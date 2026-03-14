Colombia

Enrique Peñalosa revivió polémica publicación de Iván Cepeda sobre Fidel Castro en medio del pulso electoral: “Hicieron un enorme daño”

La controversia surgió en un contexto marcado por nuevos resultados de encuestas que reconfiguran la disputa por la Presidencia y que han motivado cruces de declaraciones entre dirigentes políticos

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Cepeda escribió tras la muerte
Cepeda escribió tras la muerte de Castro que “marcó y marcará nuestras vidas como una de las más grandes figuras revolucionarias" - crédito Sergio Acero/Colprensa, Colprensa y REUTERS

A medida que se acerca la hora de las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo de 2026, el escenario político continúa intensificándose.

El jueves 12 de marzo se conocieron los resultados de la más reciente encuesta de Atlas-Intel, la primera realizada tras la jornada política del 8 de marzo, y que, según sus resultados, introdujo cambios en la configuración de la contienda electoral.

La medición, contratada por Semana, ubicó entre los tres primeros lugares a la senadora y candidata de la coalición Juntos por Colombia, Paloma Valencia. Con ello, la dirigente empezó a disputar espacio en intención de voto frente al senador Iván Cepeda y al abogado Abelardo de la Espriella, lo que ha generado nuevos cuestionamientos y pronunciamientos entre distintos actores políticos.

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En medio de este ambiente electoral, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa retomó en la red social X una antigua publicación del senador Cepeda sobre el líder cubano Fidel Castro, lo que reavivó un debate político sobre el significado de ese mensaje y sus implicaciones en la discusión pública actual.

El mensaje que desempolvó Peñalosa

Peñalosa respondió que el régimen
Peñalosa respondió que el régimen cubano “hizo un enorme daño a Colombia apoyando a grupos armados criminales” - crédito @EnriquePenalosa/X

El pronunciamiento de Peñalosa surgió al recordar un mensaje publicado por Iván Cepeda el 26 de noviembre de 2016, tras la muerte del líder cubano. En ese momento, el senador escribió: “Fidel Castro marcó y marcará nuestras vidas como una de las más grandes figuras revolucionarias de nuestro tiempo”.

Al traer nuevamente esa publicación al debate público, Peñalosa cuestionó el legado del dirigente cubano y lo vinculó con su impacto en América Latina y en Colombia.

En su mensaje publicado en X, el exalcalde expresó: “Cuando llegó Castro al poder, este ídolo de @IvanCepedaCast, Cuba era uno de los dos o tres países con el más alto nivel de ingreso en América Latina. Su dictadura lo volvió uno de los más pobres. Eso sí, bajo su mandato y el de sus sucesores hicieron un enorme daño a Colombia apoyando a grupos armados criminales que asesinaron, reclutaron niños, secuestraron y causaron sufrimiento y atraso”.

La publicación generó reacciones en redes sociales y se sumó a una serie de críticas que el exmandatario local ha formulado en los últimos meses contra el senador del Pacto Histórico.

Críticas a la trayectoria política de Cepeda

Peñalosa señaló que la figura
Peñalosa señaló que la figura del senador se ha asociado principalmente con procesos de negociación con grupos armados ilegales y confrontaciones políticas - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Peñalosa también cuestionó el papel de Iván Cepeda en la política colombiana y preguntó por los resultados concretos de su trayectoria pública. Durante un evento reciente afirmó: “Yo sobre Iván Cepeda lo que digo es: ¿qué es lo que él ha hecho para mejorar la vida de los pobres en Colombia? ¿Qué es lo que los ciudadanos saben de Iván Cepeda? ¿Qué ha hecho toda su vida? ¿Qué ha hecho concretamente?”

Peñalosa también sostuvo que la imagen pública del senador se ha asociado principalmente a su participación en procesos de negociación con grupos armados ilegales y a confrontaciones políticas con expresidentes y otros líderes del país.

En ese sentido, señaló: “Yo, realmente, de él lo que uno oye es que era muy amigo de los procesos de negociación con los grupos armados ilegales y que atacaba a Uribe, pero más allá de eso, concretamente, ¿qué ha hecho para producir resultados que lleven a que los colombianos ganen más dinero, que haya más inversión, que genere más y mejores empleos?

Asimismo, cuestionó lo que considera una falta de pronunciamientos favorables al sector empresarial en Colombia. “¿Alguna vez ha hablado positivamente de una empresa grande en Colombia? ¿Alguna vez ha dicho que hay que lograr más inversión privada para que nos volvamos ricos como los coreanos o los chinos, que producen estos micrófonos que usted tiene?”, manifestó.

Encuesta electoral reconfigura la competencia

Iván Cepeda, Abelardo de la
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo, según Atlas-Intel - crédito AP y REUTERS

El intercambio de declaraciones ocurre mientras el panorama electoral muestra variaciones en la intención de voto. Según la encuesta de Atlas-Intel, el candidato oficialista se mantiene en el primer lugar con un 36,4%, seguido por Abelardo de la Espriella, conocido como “El Tigre”, con 27,9%.

En el tercer lugar aparece Paloma Valencia, con 17,5%, apenas cuatro días después de haber sido escogida como candidata de la coalición Juntos por Colombia. La senadora logró 3.236.286 votos en La Gran Consulta por Colombia, resultado que impulsó su posicionamiento en el escenario electoral.

El panorama contrasta con el registrado en la encuesta anterior divulgada el 28 de febrero. En ese momento, Cepeda lideraba con 37%, seguido por De la Espriella con 34,7%, mientras que el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo ocupaba el tercer lugar con 6,9%.

Tras el triunfo de Valencia en la consulta del 8 de marzo, la candidata de centro-derecha logró aumentar significativamente su intención de voto, captando parte del electorado que anteriormente respaldaba a otros aspirantes del mismo sector político.

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