higiénica y sanitaria. Este año, el cálculo inicial de la fórmula matemática arrojó un incremento de solo 0,83%, pero el ministerio, ante consultas sectoriales, optó por fijar el ajuste en 1,3%.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, pidió garantías al Gobierno Petro - crédito @jflafaurie/X

Preocupaciones ante el ajuste del precio de la leche

Para el gremio, el incremento reciente no refleja las complejidades económicas que enfrenta el sector. Lafaurie declaró que “es muy importante que los precios de la leche sean coherentes con el esfuerzo y la inversión de quienes sostienen el campo”. Enfatizó en que “este ajuste no se compadece con el incremento real en los costos de producción y la mano de obra. El porcentaje fijado ignora el impacto por la inflación que golpea directamente el bolsillo del ganadero”.

Las preocupaciones se agravan al compararse con el aumento del salario mínimo para el sector rural, que fue de 23,7%, cifra muy superior al incremento del precio base de la leche autorizado para 2026.

Efectos de la apertura comercial y riesgos para la producción nacional

El panorama para los pequeños y medianos productores se complica aún más con la apertura comercial total de importaciones de leche desde Estados Unidos. Lafaurie expuso que “la decisión reabre una pregunta de fondo: ¿qué pasa con el país cuando producir leche deja de ser rentable para miles de familias?”.

Son 300.000 familias colombianas las que dependen de la producción de leche - crédito Fedegán

Y es que en los últimos años, el precio de la leche y los derivados para el consumidor creció a mayor ritmo que el precio al productor. Según el gremio, esto redujo el margen de rentabilidad de las familias rurales mientras los beneficios se trasladan a otros eslabones de la cadena.

El alto ejecutivo advirtió que la desgravación total de lácteos complica aún más el escenario para pequeños y medianos ganaderos.

Afirmó que “la preocupación no es menor. Un aumento tan bajo desestimula la actividad, reduciendo la oferta nacional y empujaría al país a una mayor dependencia de las importaciones, afectando nuestra seguridad alimentaria nacional”.

Mientras los costos de producción y el salario mínimo suben a doble dígito, el pago al productor apenas aumentó un 1,3% - crédito Fedegán

Consecuencias para las familias ganaderas y el campo colombiano

Fedegán alertó que la falta de correspondencia entre costos y precios puede desincentivar la producción, provocar el abandono de la actividad y debilitar el tejido productivo campesino. Resaltó la necesidad de diseñar políticas que garanticen ingresos dignos para quienes producen la leche, en defensa de la economía rural y la seguridad alimentaria de la población.

Así las cosas, apuntó que mantener la estabilidad y la prosperidad en el campo colombiano requiere que los precios sean acordes al esfuerzo e inversión de los ganaderos, y que aseguren la continuidad de la producción y el soporte de las familias rurales.