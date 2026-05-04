Colombia

Estos son los logros del Gobierno Petro que destacó Paloma Valencia: “No hay que ser mezquino”

La candidata presidencial resaltó la entrega de tierras y la participación juvenil como aspectos positivos de la actual administración

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Paloma Valencia reconoció avances en entrega de tierras bajo el gobierno de Gustavo Petro - crédito Pedraza Producciones - Presidencia
Paloma Valencia reconoció avances en entrega de tierras bajo el gobierno de Gustavo Petro - crédito Pedraza Producciones - Presidencia

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expuso su visión sobre la gestión del presidente Gustavo Petro en una entrevista concedida a Noticias RCN, donde destacó que la entrega de tierras figura entre los aspectos más valorados por la ciudadanía al cierre de este gobierno.

La dirigente del partido Centro Democrático abordó logros y desafíos del actual Ejecutivo, haciendo énfasis en las expectativas sociales y la necesidad de continuidad institucional.

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Según relató la legisladora, existe un “entusiasmo” palpable en la Costa Caribe frente a la política de adjudicación de predios. “Yo creo que uno no tiene que ser mezquino en reconocer las cosas que le están gustando a la gente, no a uno. Veo mucho entusiasmo, por ejemplo, en la Costa Caribe con la entrega de tierras”, detalló Valencia durante la conversación.

La congresista señaló que esta iniciativa resultó positiva desde la perspectiva de quienes se han beneficiado, aunque advirtió que su éxito depende de que los beneficiarios accedan a títulos formales y a proyectos productivos que les permitan superar la pobreza.

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La senadora Paloma Valencia insistió en superar la confrontación entre sectores ideológicos, sobre todo cuando de la izquierda y del Gobierno Petro se trata - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia
Paloma Valencia resaltó logros en participación juvenil y proyectos productivos del Gobierno Petro - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

En cuanto a los espacios de participación ciudadana, Paloma Valencia subrayó la importancia de mantener los mecanismos de diálogo con los jóvenes.

La juventud ha ido tomando un protagonismo que hay que reconocerles y yo creo que todas esas cosas que son buenas”, expresó la senadora. La mesa de concertación y otras instancias similares fueron destacadas como avances en la interacción entre el gobierno y la sociedad civil joven.

La entrevista permitió conocer el enfoque de la oposición sobre proyectos de infraestructura, como el tren en los Llanos Orientales. “La elaboración del tren, Paloma, ¿qué vas a hacer? Si está listo y va a salir, lo acompañamos”, relató la parlamentaria, aludiendo a inquietudes de habitantes de la región.

Valencia manifestó disposición a respaldar las obras que cuenten con viabilidad, dejando de lado la idea de “borrar” o “refundar” el país. “Uno no tiene que llegar a borrar, uno no tiene que llegar a refundar el país, uno tiene que llegar a mejorar”, enfatizó.

“Entusiasmo en la Costa Caribe”: Paloma Valencia destacó impacto de la política de tierras - crédito Cristián Bayona/Colprensa
“Entusiasmo en la Costa Caribe”: Paloma Valencia destacó impacto de la política de tierras - crédito Cristián Bayona/Colprensa

Paloma Valencia rechazó el machismo y defendió el liderazgo femenino en la política colombiana

Paloma Valencia defendió la capacidad de liderazgo de las mujeres en escenarios de alta exigencia social y política, al destacar en Noticias RCN que las mujeres pueden asumir retos familiares y públicos sin que el machismo condicione sus posibilidades.

La dirigente y aspirante presidencial del partido Centro Democrático cuestionó los prejuicios que persisten en la sociedad frente a la participación femenina en espacios tradicionalmente ocupados por hombres.

Según relató Valencia, la historia de la lucha por la igualdad en Colombia ha estado marcada por resistencias profundas. “Las mujeres podemos con los hijos, con el marido, con los suegros, con el papá, ¿y ahora nos van a decir que no podemos con los bandidos?”, expresó.

Paloma Valencia destacó el liderazgo femenino en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters
Paloma Valencia destacó el liderazgo femenino en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

La senadora subrayó que estos cuestionamientos continúan reproduciendo estereotipos de género y limitando el avance femenino en la política y otros ámbitos de decisión.

Durante la conversación, Paloma Valencia evocó el papel de su tía, Pepa, quien impulsó el voto femenino en el país durante el siglo pasado. “La primera vez, cuando mi tía Pepa empezó a promover el voto femenino, viera las cartas que recibía de las mujeres diciendo que ella iba a acabar con la feminidad”, recordó la legisladora, aludiendo a la resistencia experimentada por las pioneras del sufragio.

El medio citado detalló que la senadora consideró que la llegada de las mujeres al Congreso también supuso un enfrentamiento con ideas arraigadas sobre los roles de género. “La primera vez que llegaron al Congreso dijeron que eso no era un sitio para mujeres”, afirmó.

El testimonio de Valencia se inscribe en un contexto de debate nacional sobre la representación femenina en cargos de alto nivel y la persistencia de barreras culturales. “La primera vez que las mujeres hacen cualquier cosa, hay muchos que dudan, pero la historia ha demostrado que las mujeres sí somos capaces de hacer cualquier cosa que nos proponemos”, concluyó la congresista.

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