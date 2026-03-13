Petro aseguró que Trump no se disculpó por no haberlo invitado a la cumbre sobre el Escudo de las Américas: “Hablamos del peligro para nuestras vidas”

Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron una conversación telefónica de cerca de 30 minutos en la que abordaron temas de seguridad - crédito César Carrión/Presidencia - Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desmintió que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hubiera ofrecido disculpas por la exclusión de Colombia de la cumbre regional Escudo de las Américas, celebrada recientemente en Florida.

La aclaración se produjo tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios que se extendió durante aproximadamente treinta minutos y en la que se abordaron varios temas sensibles de la agenda bilateral.

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A través de su cuenta en X, Petro aseguró que durante el diálogo no hubo ninguna disculpa formal por parte del presidente estadounidense. “Yo tampoco confirmo que el presidente Donald Trump se hubiera disculpado por la ausencia de invitación a la Florida”, escribió el mandatario colombiano.

En el mismo mensaje agregó que el intercambio concluyó con otro anuncio de carácter internacional: “pero mi conversación finalizó con el anuncio de las firmas de la presidencia de Brasil, México y Colombia por un cese al fuego en Medio Oriente cuánto antes”.

Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que Donald Trump no ofreció disculpas por la ausencia de Colombia en la cumbre de Florida - crédito Gustavo Petro/X

La llamada entre los dos jefes de Estado se produjo el jueves 12 de marzo en medio de un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

De acuerdo con información divulgada por el periodista Juan Esteban Silva, la conversación tuvo lugar entre la tarde del 12 de marzo y fue descrita como “amable”, aunque sin que se confirmara ningún gesto de disculpa relacionado con la polémica exclusión de Colombia de la cumbre.

La polémica por la cumbre en Florida

La controversia se originó tras la realización de la cumbre “Escudo de las Américas”, un encuentro celebrado en un club de golf en las afueras de Miami con la participación de varios líderes latinoamericanos.

Entre los asistentes estuvieron el presidente argentino Javier Milei, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y el presidente panameño José Raúl Mulino, entre otros representantes de la región.

El encuentro tenía como objetivo impulsar una alianza regional enfocada en el combate contra los cárteles del narcotráfico y organizaciones consideradas terroristas, mediante cooperación en inteligencia y operaciones de seguridad.

Sin embargo, la ausencia de Colombia —uno de los países más relevantes en la lucha contra el narcotráfico en el continente— generó sorpresa.

La cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en Florida y promovida por Donald Trump, reunió a varios líderes regionales, pero se destacó por la ausencia de mandatarios como Gustavo Petro, así como de representantes de Brasil y México - crédito @DanielNoboaOk/X

Tras el evento, Trump afirmó ante medios locales que Colombia sí había sido invitada, pero que simplemente no asistió. “Sí fueron invitados, no vinieron”, señaló el mandatario estadounidense, una declaración que contrastó con versiones provenientes del Gobierno colombiano.

Posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que la ausencia también se relacionaba con la evaluación que Washington hace de la cooperación del gobierno colombiano en materia de seguridad.

Según explicó, Estados Unidos espera “un mayor nivel de cooperación” antes de ampliar completamente la alianza regional, que inicialmente contempla la participación de varios países del hemisferio.

Una llamada para bajar la tensión

Según la Presidencia de Colombia, durante el diálogo se trataron varios temas clave de la relación bilateral, incluyendo cooperación en seguridad, política energética, lucha contra el narcotráfico, erradicación de cultivos ilícitos y reactivación económica en zonas fronterizas.

También se habría discutido asuntos relacionados con sanciones y medidas financieras adoptadas por Estados Unidos en los últimos meses.

De acuerdo con lo señalado por el periodista Juan Esteban Silva, durante la llamada se habría mencionado la inclusión de Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), un registro del Departamento del Tesoro que implica sanciones financieras y restricciones internacionales.

Mensaje publicado por el periodista Juan Esteban Silva en X, en el que asegura que durante la llamada telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro se habría mencionado la posibilidad de revisar la inclusión del mandatario colombiano en la llamada “lista Clinton” - crédito Juan Esteban Silva/X

Sin embargo, esa información no ha sido confirmada ni desmentida oficialmente por ninguno de los dos gobiernos.

Cabe recordar que, en octubre de 2025, Washington tomó la decisión de incluir en registros asociados a sanciones a personas cercanas al mandatario colombiano, entre ellas la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, lo que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de la administración colombiana.

En diferentes ocasiones, Petro ha reiterado su interés en que estas medidas sean revisadas y ha planteado la necesidad de avanzar hacia una cooperación bilateral “sin sanciones y sin mafias”, según expresó previamente en sus redes sociales.