Colombia

Paloma Valencia tendría más posibilidad de vencer a Iván Cepeda en una segunda vuelta presidencial, según encuesta del CNC

La aspirante del Centro Democrático le llevaría una ventaja de 2,1% al abogado Abelardo de la Espriella en una presunta confrontación contra el militante del Pacto Histórico Iván Cepeda

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Paloma Valencia e Iván Cepeda en una segunda vuelta presidencial - crédito Visuales IA
Paloma Valencia e Iván Cepeda en una segunda vuelta presidencial - crédito Visuales IA

De cara la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo de 2026, el panorama político en Colombia toma forma tras la publicación de una nueva encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio.

El estudio de intención de voto sitúa a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, como favorito para la primera vuelta con el 37,2% de respaldo, cifra que representa un crecimiento de tres puntos porcentuales en comparación con el sondeo realizado en marzo.

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El segundo lugar lo ocupó Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien alcanzó un 20,4% de intención de voto, superando a Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, que se ubicó en la tercera posición con 15,6%.

La encuesta evidencia que ningún aspirante lograría la mayoría absoluta, por lo que el país se encamina hacia una segunda vuelta presidencial.

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Iván Cepeda se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial, por delante de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram
Iván Cepeda se consolida como el candidato más respaldado de la ciudadanía para la primera vuelta presidencial, por delante de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

Paloma Valencia sería la candidata que podría vencer a Iván Cepeda en una segunda vuelta

Respecto a los posibles escenarios de balotaje, la medición mostró que Iván Cepeda mantiene ventaja frente a sus principales rivales. Ante Abelardo de la Espriella, el senador del Pacto Histórico obtendría el 46,4% de los votos, frente al 37,9% del abogado.

En el caso de medirse contra Paloma Valencia, Cepeda lograría un 44% y la senadora alcanzaría el 40%. Ambos escenarios indican una contienda reñida, aunque el margen favorece al candidato oficialista. El estudio, que presenta un margen de error del 2,69 %, muestra que la disputa presidencial se mantiene abierta.

Cepeda representa al Pacto Histórico y cuenta con el apoyo del Gobierno y sectores de izquierda, mientras que Valencia, candidata del Centro Democrático, suma el respaldo de los partidos Conservador, Liberal y La U.

El estudio también evaluó otras alternativas de segunda vuelta. Frente a Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, Iván Cepeda consolidaría su liderazgo con el 46,2%, mientras que Fajardo sumaría el 31,5% de las preferencias.

Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia dándose la mano frente a la bandera de Colombia.
Paloma Valencia le llevaría una leve ventaja a Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En un eventual enfrentamiento contra Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, el representante del Pacto Histórico lograría el 46,5%, dejando a López con el 24,9%.

El senador progresista también aventajaría ampliamente a Roy Barreras, expresidente del Congreso, con el 51% frente al 17,7%. Otros escenarios presentados por el CNC muestran que Cepeda superaría a Miguel Uribe Londoño (48,8% contra 25,5%), Mauricio Lizcano (49,9% contra 17,2%) y Luis Gilberto Murillo (50,5% contra 16%).

Corrupción, salud y crimen: las principales inquietudes de los colombianos ante el proceso electoral

El reciente estudio reveló también que el 71% de los colombianos manifestó su intención de acudir a las urnas si las elecciones presidenciales se celebraran mañana.

El informe destacó que la corrupción encabeza las preocupaciones nacionales, identificada por el 38,2% como el mayor desafío actual. Detrás figuran el sistema de salud, señalado por el 25,9%, y el fortalecimiento de los grupos criminales, con el 18,5%.

- crédito Joel González/Presidencia
Imagen de Gustavo Petro mostró ligera baja en recienta encuesta del CNC - crédito Joel González/Presidencia

Respecto a las prioridades para el próximo mandatario, el 37,1% opina que la crisis del sistema sanitario requiere atención inmediata. El combate a la corrupción ocupó el segundo lugar, con el 21,4%, seguido por el control frente al avance de organizaciones delictivas, con el 14,3%.

El 82,9% de los encuestados consideró que el desenlace de la próxima elección presidencial traerá consecuencias positivas para el país. En contraste, un 7,3% prevé impactos adversos.

En relación con la percepción sobre el presidente Gustavo Petro, el 49,3% de los consultados tiene una imagen favorable, mientras que el 43,6% expresa opiniones negativas.

Al comparar estas cifras con las obtenidas en marzo, se observó una leve disminución en la valoración positiva del jefe de Estado, que antes alcanzaba el 50,9%. La desaprobación, en tanto, era del 43,9%.

El estudio evidenció una ciudadanía preocupada principalmente por la corrupción y la salud, dos asuntos que dominarán el debate público en la campaña electoral. Además, señaló un interés elevado por participar en el proceso democrático, así como una expectativa mayoritariamente optimista sobre el futuro inmediato tras los comicios.

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