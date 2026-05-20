¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?

Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Bogotá)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles?, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Bogotá.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 20 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 75%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 11 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Bogotá?

Al encontrarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la ciudad de bogotá cuenta con un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala que la ciudad tiene una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que en noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas pueden bajar hasta menos 5 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

PUBLICIDAD

Bogotá tiene un clima principalmente frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

PUBLICIDAD

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

PUBLICIDAD

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

PUBLICIDAD

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.