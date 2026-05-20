Aunque subió el recaudo y bajó la deuda, Carf advierte presión de liquidez y altos costos de financiamiento

El reporte de mayo de 2026 señala que la ejecución de los recursos destinados a inversión fue inferior al año anterior y que el gasto público se enfocó principalmente en funcionamiento y pago de intereses. - crédito iStock y Carf

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) publicó su informe de seguimiento fiscal de mayo de 2026, en el que señala que el Gobierno Nacional Central (GNC) registró un aumento del recaudo tributario y una reducción de la deuda pública, aunque persisten riesgos por la presión sobre la liquidez y los altos costos de financiamiento. El reporte, con corte a abril, reúne información sobre ingresos y gastos fiscales, déficit, deuda y condiciones de financiamiento.

Aumenta el recaudo y mejora el balance primario

Según el informe del Carf, el recaudo neto acumulado hasta marzo de 2026 alcanzó COP 73,4 billones, presentando un crecimiento nominal anual de 13,6%. Este desempeño superó la proyección de la entidad, que había estimado un monto menor para el periodo. De acuerdo con el reporte, “el crecimiento anual promedio móvil de 12 meses del recaudo neto del mes fue 14%, por encima de la meta del Gobierno establecida en 7,1% para 2026”.

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El organismo explicó que el aumento del recaudo estuvo impulsado por los impuestos de renta e IVA, mientras que la evolución de las devoluciones en efectivo y papeles mostró una tendencia estable frente al promedio de los últimos cinco años.

El balance primario, que excluye el pago de intereses, registró una mejora respecto a febrero, bajando de 0,8% del PIB a 0,4% del PIB en marzo. El déficit total acumulado se mantuvo en 1,7% del PIB, sin variación frente al mes anterior. Según el documento, “la corrección de marzo lo acerca al nivel del promedio del periodo 2014 a 2025”.

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Las cifras del CARF muestran que la ampliación presupuestal por la emergencia económica no se tradujo en un mayor ritmo de pagos, mientras los compromisos asumidos crecieron respecto a periodos previos. - crédito Colprensa

Menor deuda pública y cambios en la financiación

El informe de Carf advierte que la deuda neta en marzo se ubicó en 58,8% del PIB, 0,6% menos que lo registrado en febrero. La deuda bruta descendió hasta 60,8% del PIB, principalmente por la disminución de la deuda externa. La participación de la deuda externa cayó a 28,8% del total, el nivel más bajo desde 2014, resultado de pagos anticipados y ajustes en la emisión de bonos globales.

El documento señala que la financiación interna ganó peso, con un mayor uso de TES de largo plazo y una reducción en la financiación de corto plazo. “El saldo de TES de largo plazo continuó aumentando y superó por COP 149 billones el promedio histórico”, precisa el informe.

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Presión de liquidez y encarecimiento del financiamiento

A pesar de los avances en materia de ingresos y deuda, el Carf subraya que la Nación enfrenta una presión de liquidez persistente y costos de financiamiento elevados. Con corte a abril, la posición de liquidez en pesos cerró en COP 9,8 billones, COP 2,6 billones menos que en marzo, ubicándose en niveles históricamente bajos. Esta situación limita el margen de maniobra fiscal y obliga a monitorear de cerca la evolución de la caja del Tesoro.

El reporte detalla que las tasas de los TES denominados en pesos aumentaron en promedio 19 puntos básicos en abril, con tasas entre 13% y 14%. Además, la pendiente de la curva de rendimientos de TES continuó siendo negativa. Según el informe, “las presiones de liquidez por amortizaciones de TES en 2026 continuaron moderándose en abril”, aunque la posición de caja se mantiene por debajo de los mínimos históricos.

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El documento de mayo 2026 reporta un déficit primario en descenso y gasto público más moderado, en medio de tasas de financiamiento que permanecen elevadas. - crédito CARF

Contexto histórico y comparativo

El seguimiento fiscal publicado por el Carf incluye comparativas frente a años anteriores. El recaudo bruto acumulado a marzo creció 12,2% frente al mismo periodo de 2025, mientras que el gasto fiscal total y primario acumulados a abril representaron 7,5% y 6% del PIB, respectivamente, ambos inferiores a los niveles de abril de 2025.

El informe destaca que el gasto primario observado en abril representó el 97,3% del estimado por el Carf y que la ejecución de pagos de la reserva presupuestal fue 0,3% del PIB menor que el año anterior. La diferencia entre las obligaciones y pagos a abril sumó COP 7 billones, lo que refleja la dinámica en la ejecución presupuestal.

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Detalle de ingresos y gastos

El Carf precisó que los ingresos tributarios a marzo superaron en COP 1,3 billones la proyección de la entidad, aunque el recaudo neto acumulado se ubicó levemente por debajo de la meta de la DIAN. El gasto total acumulado se concentró principalmente en funcionamiento e intereses, siendo estos últimos el 36,9% de los ingresos tributarios del GNC, por encima del promedio histórico.

Respecto al gasto fiscal total, el organismo indicó que a abril representó 7,5% del PIB, cifra 0,2% menor a la del año anterior, mientras que el gasto primario fue 0,4% inferior. El gasto pagado de la reserva presupuestal se ubicó en 1,2% del PIB, resultado inferior al del mismo periodo de 2025.

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Ejecución presupuestal y contexto normativo

El documento del Carf menciona que la ejecución de obligaciones a abril fue 32% de las apropiaciones, 0,7 puntos porcentuales más que en 2025. El gasto de funcionamiento mostró mayor ejecución, mientras la inversión fue menor a la del año anterior en toda la cadena presupuestal.

Parte del aumento en el gasto de funcionamiento se relacionó con la expedición del Decreto 241 del 12 de marzo de 2026, emitido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal, que incrementó la apropiación presupuestal en COP 8,7 billones.

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Proyecciones y advertencias

El Carf concluye su informe señalando que, aunque el desempeño de los ingresos y la reducción de la deuda ofrecen señales positivas para la gestión fiscal, la baja liquidez y el encarecimiento del financiamiento representan desafíos para la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos meses.