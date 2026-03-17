Colombia

Indígenas emberá permanecen en la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá con acompañamiento de las autoridades

Una red de funcionarios gestiona la asistencia y supervisión en las inmediaciones, mientras otras secretarías colaboran para atender la movilidad y la protección de menores de la comunidad

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Más de 1.400 personas embera
Más de 1.400 personas embera retornaron voluntariamente a sus territorios de origen desde Bogotá - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó el martes 17 de marzo de 2026 la presencia de comunidad emberá, en la localidad de Teusaquillo, y el acompañamiento de las autoridades al grupo que se encuentra asentado cerca de la Agencia Nacional de Tierras.

El organismo utilizó su cuenta de X a las 9:21 a. m. confirmando que: “El equipo de Diálogo Social realiza monitoreo en las inmediaciones de la Agencia Nacional de Tierras, brindando acompañamiento a la comunidad Embera que permanece en el lugar, sin situaciones que afecten la convivencia”.

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De igual manera, las autoridades coordinaron el traslado de menores. Según la Secretaría, se dispuso una ruta especial para trasladar a 12 niños hacia el Centro Amar Chapinero, en colaboración con la Secretaría Distrital de Integración Social.

Además, el organismo indicó que se tiene monitoreo desde el PMU distrital para la movilización de la comunidad emberá desde la UPI La Florida hacia distintos puntos de la ciudad.

No se han registrado alteraciones
No se han registrado alteraciones de la convivencia durante la permanencia de la comunidad emberá en la Agencia Nacional de Tierras - crédito: Colprensa

“Dentro de los recorridos previstos se contemplan entidades como la Unidad para las Víctimas (Engativá), Alcaldía Mayor, Ministerio del Interior, Parque Nacional y Aeropuerto El Dorado. Se tiene conocimiento del posible arribo a la ciudad un grupo de personas provenientes del departamento de Risaralda, quienes buscarían reunirse con líderes de la ONIC en Bogotá para avanzar en el seguimiento a compromisos con entidades del Estado”, confirmó la Secretaría.

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