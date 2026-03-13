Colombia

María Fernanda Cabal aseguró sentirse “maltratada” por el Centro Democrático y habló de su permanencia en el partido: “Lo he pensado”

La congresista aseguró que siempre ha tenido la misma postura y que se considera una persona coherente en la política

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La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal aseguró que no tiene interés en pelear con el Centro Democrático - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La etapa electoral actual generó un distanciamiento por parte de la senadora María Fernanda Cabal con el partido político Centro Democrático. En enero de 2026 se filtró una carta de José Félix Lafaurie, esposo de la congresista de derecha, en la que informó al director de la colectividad, Gabriel Vallejo, sobre la intención que tendrían ambos de renunciar al movimiento político.

No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio. Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política”, se lee en el documento firmado por Lafaurie.

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El esposo de la senadora, que funge como presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), presentó su renuncia oficial e “irrevocable” a la colectividad en febrero, pero Cabal continúa haciendo parte del partido y fungiendo como legisladora en representación del mismo.

María Fernanda Cabal afirmó que
María Fernanda Cabal afirmó que "las formas" en las que se trata a ciertos políticos en el Centro Democrático "no son las que deberían ser" - crédito Centro Democrático

Sin embargo, Cabal asegura que no se ha sentido cómoda en el movimiento político. En diálogo con la revista Semana, la congresista afirmó sentirse “maltratada” por el partido y, según detalló, no se le estaría reconocido su trayectoria, coherencia y sus sacrificios.

Sin lugar a dudas, claro que sí. Las formas no son las que deberían ser con personas que ponen su vida en riesgo y ponen la vida de su familia en riesgo. Con personas como yo, que siempre han tenido la misma postura y esa coherencia hoy me rescata de la mayoría de los que ejercen la política, porque hoy es más fácil la transacción, el interés personal y el negocio que pelear con convicciones por sacar un país adelante”, señaló Cabal al informativo citado.

Al ser cuestionada por continuar en el movimiento político como senadora –cargo que ocupará hasta el fin de la legislatura–, María Fernanda Cabal indicó que en varias oportunidades ha reflexionado sobre la pertinencia de permanecer en la colectividad. Sin embargo, hasta el momento su conclusión es mantener su posición para combatir lo que considera es el mal mayor de Colombia: el comunismo.

María Fernanda Cabal aseguró que
María Fernanda Cabal aseguró que no planea pelear con el expresidente Álvaro Uribe por lo que ha pasado en el Centro Democrático - crédito Sergio Acero/Reuters

Yo lo he pensado muchas veces, pero tampoco quiero convertirme en una persona que no busque el interés superior del país. ¿Cuál es el interés superior del país? No es pelear con el partido, ni con Uribe, ni con las candidaturas, ni, ni buscar que yo me destaque precisamente por entrar en esta controversia. El interés superior del país es salir del comunismo”, precisó.

A su juicio, por encima de los reparos que tiene con respecto al partido, está “una Colombia libre”. Por eso, decidió guardar silencio y mantenerse al margen. No obstante, varias personas se han acercado a congresistas esperando instrucciones para avanzar en su proyección política, teniendo en cuenta las diferencias que ahora tiene con el Centro Democrático.

Tengo muchísima gente que me sigue, que me dice: ‘¿Qué hacemos? ¿Cuál es la instrucción?’ Hay que salvar el país, hay que seguir defendiéndonos, porque este país no resiste cuatro años más de debacle, de destrucción y de inmoralidad”, explicó.

María Fernanda Cabal tiene reparos
María Fernanda Cabal tiene reparos en la selección de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático - crédito Sergio Acero/Reuters

Algunas de las críticas de María Fernanda Cabal hacia el partido tienen que ver con el proceso de selección que se llevó a cabo para elegir a la candidata que representaría a la colectividad en la consulta de la derecha, que se realizó el 8 de marzo de 2026. Cabal era precandidata, junto con las senadoras Paola Holguín y Paloma Valencia, y esta última fue elegida como la aspirante del partido.

Según la legisladora, hubo irregularidades en la selección, pero la decisión del Centro Democrático se mantuvo. Luego, en la consulta interpartidista, Valencia se enfrentó a otros ocho candidatos y candidatas y obtuvo la mayor cantidad de votos (más de tres millones), lo que la catapultó a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

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