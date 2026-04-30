Delegación de paz del Gobierno rechazó señalamientos de Álvaro Uribe sobre el gobernador de Nariño: “Expresión desconsiderada e injusta”

El pronunciamiento oficial califica los señalamientos como una “expresión desconsiderada e injusta”, al considerar que se basan en una denuncia anónima sin verificación pública - crédito Sergio Acero/REUTERS y Gobernación de Nariño

La delegación del Gobierno nacional en la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial con el grupo Comuneros del Sur emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionadas con la presunta participación del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, en el crimen del senador y entonces candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El documento, fechado el 30 de abril de 2026 y divulgado por la Consejería Comisionada de Paz, señaló que las afirmaciones del exmandatario se basan en una comunicación anónima que, según la delegación, busca generar dudas sobre las acciones de paz adelantadas en el departamento de Nariño durante los últimos dos años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el texto oficial, “lanzar acusaciones tan graves, que parten de una comunicación anónima sobre la presunta participación del gobernador en el execrable crimen del senador y candidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay, es una expresión desconsiderada e injusta contra un defensor de la paz y los derechos humanos”.

Según el comunicado, las acusaciones buscan generar dudas sobre las acciones de paz territorial que se adelantan en el departamento de Nariño desde hace dos años - crédito Comisionado de Paz

La delegación también resaltó el papel del gobernador en el proceso de diálogo con el grupo Comuneros del Sur, indicando que ha sido un aliado en la implementación de acuerdos dentro de la mesa de diálogos. Además, señaló que este tipo de afirmaciones afectan la confianza entre instituciones y comunidades, y advirtió sobre el impacto que pueden tener en los procesos de construcción de paz territorial.

PUBLICIDAD

Finalmente, el comunicado expresó solidaridad con el gobernador Escobar, su familia y funcionarios de la Gobernación de Nariño, así como con comunidades, organizaciones sociales y autoridades locales del departamento.

Álvaro Uribe respondió a la polémica

El contenido de la denuncia anónima fue remitido a la Fiscalía, según indicó el propio Uribe, quien aseguró que no autorizó su divulgación pública - crédito Colprensa

Las declaraciones del expresidente Uribe se conocieron en entrevista con Caracol Radio, donde explicó que recibió una llamada de una persona que le entregó información sobre el asesinato de Uribe Turbay. Según indicó, el contenido fue remitido a las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

“Yo recibí una llamada de una señora muy seria, a quien conozco por su seriedad, dispuesta a declarar en la Fiscalía. Me dijo que había una información muy seria sobre el asesinato de nuestro compañero Miguel Uribe Turbay. (...) Le pedí al director del partido, doctor Vallejo y a un abogado muy cercano que le ayuda a la familia del doctor Uribe Turbay, que hicieran llegar ese papel a la Fiscalía”, declaró.

El exmandatario también manifestó que la información no contenía nombres específicos de dirigentes departamentales y aseguró que no fue responsable de su divulgación pública. La denuncia fue posteriormente conocida por la opinión pública tras su difusión por la periodista Darcy Quinn en La FM.

PUBLICIDAD

El documento anónimo, fechado el 29 de abril, menciona supuestos vínculos entre funcionarios locales y departamentales con la planificación del crimen, incluyendo referencias a hechos ocurridos en mayo de 2023 y a presuntos acuerdos con grupos armados ilegales.

Defensa del gobernador de Nariño

El gobernador de Nariño negó los señalamientos y afirmó que las acusaciones afectan su seguridad personal y su trayectoria como servidor público - crédito Colprensa

Por su parte, el gobernador Escobar rechazó las acusaciones y negó cualquier participación en los hechos mencionados en la denuncia anónima. En declaraciones a medios nacionales, afirmó: “Hoy me están poniendo una lápida en la cabeza, a un hombre honorable, como se los he dicho, un profesor universitario de más de 26 años y en donde, sin lugar a dudas, nadie que me conozca podrá creer que el gobernador del departamento de Nariño pueda entrar en una confabulación para generar un magnicidio del cual nosotros hemos rechazado plenamente”.

PUBLICIDAD

El mandatario también advirtió que este tipo de señalamientos pueden comprometer su seguridad personal y afectar la credibilidad institucional. Asimismo, reiteró su trayectoria académica y su participación en iniciativas relacionadas con la construcción de paz.

Ante esta polémica, la delegación del Gobierno insistió en que las acciones adelantadas en el marco de la Mesa de Co-Construcción de Paz Territorial han incluido acuerdos y proyectos enfocados en desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y desarrollo comunitario, entre otros aspectos, sin que se hayan presentado cuestionamientos oficiales sobre la conducta del gobernador en dichos procesos.

PUBLICIDAD