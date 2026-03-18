Novio de Alexa Torrex reaccionó al beso de su pareja con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos’: reveló si su relación sigue en pie

Reacción de Jhorman Toloza ante el beso de Alexa Torrex y Tebi Bernal desata debate en redes - crédito @jhormantol/ Instagram

En el capítulo del lunes 16 de marzo, un beso inesperado entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia captó la atención de miles de televidentes y generó una oleada de comentarios en redes sociales.

El momento se produjo durante una dinámica impulsada por la llegada de Altafulla, ganador de la segunda temporada del programa, quien desafió a ambos participantes a cumplir este reto ante las cámaras.

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El episodio ocurrió en medio de una competencia que ha intensificado su ritmo tras el ingreso de nuevos concursantes. El shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal ya circulaba en plataformas digitales, lo que aumentó la expectativa sobre su interacción. Ambos aceptaron el reto con la condición de que Altafulla también participara besando a Karola, condición que también se cumplió.

La reacción de las audiencias no tardó en manifestarse. En cuestión de horas, el clip del beso se volvió viral, provocando especulaciones sobre el impacto de este hecho en la relación sentimental entre Alexa Torrex y su prometido, Jhorman Toloza. Toloza decidió responder públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una amplia comunidad de seguidores.

Jhorman Toloza defiende a Alexa Torrex tras la polémica con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la red social, Jhorman Toloza abordó de manera directa las dudas sobre la continuidad de su compromiso con la cantante. “Seguiré apoyando a Alexa en su participación”, expresó el prometido de la artista. El joven afirmó que mantiene su decisión de respaldar a Torrex hasta el final de la competencia y resaltó: “Soy un caballero y siempre procuro mejorar cada día”.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, Jhorman Toloza recibió consultas directas sobre su relación con Alexa Torrex. Ante la pregunta “¿Estás firme con la morada?”, respondió: “Hasta el final”. Otro usuario fue más directo al cuestionar si seguía en pareja con Alexa, a lo que Jhorman, acompañado de un gesto de pulgar arriba y el mensaje “obviamente”, ratificó que el beso con Tebi no ha afectado su vínculo.

Jhorman Toloza despejó dudas sobre su relación con Alexa Torrex y aseguró que el beso con Tebi Bernal no ha cambiado nada entre ellos - crédito @jhormantol/ Instagram

Mientras tanto, el desarrollo del reality mantiene la atención del público, con nuevos acontecimientos que ponen a prueba las relaciones personales y las estrategias de los participantes.

Algunos seguidores del programa y exconcursantes eliminados han señalado que la cercanía entre Tebi y Alexa podría formar parte de una estrategia, ya que Torrex ha mencionado en varias ocasiones que, antes de ingresar al reality, estableció “acuerdos” con su pareja. Esto ha llevado a pensar que el aparente romance con Tebi podría haber sido planeado o consensuado previamente con Jhorman Toloza.

Incluso la recientemente eliminada de La casa de los famosos, Beba de La Cruz, aseguró que la cercanía de Alexa con Tebi parece ser parte de una estrategia.

“Ella está dispuesta a todo para llegar a la final. No se me haría extraño que eso haga parte de su show, porque ella misma también dijo que había hablado con su prometido... Y con eso da a entender que eso puede incluso ser parte de su estrategia y de su juego, cosa que también es respetable”, dijo Beba a Infobae Colombia.

Por otro lado, la novia de Tebi Bernal, Alejandra Salguero, no se ha pronunciado al respecto sobre el peso de su novio con Alexa, lo que ha despertado rumores de un posible quebranto de la relación.

Los acercamientos románticos de Tebi y Alexa han sido cuestionados por los televidentes - crédito cortesía Canal RCN

El beso entre Alexa y Tebi ha dejado miles de reacciones en redes sociales donde incluso los seguidores del show se han mostrado en contra de este tipo de actos, ya que ambos mantienen relaciones por fuera del programa. Sin embargo, otro grupo asegura que solo se trata de contenido y una estrategia.

"La familia RE CACHO, perdón RECOCHA 😂“, ”a gente piensa normalizar el comportamiento de Alexa y Tebi solo porque show“, ”Alexa te retiro mi apoyo“, ”Después dice Alexa respeten a mi marido 😂“, ”Entonces Alexa, ahí si no respeta al novio?“, (Sic), dicen las reacciones de los internautas.