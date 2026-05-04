Gustavo Petro sacó pecho por icónica imagen del Cristo Redentor de Brasil iluminado con la bandera de Colombia, pero no mencionó a Shakira

El mandatario no mencionó a la colombiana pese a histórico concierto en la playa de Copacabana - crédito Presidencia/AP/X

En medio del megaconcierto promovido por la alcaldía de Río de Janeiro, denominado Todo Mundo no Río (Todo el mundo en Río en su traducción al español) la imagen de la bandera de Colombia proyectada en el icónico Cristo Redentor fue uno de los atractivos principales del evento.

En la megaescultura aparecieron varias imágenes representativas de los principales destinos del país, mientras que la colombiana Shakira le cumplía a los brasileños con su espectáculo Las mujeres ya no lloran world tour, lo que generó gran revuelo en la isla costera y despertó el orgullo de millones de colombianos y seguidores de la artista.

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De hecho, tras la icónica proyección, el presidente Gustavo Petro apareció en su cuenta de X para resaltar el video que invitaba a los brasiñelos y a los miles de extranjeros que se aglomeraron en la Playa de Copacabana durante la noche del sábado 2 de mayo.

Junto a las imágenes, el mandatario nacional emitió un escueto mensaje exaltando la belleza de Colombia, aunque omitió por completo la mención a la cantante que se convirtió en la estrella de la noche al reunir a más de dos millones de espectadores en un mismo lugar.

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El presidente mostró las imágenes del Cristo Redentor iluminado con la bandera de Colombia - crédito X

“Colombia el país de la belleza”, fue el corto mensaje emitido por el jefe de Estado en sus redes sociales.

Sin embargo, tras su comentario, los internautas no tardaron en mostrar su molestia por su omisión sobre Shakira, que desde ya es considerada como una de las artistas que más público ha logrado atraer al evento organizado en Río de Janeiro.

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“Afortunadamente gracias a sus artistas como Shakira no a ti hpta que eres una verdadera una escoria un vil y vulgar guerrillero drogadicto mitomano toxicómano trastornado mental (sic)”, “Tod gracias a Shakira. Que por cierto hace unos días Usted la criticó por su frase internacional, donde su lógica de ella está muy alejado de la realidad . Le debes una disculpa y agradecimiento por ser orgullo colombiano (sic)”, y “La bandera ondeando gracias a Shakira. Por qué ud no hace un cul0, solo dejar el nombre de Colombia por el Piso”, fueron algunos de los comentarios contra el mandario.

Los internautas cuestionaron a Gustavo Petro por no hacer referencia a la presentación de Shakira en Copacabana, Brasil - crédito X

Por qué se proyectó la bandera de Colombia en el Cristo Redentor

La estrategia de Colombia para consolidar su imagen internacional en Brasil fue el principal motivo para la proyección de imágenes en el Cristo Redentor durante el concierto gratuito de Shakira en Copacabana.

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Estas acciones buscan no solo captar la atención del público brasileño, sino fortalecer el vínculo bilateral y atraer nuevas oportunidades en turismo, inversión y comercio.

Las autoridades colombianas desplegaron esta campaña en un contexto de crecimiento del intercambio turístico. Solo en los primeros meses de 2026, más de 41.000 brasileños visitaron Colombia, situando a ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y San Andrés entre los destinos favoritos. El aumento del turismo colombiano en Brasil durante el último Carnaval, con un crecimiento cercano al 37%, refuerza el interés mutuo entre ambos países.

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La primera de las acciones tuvo lugar el 30 de abril en el icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro. Un mapping especial iluminó el monumento a las 8:30 p. m., mostrando las seis regiones turísticas de Colombia: el Caribe, el Pacífico, los Andes Occidentales y Orientales, la Orinoquía-Amazonía y el Macizo. El evento reunió a autoridades, empresarios y representantes del sector turístico de ambos países, en una señal de cooperación institucional.

La cantante colombiana no solo conquistó a los brasileños con su música, sino que el Cristo Redentor brilló con los colores de Colombia - crédito @procolombiaco/Instagram

La segunda parte de la estrategia se activó el 2 de mayo, durante el multitudinario concierto gratuito de Shakira en la playa de Copacabana. En este escenario, Colombia instaló su presencia a través de 50 pantallas distribuidas en el perímetro, además de una zona VIP experiencial de 10 metros destinada a interactuar con los asistentes y repartir merchandising.

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“Brasil es un mercado estratégico para Colombia, y uno de los principales aliados para impulsar el turismo, la inversión y el comercio en la región. Estamos fortaleciendo una relación que va más allá de la promoción de destinos: queremos ampliar los flujos de inversión, generar más oportunidades de negocio y consolidar a Colombia como una plataforma de crecimiento en América Latina”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia