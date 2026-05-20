Gustavo Petro pidió acelerar decretos de aranceles para “defender la industria y la agricultura en Colombia”

El presidente Gustavo Petro instruye a sus ministros de Industria y Comercio y de Hacienda para que elaboren un decreto de aranceles con el fin de proteger la producción nacional. Petro enfatiza la necesidad de que esta medida sea "inteligente" para que realmente beneficie a Colombia. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, ordenó acelerar la expedición de un decreto de aranceles para fortalecer y proteger la industria y la agricultura nacional. La instrucción fue dirigida al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Hacienda durante un Consejo de Ministros realizado este 19 de mayo en la Casa de Nariño. La medida se perfila como parte de la estrategia oficial para robustecer la producción interna, enfrentar los desafíos económicos y comerciales internacionales, y estimular el empleo en sectores clave.

Según el mandatario, la implementación de aranceles tendrá como objetivo central defender la industria y la agricultura de Colombia, dos sectores que el Gobierno considera estratégicos. Petro insistió en el carácter “inteligente” del decreto, diferenciándolo de políticas arancelarias extremas establecidas por países vecinos.

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“El decreto inteligente de aranceles es para defender la industria y la agricultura de Colombia, no a lo Noboa; eso ya es otra cosa, por favor. Es un arancel inteligente para que gane la producción colombiana, en un momento en que la quieren acabar a partir de subir la tasa de interés”, declaró el presidente al dirigirse a la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales.

Gustavo Petro instruyó a su gabinete a avanzar en la definición de nuevas tarifas para fortalecer la producción nacional. - Crédito Andrea Puentes/Presidencia

El mandatario sostuvo que el nuevo marco arancelario forma parte de una política orientada a impulsar la economía nacional, reducir la dependencia de importaciones y crear condiciones más justas para los productores locales.

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Criterios técnicos y proceso de selección de productos

Diana Marcela Morales explicó que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo avanza en la selección de los productos que serán objeto del arancel. “De acuerdo a su instrucción, presidente, hemos hecho un ejercicio para revisar en un universo de más de 3.000 subpartidas arancelarias, cuáles de estas deben tener arancel y cuáles no.

En ese sentido, se filtraron las subpartidas en las cuales se excluyeron los bienes de capital, los productos no minero energéticos que representan insumos y materias primas para la producción; franjas de precios de productos que hoy tienen cero arancel por parte de la OMC (Organización Mundial de Comercio), aranceles que hoy están por encima del 35% y los que no registran importación”, detalló la ministra.

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La propuesta busca reducir la dependencia de importaciones y proteger a los productores frente a la competencia externa. - crédito Ministerio de Comercio

El proceso de filtrado permitió identificar 59 subpartidas susceptibles de ser gravadas, que en los últimos tres años representaron importaciones por 608 millones de dólares, cerca del 5% del comercio promedio en ese periodo. Morales precisó que se analizaron importaciones sin acuerdo, por encima de 200 dólares, y que la tarifa arancelaria se encuentra en fase de definición, paso previo a la publicación y firma del decreto.

Respuesta ante el alza de tasas de interés y contexto económico

El presidente Petro vinculó la urgencia del decreto con el efecto negativo del aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Según el jefe de Estado, la política monetaria restrictiva ha impactado la inversión y las exportaciones, a pesar de que la tasa de desempleo, según cifras oficiales, es la más baja del siglo.

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“El propósito es mitigar el efecto que hace la Junta Directiva del Banco de la República, un efecto negativo sobre la economía colombiana. Un alza de la tasa de interés de la manera estrambótica y abusiva como se hizo en la Junta Directiva del Banco de la República, por parte de la mayoría de la Junta, que es de origen político de pasados gobiernos, trae como consecuencia la disminución de la inversión”, afirmó el presidente.

El presidente cuestionó el impacto de las recientes alzas de tasas de interés sobre la inversión y la economía. - crédito REUTERS/Jose Miguel Gomez

El mandatario aportó datos recientes sobre el crecimiento económico: “El mes de marzo la economía creció 4% y el trimestre no fue tan alto, 2,2%, pero el último mes del trimestre creció mucho más alto que el promedio del trimestre, lo cual significa una posibilidad de ascenso”.

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Seguridad y clima político

Durante el Consejo de Ministros, Petro también se refirió al atentado contra el senador Alexander López. El presidente ordenó a las autoridades esclarecer los hechos, mientras el ministro de Defensa informó sobre el despliegue de una fuerza especial para la protección del legislador y el avance de las investigaciones.

Por otra parte, el presidente destacó que el Gobierno cuenta con un 55% de aprobación, a menos de un mes de las elecciones, y resaltó el desempeño del mercado laboral, al que calificó como el mejor del siglo según los registros oficiales.

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La ministra de Comercio confirmó la identificación de 59 subpartidas susceptibles de ser gravadas con tarifas adicionales. - crédito Colprensa

Próximos pasos en la política arancelaria

Diana Marcela Morales anunció que esta semana se definirá la tarifa arancelaria para las subpartidas seleccionadas y que, tras la publicación del decreto, se procederá a su firma. El Gobierno espera que la medida contribuya a fortalecer la economía nacional, incentive la inversión extranjera y proteja el empleo en Colombia.