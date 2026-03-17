El beso de Marilyn Patiño y Renzo sorprendió a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: la reacción se hizo viral

La reacción de Mariana Zapata al beso de Marilyn y Renzo se vuelve viral en 'La Casa de los Famosos' - crédito cortesía Canal RCN

La casa de los famosos Colombia volvió a captar la atención de los televidentes tras un episodio que combinó sorpresa, gestos inesperados y uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Durante la dinámica del “congelado”, los participantes debieron permanecer inmóviles mientras recibían la visita de Marilyn Patiño y Renzo, ambos exintegrantes del reality.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La pareja ingresó al set y, tras dirigirse a varios concursantes, eligió compartir un detalle personal que hasta ese instante había permanecido reservado para el público.

“Durante el Carnaval de Barranquilla comenzó nuestra historia de amor”, anunciaron, provocando reacciones de asombro entre los presentes. Sin poder moverse, los famosos solo pudieron manifestar sus emociones a través de expresiones faciales y miradas. El ambiente se volvió aún más llamativo cuando Marilyn y Renzo se besaron frente a todos los miembros de la casa.

La reacción de Mariana Zapata fue la que más comentarios generó entre los seguidores del programa. Mariana, quien en el pasado había sido relacionada con Renzo dentro de la competencia, “no pudo ocultar su sonrisa” al presenciar el beso, según evidenciaron las cámaras del reality. Su gesto se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios interpretaron la escena como una señal de sorpresa y aceptación ante la nueva relación entre sus excompañeros.

Mariana no pudo aguantar la risa al ver el beso de Marilyn y Renzo, pese a estar "congelada" - crédito captura de pantalla @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

La atención se enfocó en Mariana Zapata, ya que durante las primeras semanas del programa protagonizó acercamientos románticos con Renzo, convirtiéndose en una de las primeras parejas potenciales de la temporada. Sin embargo, tras la rápida eliminación de Renzo, la relación no prosperó, a pesar de que ambos habían hablado de darse una oportunidad fuera de la casa. Finalmente, Renzo inició una relación con Marilyn y Mariana, por su parte, desarrolló una cercanía con Eidevin.

Antes de despedirse, Marilyn y Renzo aprovecharon para enviar mensajes a otros participantes. Marilyn le expresó a Alexa su apoyo, afirmando que era parte de su equipo, y a Manuela le sugirió mostrarse más activa en la competencia. Además, la actriz se dirigió a Eidevin con un consejo: “Tranquilo con Mariana”, haciendo alusión a la conexión previa entre Renzo y Mariana dentro del programa, donde incluso se llegó a hablar de una posible relación sentimental.

El cierre de la visita incluyó una referencia a la “pose viral” de Mariana, un gesto que la actriz recreó antes de abandonar la casa. Aunque Mariana no comprendió del todo la acción, sus compañeros comentaron el momento una vez finalizada la dinámica, destacando la actitud de Marilyn como una de las jugadoras más astutas de la temporada.

Tras la salida de la pareja, algunos participantes, como Karola, manifestaron su interés en que se repitan congelados de este tipo, dada la intensidad y el impacto que generan en la convivencia.