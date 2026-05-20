Contraloría lanzó advertencia a Petro por deuda y presión fiscal: habló de falta de “disciplina y rigurosidad”

La Contraloría General de la República lanzó una nueva advertencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro al señalar aumento de las presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento - crédito Colprensa

La Contraloría General de la República lanzó una nueva advertencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro al señalar que el aumento de las presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento reflejan problemas de “disciplina y rigurosidad fiscal” en la planeación presupuestal del país.

El pronunciamiento fue publicado por el organismo de control a través de su cuenta oficial en la red social X, donde cuestionó las diferencias que se han presentado entre los ingresos tributarios proyectados y el recaudo efectivo durante los últimos años.

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Según explicó la Contraloría, citada por Revista Semana, los cálculos de ingresos incluidos en el presupuesto nacional han superado reiteradamente el dinero que realmente ha recibido el Estado, situación que ha incrementado las necesidades de financiamiento y ha elevado el déficit fiscal.

La Contraloría General de la República lanzó una nueva advertencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro al señalar aumento de las presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento - crédito Colprensa

La Contraloría cuestionó las proyecciones del Gobierno

El organismo de control aseguró que el problema se origina en la diferencia entre las expectativas de recaudo y la realidad de las finanzas públicas.

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“Los ingresos tributarios proyectados en el presupuesto han superado, de forma reiterada, el recaudo efectivo”, señaló la entidad en su mensaje dirigido al Gobierno nacional.

La Contraloría advirtió que esta situación ha generado mayores presiones sobre las cuentas fiscales y ha obligado al Estado a recurrir a nuevos mecanismos de endeudamiento.

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El endeudamiento “cada vez cuesta más”

El ente de control también alertó sobre el incremento en el costo de la deuda pública.

Según explicó, el gasto público no se ha ajustado a los escenarios fiscales actuales, lo que ha llevado al Gobierno a buscar financiamiento en condiciones financieras más costosas.

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La entidad considera que esa situación refleja problemas de disciplina fiscal y pone presión sobre la sostenibilidad económica del país en el mediano y largo plazo.

Piden “sinceramiento” de las finanzas públicas

La Contraloría insistió en que Colombia necesita adoptar medidas de corrección para recuperar la estabilidad de las cuentas públicas.

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Además, habló de la necesidad de un “sinceramiento” fiscal y de construir una programación presupuestal prudente que esté alineada con la realidad económica del país.

Para el organismo, el manejo de las finanzas públicas debe partir de proyecciones más ajustadas al comportamiento real del recaudo y de una estructura de gasto más responsable.

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Advierten sobre la sostenibilidad de la deuda

En el pronunciamiento, la entidad también hizo énfasis en la importancia de preservar la sostenibilidad de la deuda pública.

“El país requiere una estructura de gasto responsable que permita cerrar gradualmente las brechas fiscales y preservar la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo”, indicó la Contraloría.

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La advertencia se conoce en medio de las discusiones económicas relacionadas con el Presupuesto General de la Nación y las preocupaciones sobre el comportamiento de las finanzas estatales.

Continúan las tensiones entre Petro y la Contraloría

El mensaje del organismo de control aparece en medio de un ambiente de tensión entre la Contraloría y el Gobierno nacional.

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En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente decisiones relacionadas con investigaciones disciplinarias y advertencias emitidas por el ente de control frente al manejo económico del país.

El debate también coincide con las discusiones sobre el déficit fiscal, la deuda pública y el comportamiento de la economía colombiana en un contexto marcado por desaceleración económica y presiones sobre el gasto estatal.

El debate fiscal sigue creciendo

Las advertencias de la Contraloría se suman a otros llamados de atención realizados recientemente por expertos y sectores económicos sobre el manejo de las finanzas públicas.

El comportamiento del recaudo tributario, el crecimiento de la deuda y las necesidades de financiamiento continúan siendo algunos de los principales temas de discusión económica en Colombia.

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de mantener el gasto social y fortalecer la inversión pública, distintos sectores han pedido mayor rigurosidad en la planeación presupuestal y en las proyecciones fiscales del país.