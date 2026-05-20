Colombia

¿Cuál es la temperatura promedio en Cali?

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Cali)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Cali)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este miércoles en Cali, Colombia.

La probabilidad de precipitaciones para este miércoles en Cali es de 75% durante el día y del 97% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 93% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos UV se espera alcanzarán un nivel de hasta 6.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Cali

Al ubicarse al norte del Valle de Cauca, Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco.

En Cali, la temperatura promedio es de 24 grados centígrados, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 30 y los 31 grados centígrados. Mientras que en la temperatura mínima desciende por las madrugadas hasta los 19 y 20 grados centígrados.

Cali se caracteriza por tener lluvias constantes a lo largo del año, siendo dos temporadas donde las precipitaciones son más abundantes.

La primera va de marzo a mayo y la segunda de octubre a diciembre, siendo abril y noviembre los meses con más lluvias.

En contraste, son los meses a mitad de año los más secos en la ciudad colombiana: junio, julio y agosto.

La ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)
La ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)

Colombia, un “arcoíris” de climas

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en CaliClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

SuperNotariado le advirtió a Alejandro Char que suspenda entrega de 1.000 títulos de propiedad por elecciones

La entidad aseguró que las jornadas programadas en Barranquilla podrían generar riesgos disciplinarios y cuestionamientos por presunta participación en política

SuperNotariado le advirtió a Alejandro Char que suspenda entrega de 1.000 títulos de propiedad por elecciones

Petro denuncia presunta red internacional para influir en las elecciones con dinero ilegal y desinformación

El mandatario pidió investigar posibles conexiones políticas y empresariales detrás de las supuestas maniobras y solicitó convocar la Comisión de Garantías Electorales para proteger la transparencia del proceso democrático

Petro denuncia presunta red internacional para influir en las elecciones con dinero ilegal y desinformación

Iván Cepeda pidió que Paloma Valencia y su familia “pidan perdón” por presunto despojo de tierras en el Cauca

El candidato presidencial también lanzó críticas contra el expresidente Álvaro Uribe durante un evento político realizado en Popayán

Iván Cepeda pidió que Paloma Valencia y su familia “pidan perdón” por presunto despojo de tierras en el Cauca

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este miércoles 20 de mayo

El clima en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este miércoles 20 de mayo

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Mariana Zapata negó ser “la moza de Colombia” luego de su salida de ‘La casa de los famosos’

Maluma compartió tierna actividad con su hija, Paris: “Sabía que este momento iba a llegar”

Deportes

América no pudo ganar como local, pero se acerca a los playoffs de la Copa Sudamericana: empate 1-1 ante Tigre

América no pudo ganar como local, pero se acerca a los playoffs de la Copa Sudamericana: empate 1-1 ante Tigre

Millonarios sigue soñando en la Copa Sudamericana 2026: las cuentas para que clasifique a octavos de final

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs y octavos

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor