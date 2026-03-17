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Incendio en la autopista Medellín–Bogotá controlado por bomberos: sin heridos

El fuego, originado en un cerco vivo cerca del parador Don Rogelio, fue atendido por cuatro unidades de bomberos con apoyo de la Secretaría de Movilidad de Rionegro

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Las unidades del Cuerpo de
Las unidades del Cuerpo de Bomberos controlaron rápidamente el incendio menor en el sector La Playa, evitando afectaciones a la vía y a la infraestructura cercana. - crédito @AlcRionegro/X

Un incendio menor se registró este lunes 16 de marzo en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura del sector La Playa, cerca del parador Don Rogelio. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos, que lograron controlar rápidamente las llamas sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores a la infraestructura del sector.

Según el reporte oficial, el fuego se originó en un cerco vivo ubicado al costado de la vía y alcanzó algunos cables cercanos. La situación generó alerta entre los conductores, quienes reportaron la presencia de humo en la zona.

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Tras recibir el aviso, los organismos de emergencia se desplazaron al lugar y realizaron las labores necesarias para sofocar el incendio y evitar su propagación a otras áreas.

El hecho, considerado de carácter menor según las primeras evaluaciones, fue atendido por cuatro unidades y una máquina del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de la Secretaría de Movilidad de Rionegro.

De acuerdo con El Colombiano, las labores de los equipos de emergencia permitieron sofocar el fuego en pocos minutos y evitar que la situación se propagara hacia otras áreas de la autopista Medellín–Bogotá. La intervención incluyó acciones de enfriamiento y vigilancia, así como el acompañamiento de personal que orientó a los conductores y reguló el flujo vehicular en el sector afectado.

El fuego se originó en
El fuego se originó en un cerco vivo junto a la autopista y fue sofocado en pocos minutos con apoyo de la Secretaría de Movilidad de Rionegro. - crédito @AlcRionegro/X

Durante la atención del incidente, se recomendó a los conductores transitar con precaución y seguir las indicaciones del personal de emergencia. Una vez controlada la situación, la autopista recuperó su flujo habitual y no se reportaron mayores afectaciones en la movilidad de este importante corredor vial que conecta el Valle de Aburrá con el oriente antioqueño y otras regiones del país.

Toda la situación fue informada a través de las redes sociales de la Alcaldía de Rionegro quienes luego de lo sucedido informo: “Conato de incendio controlado en zona boscosa de la autopista Medellín–Bogotá (La Playa). El fuego afectó un cerco vivo y algunas líneas de energía. Situación controlada"

Cuatro unidades de bomberos y
Cuatro unidades de bomberos y una máquina extinguieron las llamas que alcanzaron algunos cables a un costado de la vía. - crédito @AlcRionegro/X

El incidente ocurrió específicamente en el sector conocido como La Playa, cerca del parador Don Rogelio, y fue catalogado como un evento menor, que no requirió evacuaciones ni afectó inmuebles cercanos. La reacción de las autoridades fue rápida y permitió evitar que las llamas se propagaran hacia zonas adyacentes o provocaran daños adicionales.

La información preliminar difundida por la cuenta oficial de Movilidad Rionegro indicó que las labores de contención se desarrollaron de forma eficiente, con el control inmediato del fuego y sin necesidad de intervención adicional. El evento quedó completamente bajo control y permitió restablecer la normalidad del tránsito en la autopista en pocos minutos.

Aunque no se registraron complicaciones mayores ni daños significativos, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a posibles actualizaciones sobre la autopista Medellín–Bogotá, especialmente en sectores cercanos a La Playa y puntos estratégicos como Don Rogelio.

La rápida respuesta de los
La rápida respuesta de los organismos de emergencia evitó que el incendio menor se propagara a otras áreas del corredor vial. - crédito @AlcRionegro/X

Medidas recomendadas para conductores y peatones ante incendios en autopistas

Ante incendios en autopistas, las autoridades recomiendan a conductores y peatones mantener la calma y actuar con precaución. Es fundamental disminuir la velocidad, respetar las indicaciones del personal de emergencia y evitar detenerse en el lugar del incendio, salvo que sea estrictamente necesario. En caso de humo denso, se sugiere mantener las ventanas del vehículo cerradas y encender la ventilación interna para reducir la inhalación de humo.

Además, es importante no intentar sofocar el incendio por cuenta propia, ya que puede ser peligroso, y permitir que los bomberos y organismos de emergencia realicen las labores correspondientes. Mantener una distancia segura y seguir las rutas alternativas señalizadas ayuda a proteger la seguridad de los usuarios y a facilitar la intervención de los equipos especializados.

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