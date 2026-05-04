Fajardo descartó una alianza con Claudia López y cuestionó la candidatura de Paloma Valencia: “Este camino es muy dañino”

Sergio Fajardo cierra la puerta a Claudia López y pone en duda la fuerza de Paloma Valencia para segunda vuelta - crédito VisualesIA

En una entrevista con Julio Sánchez Cristo, el candidato presidencial Sergio Fajardo descartó de manera categórica cualquier posibilidad de retirarse de la contienda para sumarse a una alianza con Claudia López.

Fajardo afirmó: “No me voy a bajar”, defendiendo su aspiración mientras el panorama electoral colombiano se mantiene polarizado. Según indicó el exgobernador, su estrategia se centra en fortalecer su candidatura durante la primera vuelta, sin contemplar la opción de unirse a otros sectores en esta etapa.

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Durante la conversación transmitida por el canal de Julio Sánchez Cristo, Fajardo fue consultado sobre la presión mediática y política que busca consolidar una alianza política.

El exgobernador de Antioquia sostuvo que su estrategia es consolidar su candidatura en la primera vuelta, sin contemplar acuerdos con otros sectores en esta etapa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre este punto, respondió: “No he pensado en esa posibilidad, todavía faltan encuestas por venir y falta un casi un mes para las elecciones”, reafirmando que su campaña está dirigida a captar el electorado independiente y a posicionarse como un actor central en la disputa por la presidencia. El candidato subrayó que el llamado “voto útil” debe reservarse para una eventual segunda vuelta y no para la fase actual.

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Fajardo aprovechó la entrevista para exponer diferencias con otros aspirantes. Al referirse a la senadora Paloma Valencia, expresó dudas sobre su fortaleza en un posible balotaje. “Paloma Valencia no tiene la capacidad para superar a Abelardo de la Espriella y el mejor rival, el rival que Petro quiere para Cepeda es Abelardo”, señaló el candidato, advirtiendo que ese escenario podría terminar favoreciendo a Iván Cepeda. Estas declaraciones reflejan el ambiente de tensión y competencia entre los diferentes líderes políticos de Colombia.

El exgobernador de Antioquia defendió la independencia de su proyecto y rechazó por completo los llamados a la unidad de la oposición en este momento. Sostuvo que su propuesta busca romper el ciclo de enfrentamiento entre el petrismo y el uribismo, dos polos que han dominado el debate público en los últimos años. “Creo que soy la persona para romper esta confrontación”, afirmó Fajardo, según lo transmitido en el espacio de Sánchez Cristo.

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Fajardo explicó que, aunque tuvo reuniones con Claudia López, decidió mantener su campaña como la planteó desde el inicio y que su objetivo es superar la confrontación política entre los principales polos del país - crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato fue cuestionado sobre su rechazo a Claudia López y aseguró que, aunque tuvo varias reuniones con la candidata, decidió llevar su campaña tal como la ha planteado desde el inicio.

“Con Claudia me reuní en diciembre y en enero en algún momento y dijimos: ‘Vamos a poner a un lado un montón de discrepancias’ y la confrontación no es entre nosotros. Por eso yo me estoy presentando ante el país para decir que tengo la experiencia y la capacidad para romper esta confrontación asociada con el presidente Petro y Uribe, y este es un camino muy dañino para el país. El problema mío no es Claudia López”, explicó Fajardo.

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El diálogo también abordó el clima de incertidumbre que rodea la campaña electoral y las dificultades para construir consensos amplios en el actual contexto. Fajardo insistió en que el país necesita alternativas alejadas de la polarización.

Fajardo revela que le pidieron retirarse para apoyar a Paloma Valencia en la contienda presidencial

En una reciente entrevista con TV Cúcuta Plus, Sergio Fajardo reiteró que no renunciará a su candidatura presidencial y que se mantiene alejado de cualquier intento de alianza que lo lleve a declinar su aspiración. “No quiero que gane ni Cepeda, ni Paloma, ni Abelardo”, afirmó Fajardo, subrayando su decisión de continuar en la contienda electoral pese a las crecientes presiones para que respalde a otros candidatos en la carrera hacia la Casa de Nariño.

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El exgobernador de Antioquia relató que ha recibido mensajes instándolo a apoyar a Paloma Valencia para evitar un triunfo de la izquierda. “Me dice: retírese, apoya a Paloma y usted sería un héroe de Colombia, porque por usted no ganaría Cepeda a la izquierda”, aseguró Fajardo, quien además mencionó que algunos le advirtieron que sería considerado “una escoria en Colombia” si su permanencia beneficiaba a Cepeda. Frente a estas presiones, fue enfático: “¿Cómo así? A mí me tiene que dar vergüenza haber hecho política decente, transparente, haber liderado, transformado, he sacado el mejor puesto, respetado a todas las otras personas, lucharla como le hemos luchado, mantener los principios, la coherencia. Y ahora yo soy el responsable de Colombia. No, no, no. Los responsables son los que han gobernado”.

Sergio Fajardo denunció intentos de condicionarlo para apoyar a Paloma Valencia - crédito @sergio_fajardo/X

Fajardo sostuvo que las responsabilidades políticas deben recaer en quienes han tenido el poder. “El presidente Petro está ahí por Duque, no por mí. Y entonces, las responsabilidades son donde están”, indicó, desmarcándose de la idea de que su candidatura sea la causa de un posible triunfo de la izquierda.

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