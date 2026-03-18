El director de la Policía Nacional, general William Rincón, realizó el saque de honor en el partido Millonarios vs. Nacional y recordó a su hijo fallecido

El alto oficial estuvo acompañado de su esposa como parte del saque de honor que ofició antes del inicio del partido entre Millonarios y Atlético Nacional - créditos @directorpolicia/IG | @millosfcoficial/IG

La goleada de Millonarios sobre Atlético Nacional por 3-0, la noche del martes 17 de marzo de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, estuvo marcada por un hecho particular: el director de la Policía Nacional de Colombia, general William Oswaldo Rincón Zambrano, realizó el saque de honor durante los actos protocolarios.

Además de compartir con los hinchas del equipo azul, y hasta de poder conocer al ídolo Radamel Falcao García, horas después de finalizado el encuentro, el general Rincón compartió un sentido mensaje junto a un video desde su cuenta de Instagram la madrugada del miércoles 18 de marzo de 2026.

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“¡QUE SIEMPRE SE HONRE LA VIDA CON JUEGO LIMPIO!” inician las palabras con la que el director de la Policía Nacional de Colombia inició su reflexión, en la que el eje central fue su hijo: Juan Felipe Rincón, víctima de un homicidio (bajo extrañas circunstancias que aún son motivo de investigación) que se presentó la tarde del domingo 24 de noviembre de 2024 en una de las calles del barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, suroriente de Bogotá.

Más adelante, el alto oficial precisó: “El fútbol me ha enseñado que, sin importar el color de la camiseta, todos latimos al mismo ritmo cuando rueda la pelota”.

Seguido a esto, el general Rincón evocó la figura del joven que tenía 21 años cuando se presentó el crimen.

El director de la Policía Nacional de Colombia, general William Rincón, acompañó al equipo bogotano en lo que fue la victoria por goleada por 3 a 0 en el partido contra Atlético Nacional, y que se disputó la noche del martes 17 de marzo de 2026, en el estadio 'El Campín' de Bogotá - crédito @directorpolicia/IG

“Hoy, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, no estuve solo como director de la @PoliciaColombia; estuve como padre. Este saque de honor no fue un protocolo, fue un diálogo a la distancia con mi hijo, Juan Felipe Rincón, quien desde el cielo nos acompaña y quien amó este deporte con toda su alma”, señaló el alto oficial.

Las palabras para seguir recordando a su hijo continuaron: “Al mirar esta cancha, no veo solo un partido; veo a miles de jóvenes que encuentran en el deporte un refugio lejos de la violencia. El balón parece pequeño, pero mueve voluntades y salva destinos”, escribió el general Rincón.

Al final del mensaje, y como se observa en el video, la compañera de vida del alto oficial lo acompañó en todo momento: “Junto a mi esposa, recordamos que la verdadera victoria no está en el marcador, sino en abrazar al que piensa diferente, transformar vidas a través del deporte y aprender que, en la vida, como en la cancha, nadie gana solo”, escribió.

Al final de su mensaje, el director de la Policía Nacional de Colombia hizo un llamado a disfrutar del fútbol en paz en los estadios del país: “Mi invitación es que la pasión nunca nos quite la humanidad, que los estadios sean templos de alegría y paz para nuestras familias”.

Para cerrar, el general Rincón volvió a tener presente a Juan Felipe Rincón: “¡Este saque va por ti, hijo mío, y por toda la juventud de Colombia!”

El mensaje que compartió el director de la Policía, general William Rincón, desde su cuenta de Instagram la madrugada del miércoles 18 de marzo de 2026 - crédito @directorpolicia/IG