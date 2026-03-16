Gobernador de Antioquia exige liberación inmediata de dos menores secuestradas por disidencias de las Farc

Andrés Julián Rendón pidió la liberación inmediata de las adolescentes y cuestionó la falta de pronunciamientos del Gobierno y del Instituto de Bienestar Familiar frente a la retención. - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció el secuestro de dos adolescentes de 14 y 15 años en el municipio de El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, presuntamente a manos de disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias “Calarcá”.

El mandatario regional hizo pública la denuncia a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que exigió la liberación inmediata de las menores y cuestionó lo que calificó como falta de pronunciamientos del Gobierno nacional frente al caso.

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De acuerdo con la información conocida, las jóvenes fueron identificadas como Jhocer Alexandra Yánez Hernández, de 15 años, y María Ana Yánez Hernández, de 14, quienes permanecen retenidas desde el pasado 12 de marzo en el corregimiento de Puerto López, zona rural de ese municipio.

“Cuatro días completan dos niñas de 15 y 14 años secuestradas por las Farc de Calarcá en El Bagre, Antioquia”, afirmó Rendón en su mensaje.

Jhocer Alexandra Yánez Hernández, de 15 años, y María Ana Yánez Hernández, de 14. - crédito Gobernación de Antioquia

El gobernador también cuestionó la falta de pronunciamiento por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a lo ocurrido.

“El gobierno Petro, que está en negociaciones con este criminal, ha guardado silencio sobre este crimen de guerra”, expresó.

Asimismo, el mandatario se preguntó por la ausencia de un pronunciamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad responsable de la protección de los derechos de los menores en Colombia.

“¿Dónde está el pronunciamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre esta violación al derecho internacional humanitario?”, agregó.

Rendón también responsabilizó a alias “Calarcá”, señalado cabecilla de una de las estructuras disidentes que operan en esa región del país.

“¿Está acaso Petro muy ocupado participando en política, jugando como árbitro, pero de un solo equipo, mientras este bandido alias Calarcá delinque sin control en el país, particularmente en Antioquia?”, afirmó.

Finalmente, insistió en su exigencia: “¡Liberen a las niñas ya!”.

El video difundido por las disidencias

De acuerdo con la FM, la denuncia se produjo luego de que circulara en redes sociales un video atribuido a integrantes de ese grupo armado ilegal, en el que se refieren a los hechos ocurridos el 12 de marzo en el corregimiento de Puerto López.

En la grabación, los hombres armados aseguran que unidades del denominado Cuarto Frente de las Farc realizaron una incursión armada en la zona, con el objetivo, según afirmaron, de enfrentar a estructuras paramilitares presentes en el casco urbano del municipio.

Disidencias de las Farc difundieron un video en el que aseguran que las menores retenidas en El Bagre permanecen con vida. - crédito AP Foto/Fernando Vergara

De acuerdo con esa versión, durante el operativo se habría presentado un intercambio de disparos con presuntos integrantes del Clan del Golfo, que dejó al menos dos personas muertas.

Tras ese enfrentamiento, los disidentes aseguraron que retuvieron a las dos adolescentes, a quienes señalaron de ser presuntas colaboradoras de esa organización criminal.

En el video, los integrantes del grupo armado ilegal afirmaron que las jóvenes “hasta el momento se encuentran bien” y que se encuentran a la espera de ser entregadas “a los entes competentes”.

También aseguraron que no se registraron enfrentamientos con las Fuerzas Militares durante el operativo.

Llamado de organismos de derechos humanos

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades para que se adopten medidas que permitan garantizar el retorno seguro de las menores.

El organismo recordó que la retención de niños, niñas y adolescentes en el contexto del conflicto armado constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario.

Organizaciones dedicadas a la defensa de la infancia también expresaron su preocupación por la situación de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño, una región donde persiste la presencia de varios grupos armados ilegales.

Las adolescentes fueron retenidas el 12 de marzo en el corregimiento de Puerto López, zona rural de El Bagre. - crédito @AndresJRendonC/X

De acuerdo con TeleMedellín, César Zapata, director regional de la iniciativa Niñez Ya en Antioquia, pidió la liberación inmediata de las menores y señaló que este tipo de hechos evidencian el desconocimiento de los tratados internacionales que protegen a la población infantil.

“Desde Niñez Ya les pedimos a las autoridades competentes y al grupo armado ilegal que liberen prontamente a las menores, garantizando todas las condiciones de seguridad para que su vida sea el centro”, indicó.