Más de 41 millones de colombianos podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo: 1.414.661 están en el exterior

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, con la mayoría sufragando en el país, donde habrán 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que un total de 41.421.973 ciudadanos (21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres) podrán votar en Colombia y en el exterior en las elecciones para presidente y vicepresidente que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta). De acuerdo con la autoridad electoral, 40.007.312 personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto en el territorio nacional, mientras que 1.414.661 podrán hacerlo fuera del país.

En Colombia, la Registraduría habilitará 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, integrando áreas urbanas y rurales. De los ciudadanos aptos para votar en el país, 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 hombres.

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Por otro lado, el periodo de votación en el exterior comenzará el 25 de mayo y concluirá el 31 de mayo, permitiendo que los colombianos residentes en 67 países participen en la jornada; en total son 777.343 mujeres y 637.318 hombres los que podrán sufragar fuera del país. Para este proceso, se instalarán 2.181 mesas de votación el 31 de mayo y 1.489 durante los días previos (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos.

El periodo de votación en el exterior comenzará el 25 de mayo y concluirá el 31 de mayo - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La Registraduría presentó un listado de la totalidad de personas que pueden votar en cada departamento. Según la información que suministró, los territorios que acumulan la mayor parte del censo electoral nacional son:

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Bogotá: 6.076.599 personas habilitadas para votar

Antioquia: 5.448.240 personas habilitadas para votar

Valle del Cauca: 3.793.190 personas habilitadas para votar

Cundinamarca: 2.335.305 personas habilitadas para votar

Los departamentos que concentran la menor cantidad de posibles electores son:

Vaupés: 26.110 personas habilitadas para votar

Guainía: 36.900 personas habilitadas para votar

San Andrés: 53.790 personas habilitadas para votar

Amazonas: 57.274 personas habilitadas para votar

Vichada: 57.355 personas habilitadas para votar

Bogotá acumula la mayor cantidad de votantes para las elecciones de mayo de 2026 - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto pueden consultar la ubicación exacta de su puesto de votación en el sitio web oficial de la Registraduría: www.registraduria.gov.co, eligiendo la opción “Conoce tu lugar de votación”.

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Elecciones presidenciales: listado candidatos

Los colombianos que decidan participar en la jornada de votación del 31 de mayo de 2026 tendrán la posibilidad de elegir entre 13 candidatos y candidatas presidenciales y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales. Para hacer efectivo el sufragio, solo podrán marcar una opción, de esta manera evitarán que el voto sea invalidado.

El tarjetón electoral que recibirán los votantes el día de las elecciones está distribuido de la siguiente manera:

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Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué Claudia López y Leonardo Huerta Raúl Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo Roy Barreras y Martha Lucía Zamora Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón Gustavo Matamoros y Mila María Paz Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Sergio Fajardo y Edna Cristina del Socorro Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata

Registraduría confirma seguridad del sistema electoral

En medio de dudas que ha expuesto el presidente Gustavo Petro sobre la seguridad y transparencia del sistema electoral colombiano, la Registraduría confirma que el proceso de elecciones está respaldado por un sistema de controles integrales de verificación documental y auditoría técnica que impide modificar los resultados y garantiza que cada voto corresponde a la opción seleccionada por los ciudadanos en las urnas.

Según precisó en un comunicado, para proteger la integridad electoral, se realizan auditorías independientes sobre los sistemas tecnológicos aplicados tanto en el preconteo como en el escrutinio. El proceso incluye una cadena de custodia estricta desde la mesa de votación, con mecanismos como sellado de sobres, resguardo en arca triclave, trazabilidad documental y presencia de autoridades durante el traslado y almacenamiento de materiales.

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Se incorporan además herramientas para la supervisión ciudadana y la transparencia, como la digitalización y publicación de los formularios E-14, la presencia de testigos electorales y la organización de audiencias públicas en el proceso de escrutinio. El sistema se completa con formularios estandarizados y controles técnicos sobre el software.