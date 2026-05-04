Abelardo de la Espriella siguió su enfrentamiento con el uribismo tras los resultados de las últimas encuestas: “La Paloma no alcanza lo que el tigre puede conseguir”

Abelardo de la Espriella analizó a sus contrincantes presidenciales en divertido juego - crédito Lina Gasca/Colprensa/Paloma Valencia/Facebook

Una de las recientes emisiones de La Luciérnaga, espacio de Caracol Radio, propuso un recorrido inusual por la política nacional. La transmisión, que contó con la presencia del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, se estructuró a partir de una metáfora de safari en la que los aspirantes a la Casa de Nariño fueron representados como especies animales.

Durante el programa, La Luciérnaga ofreció un análisis satírico de la coyuntura política a través de intervenciones de sus periodistas y del abogado.

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El formato giró en torno a la exploración de la denominada “selva de la democracia”, donde los participantes identificaron a figuras reconocidas del país bajo apodos zoológicos. El conductor del programa introdujo a de la Espriella con una advertencia: “Nos encontramos con diferentes especies, algunas agradables, otras no tanto”.

El abogado respondió de inmediato aludiendo al ambiente político, afirmando: “Las estoy viendo”, en referencia a las personalidades presentes y ausentes del escenario nacional.

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El candidato Abelardo de la Espriella reconoció avance en las encuestas de la aspirante Paloma Valencia - crédito Colprensa y Campaña De La Espriella/Colprensa

El primer personaje en aparecer en el safari fue la senadora y aspirante del Centro Democrático Paloma Valencia, presentada como “La Paloma Valentius”. El periodista subrayó que esta figura “viene cogiendo vuelo y se acerca peligrosamente”.

Consultado sobre el rol de Valencia, De la Espriella manifestó: “Es una competidora. Pero te digo una cosa, la paloma no alcanza lo que el tigre puede conseguir”. De esta manera, el invitado estableció un contraste entre la capacidad de la senadora y la de otros actores políticos.

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El recorrido continuó con la referencia al “Cámale Roy”, apodo dirigido al exsenador y también aspirante Roy Barreras. El programa lo describió como una especie “que se va camuflando y se mueve por toda la selva de la democracia”.

De la Espriella aportó su propia visión: “Le tengo un cargo a Roy, presidente de Azocaña. Cañó a todo el mundo con 0.7%. Creo que hay que mandarlo de presidente de Azocaña. Ahí lo veo, qué lagartazo, ¿no? Uy, qué lagartazo tan bravo. Y es venenoso, un lagarto venenoso”.

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Abelardo de la Espriella lanzó comentarios sarcásticos contra Sergio Fajardo - crédito Colprensa y Reuters

Más adelante, la conversación se trasladó a la figura de Sergio Fajardo, identificado como “jirafardo” o “Sergius fajardus”. El conductor del espacio subrayó la tranquilidad y fuerza de este personaje, aunque advirtió sobre la conveniencia de no subestimarlo.

El abogado respondió con humor: “No sé, porque tiene melena de león viejo. ¿Es una cebra, una jirafa o un león viejo? Se parece al león de Barranquilla, el del zoológico. Simba, sí, sí, puro peluquín, sí, sí. Es como un cruce, es como un cruce entre jirafa y león viejo. Pero espérate que se quedó dormido. Es dormilón”.

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Al cierre del safari, el equipo se detuvo en la “zona más peligrosa de esta selva democrática”, donde abundan felinos. Allí apareció el “cachorro de jaguar”, apodo del senador y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, presentado como “Iván Cepedus”.

Según la descripción del periodista, este personaje “viene sacando las garras y se defiende con todo”. A su turno, de la Espriella corrigió la caracterización: “Eso no es un jaguar, es una hiena. Es un animal peligroso que está ahí, en las sombras, viendo a ver qué daño hace”.

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Abelardo de la Espriella afirmó en juego que Iván Cepeda es "una hiena" - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - Colprensa

Así va De la Espriella en reciente encuesta del CNC

A cuatro semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio mostró a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, encabezando la intención de voto con 37,2%.

El aspirante registró un aumento de tres puntos respecto a marzo. Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, ocupó el segundo lugar con 20,4%, seguido por Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien suma 15,6%.

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El panorama sugiere incertidumbre sobre los nombres que avanzarían a la segunda vuelta, ya que hace un mes Valencia tenía 22,2% y De la Espriella 15,4%, lo que posicionaba a la senadora como principal rival en el bloque de derecha.

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, obtuvo 2,7%, mientras que Claudia López y Santiago Botero registraron 1,5% cada uno. Otros aspirantes no alcanzan el 1% según el sondeo.

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