Esta es la caja sospechosa que halló la Policía en bus de Sitp en Engativá, Bogotá: detonaron la carga

Unidades de la Policía desintegraron el paquete de manera controlada en un parque de la localidad - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá informaron los detalles de lo ocurrido en la localidad de Engativá, al occidente de la capital, donde se reportó la detonación controlada de una caja abandonada en un bus del Sitp.

El hallazgo activó los protocolos de seguridad en la carrera 121 con calle 73G, cerca del aeropuerto El Dorado, y generó alerta entre pasajeros y transeúntes por la presencia del objeto sospechoso.

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Unidades de la Policía Nacional, adscritas al grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá, acudieron al lugar tras recibir la alerta sobre la caja, que había sido dejada en el interior del vehículo del Sistema Integrado de Transporte Público. El equipo especializado realizó una inspección inicial con perros entrenados, aunque estos no ofrecieron señales concluyentes sobre la presencia de explosivos.

El procedimiento continuó con el uso de un cañón disruptivo, herramienta empleada para neutralizar objetos sospechosos sin poner en riesgo la integridad de las personas o el entorno. El artefacto fue detonado de forma controlada sobre la vía pública, en presencia de las autoridades, quienes documentaron el operativo en video.

Según el reporte oficial compartido por voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales tras la detonación. Posteriormente, el grupo antiexplosivos comprobó que la caja contenía un artefacto incendiario, y no explosivos de alto poder.

La detonación cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá obligó a evacuar viviendas y moviliz+o un fuerte operativo policial - crédito @NoticiasRCN/X

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, explicó que la intervención permitió descartar riesgos adicionales. “Hoy, cerca del mediodía, la Policía Metropolitana recibió una alerta sobre una caja abandonada en el espacio público, frente a lo cual activó inmediatamente a la Policía Antiexplosivos con el fin de hacer la verificación para la existencia de algún artefacto de este tipo”, dijo.

Agregó que tras "la verificación de la caja, dieron paso al segundo paso en el protocolo, que es el uso del cañón disruptivo, con lo cual se resguarda la seguridad de las personas y del espacio donde se encuentran estos artefactos. Como conclusión del procedimiento, no se encontraron explosivos, con lo cual se recupera la tranquilidad y el orden en ese espacio de la ciudad”, detalló el funcionario.

La detonación fue perceptible en distintos puntos de Engativá, aunque la rápida respuesta de la Policía Nacional garantizó la normalización de la zona. Las autoridades mantuvieron presencia durante las labores técnicas y el aseguramiento del área, mientras se restablecía la circulación habitual.

Esta fue la zona acordonada por las autoridade - crédito Policía Bogotá

Ejército desmanteló fábrica clandestina de explosivos del ELN en el sur de Bogotá

La Brigada 13 del Ejército desmanteló una fábrica clandestina de explosivos en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, el 26 de febrero de 2026. El operativo permitió la captura de dos presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al ELN.

Las autoridades informaron que el inmueble funcionaba como centro de adecuación y ensamblaje de artefactos explosivos, que presuntamente serían utilizados para atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.

Material incautado en la bodega clandestina de fabricación de explosivos, en Usme - crédito Ejército

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron más de 800 cartuchos calibre 5.56 milímetros, armamento, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de mini uzi, granadas, espoletas, detonadores, fulminantes, pólvora y otros componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

El operativo se realizó de manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Grupo Jungla de la Policía Nacional, la SIU de la Dijín y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los explosivos incautados podrían haber sido utilizados durante las elecciones de 2026.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por tráfico y fabricación de explosivos, y porte ilegal de armas. Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de otras personas en estos hechos.