Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor

El campeón de Copa América con Colombia, Andrés Orozco, describe las cualidades del delantero Durán como futbolista - crédito Diego Suárez/Infobae

La posible presencia de Jhon Jader Durán en la próxima convocatoria de la selección Colombia sigue siendo uno de los temas que más debate genera en el entorno del combinado nacional. Más allá de los rumores que han rodeado al delantero en los últimos meses, desde el entorno futbolístico continúan respaldando sus condiciones y su capacidad para aportarle al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Andrés Orozco, exfutbolista, campeón de Copa América con la “Tricolor” y actual entrenador, expuso su opinión al respecto en entrevista con Infobae Colombia. “Es un gran jugador. Reúne todas las cualidades de un delantero de talla internacional”, afirmó. Para Orozco, las capacidades futbolísticas del atacante están fuera de discusión y considera que todavía puede convertirse en una pieza importante dentro del proyecto de Lorenzo rumbo al Mundial de 2026.

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Durán atraviesa un momento particular en su carrera. Después de irrumpir con fuerza en el fútbol colombiano con Envigado, dio el salto al exterior siendo muy joven y rápidamente empezó a llamar la atención por sus condiciones físicas, potencia y capacidad goleadora. Sin embargo, en los últimos dos años también ha vivido un periodo de constantes cambios de equipo y adaptación, algo que, según Orozco, ha influido en la irregularidad de su presente.

“Lastimosamente para él, estos últimos años cambiando tanto de club y sin afianzarse completamente han llevado a que se aleje un poco de las últimas convocatorias”, explicó el entrenador antioqueño. Aun así, insistió en que el delantero mantiene intacto su potencial y que sigue siendo un futbolista con características poco comunes para el fútbol colombiano.

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El director técnico Andrés Orozco compartió con Jhon Jader Durán en Envigado - crédito Diego Suárez/Infobae

Cualidades y características de Jhon Durán como persona

Orozco, que compartió procesos con Durán desde divisiones menores en Envigado, recordó además aspectos de la personalidad del atacante, destacando su mentalidad competitiva desde temprana edad. “Es un muchacho extrovertido, competitivo al cien por ciento y con una personalidad fuerte. Siempre le gustó ganar”, señaló.

Las declaraciones toman relevancia en medio del ambiente de incertidumbre que existe alrededor de Durán. Aunque desde la Federación Colombiana de Fútbol nunca se ha emitido una versión oficial sobre los rumores relacionados con supuestos inconvenientes en el camerino de la selección, las especulaciones han crecido en redes sociales y en algunos sectores de la prensa deportiva.

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Polémica de Jhon Durán en la selección Colombia

Frente a ello, Orozco fue prudente y evitó profundizar en temas extradeportivos. “No sabemos qué pasó realmente. Son solo rumores y sería irresponsable dar una opinión cuando no hay nada confirmado”, comentó. Sin embargo, dejó claro que, desde lo estrictamente futbolístico, considera que Durán tiene argumentos suficientes para volver a ser convocado.

“Es un jugador muy completo, de talla mundial y que cumple con todas las condiciones para estar en la selección y para seguir su carrera en clubes grandes”, agregó.

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La situación de Durán también coincide con un momento de análisis dentro de la selección Colombia. Luego del subcampeonato en la Copa América, el equipo de Néstor Lorenzo ha recibido críticas por una aparente disminución en su rendimiento colectivo en los últimos partidos. En ese contexto, varios nombres han entrado en discusión de cara a la conformación definitiva del grupo que afrontará la recta final de la Eliminatoria y posteriormente el Mundial.

Precisamente sobre las convocatorias, Orozco explicó que un entrenador no solamente analiza el rendimiento dentro de la cancha, sino también otros aspectos relacionados con la convivencia y el ambiente interno del grupo.

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Para el ex futbolista profesional, Durán tiene cualidades para aportarle al equipo de Lorenzo - crédito FCF

“No todo se limita a lo futbolístico. El comportamiento en el camerino, en las concentraciones y la convivencia también cuentan muchísimo. Más en un torneo tan importante como un Mundial”, explicó.

Pese a ello, el técnico reiteró que Durán podría aportar variantes importantes al ataque colombiano gracias a sus características físicas y técnicas. En una selección que cuenta con delanteros de experiencia como Rafael Santos Borré o Jhon Córdoba, el atacante formado en Envigado ofrece un perfil diferente, más explosivo y con capacidad para romper defensas en el uno contra uno.

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