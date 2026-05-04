Colombia

Tres muertos y 40 heridos dejó el accidente con gigantesca camioneta en espectáculo de ‘monster trucks’ en Popayán: revelaron la identidad de la conductora

Las autoridades municipales coordinaron una respuesta inmediata ante el atropellamiento de numerosos asistentes, mientras se mantienen las pesquisas para esclarecer los detalles y se fortalecen esfuerzos para la atención de los afectados

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La investigación de las causas del accidente en la competencia Monster Truck 2026 sigue en marcha junto a las autoridades pertinentes - crédito Colombia Oscura/X

El caos se apoderó del Bulevar Rose de Popayán (Cauca) cuando una camioneta modificada para el evento Monster Truck perdió el control y arrolló a decenas de asistentes, dejando tres personas muertas y cuarenta heridas.

La exhibición de vehículos, organizada en la tarde del domingo 3 de mayo, se transformó en tragedia en cuestión de segundos. La camioneta, preparada especialmente para estos concursos, salió de la pista y se internó entre el público, provocando escenas de pánico y desesperación entre los presentes.

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En respuesta al accidente, la alcaldía de Popayán activó todos los protocolos institucionales para atender a los heridos y apoyar a las familias afectadas. Los equipos médicos y de socorro mantuvieron la atención prioritaria en el Hospital San José, donde se concentraron los esfuerzos para estabilizar a los más graves.

El alcalde Juan Carlos Muñoz recorrió personalmente los hospitales para verificar la atención a los afectados.

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El saldo oficial tras el incidente es de tres personas fallecidas y cuarenta heridas, según el informe del alcalde Juan Carlos Muñoz - crédito Captura video/Colombia Oscura
El saldo oficial tras el incidente es de tres personas fallecidas y cuarenta heridas, según el informe del alcalde Juan Carlos Muñoz - crédito Captura video/Colombia Oscura

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó en la madrugada del lunes 4 de mayo: “Acabo de terminar un recorrido por el Hospital San José, verificando la atención a las personas afectadas por el trágico accidente ocurrido durante el evento ‘Monster Truck’ en el sector de Boulevard Rose. Hoy es un día profundamente doloroso para nuestra ciudad y reitero toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias”, afirmó el mandatario.

Desde la administración municipal se reiteró el compromiso de seguir activando todos los recursos disponibles. Muñoz destacó que la prioridad es el bienestar de los heridos y el acompañamiento a las familias, mientras se mantiene un seguimiento permanente de su estado de salud.

Además, el funcionario pidió responsabilidad: “Hago también un llamado a actuar con respeto, evitar el oportunismo político y la desinformación, y mantenernos unidos en este momento”.

¿Quién era la conductora?

La identidad de la conductora de la camioneta protagonista, conocida como La Dragona’, es Sonia Dilma Segura, la única mujer en América Latina habilitada para operar este tipo de vehículos, figuraba además como representante legal suplente de Colombian Monster SAS.

Junto a ella, el estadounidense Steven Hearley manejaba el otro vehículo del espectáculo, ‘Godzilla’.

Una camioneta modificada para la competencia Monster Truck 2026 causó un grave accidente en el Bulevar Rose de Popayán - crédito dbentretenimientop/TikTok

La jornada había iniciado con una invitación pública de la propia Sonia, quien animó a la comunidad a asistir al evento y explicó la mecánica de los autos: “Es hoy, hoy es el gran día donde escucharás la potencia de estas gigantescas Monster Truck”, expresó en el video de promoción.

La empresa DB Entretenimiento, responsable del evento, se describe en sus redes sociales como creadora de experiencias de alto nivel y productora de espectáculos exclusivos. La cita de Popayán había reunido a aproximadamente 1.500 espectadores, una cifra menor si se compara con otras presentaciones de la compañía en ciudades como Cali, donde la asistencia llegó a 11 mil personas.

El secretario privado del municipio, Reinel Polanía, defendió la experiencia y seriedad de los organizadores: “Todo lo cumplieron, son empresarios de mucha experiencia en estos espectáculos. En Cali, Manizales y Popayán han estado presentes; aquí fue donde menos asistentes había”, aseguró.

Polanía destacó que la logística del evento contaba con todos los permisos y requisitos legales, incluida una póliza de responsabilidad contractual. Según el funcionario, tanto los pilotos como la empresa han operado en escenarios de gran afluencia y poseen la preparación necesaria para ejecutar las maniobras.

La empresa organizadora sostiene que todos los trámites estaban en regla, lo que ha sido respaldado por la administración local, que destaca la trayectoria de la firma en la realización de eventos masivos.

El accidente ocurrió el 3 de mayo, cuando el vehículo perdió el control y atropelló a cerca de 41 asistentes al evento - crédito Colombia Oscura/X

Hipótesis del incidente

La tragedia ocurrió cuando uno de los carros gigantes perdió el control y se dirigió hacia el público que se encontraba en el sector de Boulevard Rose. Las imágenes captadas por asistentes muestran la secuencia en la que el vehículo sigue de largo y arrolla a decenas de personas.

El comandante de la Policía de Popayán, coronel Julián Castañeda, explicó que el incidente se habría originado por una falla mecánica: “Era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable”, relató el oficial al diario El Tiempo.

La conductora de ‘La Dragona’ resultó herida y está siendo atendida en un centro médico, según confirmó el secretario privado del municipio.

Actualmente las autoridades investigan el origen exacto de la falla que provocó que el Monster Truck impactara contra un poste y luego contra la multitud. La hipótesis principal apunta a una falla mecánica, aunque los funcionarios aclaran que todavía es pronto para determinar las causas definitivas del accidente.

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