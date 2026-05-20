Colombia

Gustavo Petro pidió acelerar decretos de aranceles para “defender la industria y la agricultura en Colombia”

La ministra de Comercio confirmó que el Gobierno identificó 59 subpartidas que podrían quedar sujetas a nuevas tarifas. La medida busca proteger a los productores locales, fortalecer la producción nacional y mitigar el impacto de las recientes alzas en las tasas de interés

Guardar
Google icon
El presidente Gustavo Petro instruye a sus ministros de Industria y Comercio y de Hacienda para que elaboren un decreto de aranceles con el fin de proteger la producción nacional. Petro enfatiza la necesidad de que esta medida sea "inteligente" para que realmente beneficie a Colombia. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, ordenó acelerar la expedición de un decreto de aranceles para fortalecer y proteger la industria y la agricultura nacional. La instrucción fue dirigida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Hacienda durante un Consejo de Ministros realizado este 19 de mayo en la Casa de Nariño. La medida se perfila como parte de la estrategia oficial para robustecer la producción interna, enfrentar los desafíos económicos y comerciales internacionales, y estimular el empleo en sectores clave.

Según el mandatario, la implementación de aranceles tendrá como objetivo central defender la industria y la agricultura de Colombia, dos sectores que el Gobierno considera estratégicos. Petro insistió en el carácter “inteligente” del decreto, diferenciándolo de políticas arancelarias extremas establecidas por países vecinos.

PUBLICIDAD

“El decreto inteligente de aranceles es para defender la industria y la agricultura de Colombia, no a lo Noboa; eso ya es otra cosa, por favor. Es un arancel inteligente para que gane la producción colombiana, en un momento en que la quieren acabar a partir de subir la tasa de interés”, declaró el presidente al dirigirse a la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

Gustavo Petro instruyó a su gabinete a avanzar en la definición de nuevas tarifas para fortalecer la producción nacional. - Crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro instruyó a su gabinete a avanzar en la definición de nuevas tarifas para fortalecer la producción nacional. - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

El mandatario sostuvo que el nuevo marco arancelario forma parte de una política orientada a impulsar la economía nacional, reducir la dependencia de importaciones y crear condiciones más justas para los productores locales.

PUBLICIDAD

Criterios técnicos y proceso de selección de productos

Diana Marcela Morales explicó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo avanza en la selección de los productos que serán objeto del arancel. “De acuerdo a su instrucción, presidente, hemos hecho un ejercicio para revisar en un universo de más de 3.000 subpartidas arancelarias, cuáles de estas deben tener arancel y cuáles no.

En ese sentido, se filtraron las subpartidas en las cuales se excluyeron los bienes de capital, los productos no minero energéticos que representan insumos y materias primas para la producción; franjas de precios de productos que hoy tienen cero arancel por parte de la OMC (Organización Mundial de Comercio), aranceles que hoy están por encima del 35% y los que no registran importación”, detalló la ministra.

Exportaciones Colombia agosto-Colombia
La propuesta busca reducir la dependencia de importaciones y proteger a los productores frente a la competencia externa. - crédito Ministerio de Comercio

El proceso de filtrado permitió identificar 59 subpartidas susceptibles de ser gravadas, que en los últimos tres años representaron importaciones por 608 millones de dólares, cerca del 5% del comercio promedio en ese periodo. Morales precisó que se analizaron importaciones sin acuerdo, por encima de 200 dólares, y que la tarifa arancelaria se encuentra en fase de definición, paso previo a la publicación y firma del decreto.

Respuesta ante el alza de tasas de interés y contexto económico

El presidente Petro vinculó la urgencia del decreto con el efecto negativo del aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Según el jefe de Estado, la política monetaria restrictiva ha impactado la inversión y las exportaciones, a pesar de que la tasa de desempleo, según cifras oficiales, es la más baja del siglo.

“El propósito es mitigar el efecto que hace la Junta Directiva del Banco de la República, un efecto negativo sobre la economía colombiana. Un alza de la tasa de interés de la manera estrambótica y abusiva como se hizo en la Junta Directiva del Banco de la República, por parte de la mayoría de la Junta, que es de origen político de pasados gobiernos, trae como consecuencia la disminución de la inversión”, afirmó el presidente.

El presidente cuestionó el impacto de las recientes alzas de tasas de interés sobre la inversión y la economía. - crédito REUTERS/Jose Miguel Gomez
El presidente cuestionó el impacto de las recientes alzas de tasas de interés sobre la inversión y la economía. - crédito REUTERS/Jose Miguel Gomez

El mandatario aportó datos recientes sobre el crecimiento económico: “El mes de marzo la economía creció 4% y el trimestre no fue tan alto, 2,2%, pero el último mes del trimestre creció mucho más alto que el promedio del trimestre, lo cual significa una posibilidad de ascenso”.

Seguridad y clima político

Durante el Consejo de Ministros, Petro también se refirió al atentado contra el senador Alexander López. El presidente ordenó a las autoridades esclarecer los hechos, mientras el ministro de Defensa informó sobre el despliegue de una fuerza especial para la protección del legislador y el avance de las investigaciones.

Por otra parte, el presidente destacó que el Gobierno cuenta con un 55% de aprobación, a menos de un mes de las elecciones, y resaltó el desempeño del mercado laboral, al que calificó como el mejor del siglo según los registros oficiales.

Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, habló de retos económicos - crédito Colprensa
La ministra de Comercio confirmó la identificación de 59 subpartidas susceptibles de ser gravadas con tarifas adicionales. - crédito Colprensa

Próximos pasos en la política arancelaria

Diana Marcela Morales anunció que esta semana se definirá la tarifa arancelaria para las subpartidas seleccionadas y que, tras la publicación del decreto, se procederá a su firma. El Gobierno espera que la medida contribuya a fortalecer la economía nacional, incentive la inversión extranjera y proteja el empleo en Colombia.

Temas Relacionados

Gustavo Petroarancelesagriculturaproducción internaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Lotería de Cundinamarca hoy martes 19 de mayo

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varias millas de millones de pesos.

Resultado Lotería de Cundinamarca hoy martes 19 de mayo

Ataque con drones explosivos dejó un subteniente muerto y seis militares heridos en Suárez, Cauca

Las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 14 fueron atacadas mientras adelantaban operaciones militares en la vereda Cañutico. El Ejército atribuyó la acción armada a integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc

Ataque con drones explosivos dejó un subteniente muerto y seis militares heridos en Suárez, Cauca

Director de la Dian celebró aprobación en primer debate del nuevo régimen sancionatorio aduanero

Carlos Betancourt aseguró que el proyecto es clave para evitar vacíos jurídicos y fortalecer la lucha contra el contrabando en Colombia

Director de la Dian celebró aprobación en primer debate del nuevo régimen sancionatorio aduanero

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 19 de mayo

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 19 de mayo

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja martes 19 de mayo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja martes 19 de mayo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Mariana Zapata negó ser “la moza de Colombia” luego de su salida de ‘La casa de los famosos’

Maluma compartió tierna actividad con su hija, Paris: “Sabía que este momento iba a llegar”

Deportes

América no pudo ganar como local, pero se acerca a los playoffs de la Copa Sudamericana: empate 1-1 ante Tigre

América no pudo ganar como local, pero se acerca a los playoffs de la Copa Sudamericana: empate 1-1 ante Tigre

Millonarios sigue soñando en la Copa Sudamericana 2026: las cuentas para que clasifique a octavos de final

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs y octavos

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor