Colombia

Clima en Cartagena de Indias: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

PUBLICIDAD

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Cartagena de Indias para este miércoles:

PUBLICIDAD

El clima para este miércoles en Cartagena de Indias alcanzará los 34 grados, mientras que la temperatura mínima será de 26 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 47%, durante el día; y del 18%, con una nubosidad del 89%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora en el día y los 44 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Cartagena de Indias (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Cartagena de Indias (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Cartagena

Pese a encontrarse en las costas del norte de colombia, muy cerca del mar caribe, el clima en la ciudad de Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable.

En Cartagena la temperatura promedio anual ronda los 27 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 31 y 33 grados centígrados. Mientras que por la madrugada, la temperatura mínima desciende hasta los 24 y 25 grados centígrados.

Cartagena registra una larga temporada de lluvias y una corta época seca a lo largo del año.

La temporada de precipitaciones va de mayo a noviembre, siendo octubre el mes más lluvioso.

Por su parte, los días secos para Cartagena son de diciembre a abril, siendo enero, febrero y marzo los más secos.

El clima en Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)
El clima en Cartagena es semiárido, caracterizado por ser cálido y seco, aunque la brisa lo vuelve un tanto agradable (EFE)

Colombia, un “arcoíris” de climas

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en Cartagena de IndiasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este miércoles 20 de mayo

El clima en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este miércoles 20 de mayo

¿Cuál es la temperatura promedio en Cali?

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

¿Cuál es la temperatura promedio en Cali?

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este miércoles

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este miércoles

Aunque subió el recaudo y bajó la deuda, Carf advierte presión de liquidez y altos costos de financiamiento

El informe fiscal de mayo de 2026 destacó una corrección en el déficit primario respecto a febrero y una moderación en el gasto público acumulado frente al año anterior. Además, se mantuvo el nivel elevado de las tasas de los TES en pesos, con valores entre 13% y 14%

Aunque subió el recaudo y bajó la deuda, Carf advierte presión de liquidez y altos costos de financiamiento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Mariana Zapata negó ser “la moza de Colombia” luego de su salida de ‘La casa de los famosos’

Maluma compartió tierna actividad con su hija, Paris: “Sabía que este momento iba a llegar”

Deportes

América no pudo ganar como local, pero se acerca a los playoffs de la Copa Sudamericana: empate 1-1 ante Tigre

América no pudo ganar como local, pero se acerca a los playoffs de la Copa Sudamericana: empate 1-1 ante Tigre

Millonarios sigue soñando en la Copa Sudamericana 2026: las cuentas para que clasifique a octavos de final

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs y octavos

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor