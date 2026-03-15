Video: la multitudinaria marcha que pidió la liberación de Javier Arias ‘Stunt’, el ‘influencer’ señalado de tráfico de armas

Decenas de personas participaron en la marcha por la libertad de Javier Arias "Stunt" - Jerson Murillo/Facebook

Cientos de personas marcharon el sábado 14 de marzo de 2026 en el corregimiento El Totumo, en Necoclí (Antioquia), para exigir la liberación de Javier Arias Castañeda, conocido como Javier Arias “Stunt”, influencer capturado el 12 de marzo en una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA.

Con pancartas, globos blancos y consignas como: “Te queremos Javier”, “aquí está tu gente” y “te queremos libre”, los manifestantes recorrieron las calles en bicicleta y a pie, pidiendo la pronta excarcelación del señalado, que ha ganado notoriedad local por organizar rifas de vehículos y otros artículos de alto valor.

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En videos difundidos en redes sociales se observa a la multitud expresando su respaldo al influencer, cuya popularidad en la región creció por su presencia en plataformas digitales y la organización de sorteos de carros y motocicletas.

Las autoridades entregaron detalles sobre la captura de Javier Arias "Stunt" - crédito Ministerio de Defensa

La movilización ciudadana a favor de Arias se originó tras conocerse su detención, que generó controversia entre habitantes y seguidores debido a que algunos indican que fue “injusta su captura”, mientras que otros resaltaron la gravedad de los delitos que le acusan.

“En este país hacer dinero de un día para otro trabajando honestamente es difícil, solo en lo ilícito se consigue fortuna engañosa, digo engañosa porque tarde que temprano la verdad sale a flote” ; “Y las fanáticas enamoradas dicen que el es inocente y lo agarraron por equivocacion” ; “les picaaaaaaa y si no hay un caso, se lo inventan!” ; “La envidia definitivamente es el peor mal de la humanidad!! (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Se conoció el video del operativo que terminó con la captura de Javier Arias 'Stunt' - crédito Policía

Detalles de la captura y operativo policial

Javier Arias “Stunt” fue arrestado la madrugada del jueves 12 de marzo en el corregimiento El Totumo, en Necoclí, tras varios días de seguimiento por parte de autoridades especializadas desplazadas desde Bogotá.

Durante el allanamiento, los uniformados incautaron dos pistolas, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre 22, 1.926 cartuchos de diferentes calibres y $208 millones en efectivo sin soporte de procedencia.

También fueron decomisados equipos tecnológicos que, según las autoridades, podrían contener información vinculada a delitos transnacionales. La detención de Arias se produjo en flagrancia por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La Policía Nacional capturó a Javier Arias 'Stunt' en Necoclí tras operativo nocturno con apoyo de inteligencia - crédito Policía Nacional

¿Quién es Javier Arias ‘Stunt’?

La notoriedad de Arias en la región aumentó en el último año tras la aparición de una Tesla Cybertruck, en noviembre de 2024, valorada en cerca de $900 millones, circulando por las calles de Necoclí, lo que llamó la atención de los habitantes y de las autoridades.

El influencer es conocido por exhibir vehículos de alta gama y promocionar rifas a través de transmisiones en vivo en redes sociales. Su última publicación antes de la captura correspondía al sorteo denominado “combo familiar”, que incluía tres carros y dos motos.

“Hey, bueno, familia, llegamos con su combo favorito, el combo familiar. Tres carros y dos motos, todo esto para uno de ustedes”, dijo puntualmente en el clip en sus historias de Instagram.

Javier Arias 'Stunt' ofrecía rifas de carros y motocicletas de lujo a sus seguidores - crédito javier.arias.stunt/Instagram

Coljuegos, entidad reguladora de juegos de azar en Colombia, abrió en 2024 procesos sancionatorios contra empresas vinculadas a Arias por la presunta organización de rifas sin autorización. Además, solicitó el bloqueo de perfiles en redes sociales donde se promovían estos sorteos, aumentando la vigilancia administrativa sobre las actividades comerciales del influencer.

Investigación judicial

Las autoridades continúan analizando los equipos tecnológicos incautados en el allanamiento como parte de la investigación por posibles delitos transnacionales. Javier Arias fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, que adelantan las actuaciones para determinar su situación jurídica. Mientras tanto, sus seguidores y habitantes de Necoclí insisten públicamente en su inocencia y solicitan su liberación.