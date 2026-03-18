Colombia

Novio de Alexa Torrex reaccionó al beso de su pareja con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’: reveló si su relación sigue en pie

El creador de contenido reapareció en redes sociales después de que el beso entre Alexa y Tebi se viralizara y surgieran especulaciones sobre una posible ruptura a raíz de este acto, señalado como una infidelidad

Guardar
Reacción de Jhorman Toloza ante
Reacción de Jhorman Toloza ante el beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal desata debate en redes - crédito @jhormantol/ Instagram

En el capítulo del lunes 16 de marzo, un beso inesperado entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia captó la atención de miles de televidentes y generó una oleada de comentarios en redes sociales.

El momento se produjo durante una dinámica impulsada por la llegada de Altafulla, ganador de la segunda temporada del programa, quien desafió a ambos participantes a cumplir este reto ante las cámaras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio ocurrió en medio de una competencia que ha intensificado su ritmo tras el ingreso de nuevos concursantes. El shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal ya circulaba en plataformas digitales, lo que aumentó la expectativa sobre su interacción. Ambos aceptaron el reto con la condición de que Altafulla también participara besando a Karola, condición que también se cumplió.

La reacción de las audiencias no tardó en manifestarse. En cuestión de horas, el clip del beso se volvió viral, provocando especulaciones sobre el impacto de este hecho en la relación sentimental entre Alexa Torrex y su prometido, Jhorman Toloza. Toloza decidió responder públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una amplia comunidad de seguidores.

Jhorman Toloza defiende a Alexa
Jhorman Toloza defiende a Alexa Torrex tras la polémica con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la red social, Jhorman Toloza abordó de manera directa las dudas sobre la continuidad de su compromiso con la cantante. “Seguiré apoyando a Alexa en su participación”, expresó el prometido de la artista. El joven afirmó que mantiene su decisión de respaldar a Torrex hasta el final de la competencia y resaltó: “Soy un caballero y siempre procuro mejorar cada día”.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Jhorman Toloza recibió consultas directas sobre su relación con Alexa Torrex. Ante la pregunta “¿Estás firme con la morada?”, respondió: “Hasta el final”. Otro usuario fue más directo al cuestionar si seguía en pareja con Alexa, a lo que Jhorman, acompañado de un gesto de pulgar arriba y el mensaje “obviamente”, ratificó que el beso con Tebi no ha afectado su vínculo.

Jhorman Toloza despejó dudas sobre
Jhorman Toloza despejó dudas sobre su relación con Alexa Torrex y aseguró que el beso con Tebi Bernal no ha cambiado nada entre ellos - crédito @jhormantol/ Instagram

Mientras tanto, el desarrollo del reality mantiene la atención del público, con nuevos acontecimientos que ponen a prueba las relaciones personales y las estrategias de los participantes.

Algunos seguidores del programa y exconcursantes eliminados han señalado que la cercanía entre Tebi y Alexa podría formar parte de una estrategia, ya que Torrex ha mencionado en varias ocasiones que, antes de ingresar al reality, estableció “acuerdos” con su pareja. Esto ha llevado a pensar que el aparente romance con Tebi podría haber sido planeado o consensuado previamente con Jhorman Toloza.

Incluso la recientemente eliminada de La casa de los famosos, Beba de La Cruz, aseguró que la cercanía de Alexa con Tebi parece ser parte de una estrategia.

“Ella está dispuesta a todo para llegar a la final. No se me haría extraño que eso haga parte de su show, porque ella misma también dijo que había hablado con su prometido... Y con eso da a entender que eso puede incluso ser parte de su estrategia y de su juego, cosa que también es respetable”, dijo Beba a Infobae Colombia.

Por otro lado, la novia de Tebi Bernal, Alejandra Salguero, no se ha pronunciado al respecto sobre el peso de su novio con Alexa, lo que ha despertado rumores de un posible quebranto de la relación.

Los acercamientos románticos de Tebi
Los acercamientos románticos de Tebi y Alexa han sido cuestionados por los televidentes - crédito cortesía Canal RCN

El beso entre Alexa y Tebi ha dejado miles de reacciones en redes sociales donde incluso los seguidores del show se han mostrado en contra de este tipo de actos, ya que ambos mantienen relaciones por fuera del programa. Sin embargo, otro grupo asegura que solo se trata de contenido y una estrategia.

"La familia RE CACHO, perdón RECOCHA 😂“, ”a gente piensa normalizar el comportamiento de Alexa y Tebi solo porque show“, ”Alexa te retiro mi apoyo“, ”Después dice Alexa respeten a mi marido 😂“, ”Entonces Alexa, ahí si no respeta al novio?, (Sic), dicen las reacciones de los internautas.

Temas Relacionados

Alexa Torrex y TebiNovio Alexa TorrexLa casa de los famososColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Álvaro Uribe convocó a los antioqueños a rendir homenaje a los mandatarios locales tras movilización de la minga indígena: “Impidieron bloqueos”

El exjefe de Estado pidió a las comunidades aborígenes del país no caer en la manipulación de Gustavo Petro e Iván Cepeda

Álvaro Uribe convocó a los

Liverpool vs. Galatasaray, octavos de final de la Champions League EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del equipo del colombiano Davinson Sánchez

El cuadro de Estambul busca sellar su clasificación en el estadio Anfield Road, y dar la sorpresa en esta instancia, con la ausencia del colombiano por acumulación de amarillas y a la espera de que el atacante Yáser Asprilla sume minutos

Liverpool vs. Galatasaray, octavos de

Los mejores memes que dejó la derrota de Atlético Nacional ante Millonarios en el Campín de Bogotá

Con goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro, el equipo dirigido por Fabián Bustos derrotó a Nacional y se metió entre el grupo de los 8

Los mejores memes que dejó

Indígenas no van a respaldar al candidato Iván Cepeda en su visita a Medellín este miércoles: “La minga no hace parte de esa movilización”

Por su parte, las negociaciones buscan avances en educación y salud mientras las comunidades preservan su autonomía y rechazan presiones externas

Indígenas no van a respaldar

Sergio Fajardo explicó por qué no participó en la consulta de Claudia López para las presidenciales: “Necesitamos un mundo más amplio”

El candidato presidencial aseguró que la confianza en su propuesta política lo llevó a apartarse de los mecanismos partidistas y buscar respaldo en ciudadanos independientes

Sergio Fajardo explicó por qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Eidevin López se quebró ante

Eidevin López se quebró ante las declaraciones de Mariana Zapata sobre su ‘shippeo’ en ‘La casa de los famosos’: “No vine a querer de verdad”

Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores en las calles: el video se viralizó en redes sociales

Amaranta Hank se despachó contra ‘La casa de los famosos Colombia’ por retos humillantes contra Mariana Zapata: “Está muy lejos de ser chistoso”

‘La Reina del Flow’ anunció gira por Latinoamérica con su espectáculo en vivo para 2026: esto es lo que se sabe

Yeferson Cossio está de luto, así le dio el último adiós a uno de sus seres queridos: “Supongo que todo tiene que acabar”

Deportes

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó la derrota de Atlético Nacional ante Millonarios en el Campín de Bogotá

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

Liverpool vs. Galatasaray, octavos de final de la Champions League EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del equipo del colombiano Davinson Sánchez

Barra de Millonarios se saltó las barreras de seguridad en El Campín buscando hinchas de Nacional y por poco agreden a hijo de David Mackalister Silva

Así calificó la prensa portuguesa a Luis Suárez tras la clasificación del Sporting Lisboa a los cuartos de final de la Champions League: “Personificó la actitud del equipo”