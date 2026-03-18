Colombia

Gobierno propone cambios al SOAT: auditoría única agilizaría pagos a clínicas

El proyecto también busca redefinir los procesos de facturación, establecer nuevas rutas para las reclamaciones según los montos de atención y reforzar la coordinación entre entidades de salud para mejorar la atención a víctimas de accidentes y eventos catastróficos

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La propuesta incluye nuevas reglas
La propuesta incluye nuevas reglas para la radicación de cuentas médicas según el tipo de atención. - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El Gobierno a través del Ministerio de Salud, presentó un proyecto de decreto que plantea cambios clave en el funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con el objetivo de agilizar los pagos a clínicas y hospitales y mejorar la atención a víctimas de siniestros viales.

La iniciativa propone ajustes operativos y financieros al sistema actual, en respuesta a las dificultades administrativas que han generado demoras en los pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Según el documento oficial, la intención es lograr un sistema más eficiente, con menos trámites y mayor claridad en los procesos de reconocimiento de servicios médicos.

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Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la implementación de una auditoría única en las cuentas médicas del SOAT, eliminando así el esquema actual de doble revisión.

Hoy en día, las clínicas y hospitales deben pasar por dos procesos: uno ante la aseguradora y otro ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Esta duplicidad ha sido señalada como una de las principales causas de retrasos.

Con la nueva propuesta, las compañías aseguradoras y la Adres deberán adelantar una sola auditoría, según corresponda en cada caso.

El objetivo es reducir la burocracia y evitar que los pagos queden estancados en procesos repetitivos. De concretarse, esta medida permitiría que los recursos lleguen con mayor rapidez a las IPS, fortaleciendo su capacidad para atender emergencias en las vías del país.

La ADRES sería la encargada
La ADRES sería la encargada de auditar y pagar directamente a las clínicas en ciertos escenarios. - crédito Adres

Cambios en el proceso de reclamaciones

El proyecto también redefine el camino que deben seguir las clínicas para cobrar por los servicios prestados a víctimas de accidentes de tránsito.

En los casos donde los costos médicos no superen los topes establecidos en la póliza del SOAT con tarifa diferencial, las instituciones deberán radicar la reclamación directamente ante la aseguradora.

Por el contrario, cuando los gastos excedan esos límites, será la Adres la entidad encargada de asumir el proceso. En estos escenarios, la entidad estatal realizará la auditoría y pagará directamente a la clínica.

Posteriormente, la Adres se encargará de recobrar los valores correspondientes a la aseguradora, evitando que los prestadores tengan que gestionar cobros ante múltiples entidades por un mismo caso.

Este cambio busca simplificar los trámites y garantizar mayor fluidez en los pagos, especialmente en casos de alta complejidad.

Más claridad en facturación y pagos

De acuerdo con el Ministerio de Salud, otro de los objetivos del proyecto es definir con mayor precisión cuánto deben facturar las clínicas y cómo las aseguradoras deben reconocer esos valores.

El documento según Noticias RCN, señala que se busca “dar claridad a la interpretación imperante del monto a facturar por los prestadores de servicios de salud y del monto a reconocer y pagar”, lo que podría reducir conflictos entre actores del sistema y evitar devoluciones de cuentas médicas.

Además, se pretende disminuir los tiempos de radicación y pago de reclamaciones, especialmente en los casos en que se debe certificar el agotamiento de la cobertura del SOAT.

El proyecto define cómo actuar
El proyecto define cómo actuar cuando los costos de atención superan la cobertura del seguro. - crédito Colprensa

Requisitos y documentación obligatoria

Para acceder a los pagos, el proyecto establece una lista de documentos que deberán presentar las IPS. Entre ellos están:

  • Formulario oficial de la Adres
  • Factura original de los servicios prestados
  • Epicrisis o resumen clínico de la atención
  • Soportes de la historia clínica

En casos más graves, como incapacidades permanentes o fallecimientos, se exigirán certificados de defunción y dictámenes técnicos que acrediten la pérdida de capacidad laboral.

Estos requisitos buscan garantizar transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos del sistema.

Coordinación entre regiones y atención a víctimas

El proyecto también hace énfasis en la necesidad de fortalecer la articulación entre autoridades locales. En ese sentido, las secretarías de salud departamentales y distritales tendrán un rol clave en la coordinación de la red hospitalaria.

Estas entidades serán responsables de organizar la referencia y contrarreferencia de pacientes, asegurando que los traslados entre hospitales se realicen de manera oportuna y ordenada.

Asimismo, en casos de eventos catastróficos o hechos terroristas, las alcaldías deberán elaborar un censo de víctimas en un plazo máximo de 30 días, el cual será enviado a la Adres para facilitar el reconocimiento de servicios e indemnizaciones.

Un sistema en proceso de cambio

El SOAT podría enfrentar una transformación importante si este proyecto de decreto es aprobado. La propuesta del Gobierno apunta a mejorar el flujo de recursos, reducir la carga administrativa y garantizar una atención más oportuna a las víctimas de accidentes de tránsito.

Por ahora, el documento se encuentra en etapa de proyecto, por lo que los cambios aún no son definitivos. Sin embargo, de implementarse, marcarían un giro en la forma en que operan los procesos de auditoría y pago dentro del sistema de salud colombiano.

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