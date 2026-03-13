Colombia

Gobierno Petro busca evitar que suban los precios de las viviendas VIS: este sería el decreto

El Ministerio de Vivienda trabaja en un decreto que obligaría a los constructores a mantener el valor de las viviendas de interés social desde el momento de la firma del contrato hasta el día en que se registra la propiedad a nombre del comprador

Guardar
El precio de las viviendas
El precio de las viviendas VIS estaba atado al salario mínimo, lo que generaba alzas anuales que llevaron a miles de familias a desistir de sus compras- crédito VisualesIA

Comprar vivienda de interés social en Colombia ha funcionado durante años así: una familia encuentra un apartamento, firma un contrato, empieza a pagar cuotas y, cuando llega el momento de recibir las llaves —a veces uno o dos años después— descubre que el precio subió.

No porque el constructor haya cambiado los materiales ni mejorado el acabado, sino porque el valor estaba atado al salario mínimo, que se ajusta cada enero. Ese mecanismo, que operó de forma generalizada en el sector, provocó que miles de hogares desistieran de sus compras al no poder asumir el incremento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esa práctica está en retirada. Y el Gobierno quiere que desaparezca por completo mediante una norma con fuerza legal, según se puede leer en un comunicado emitido por el Ministerio de Vivienda.

Qué está preparando el Gobierno

La cartera de vivienda trabaja en un decreto que establecería que el precio de una vivienda de interés social —conocida como VIS— debe permanecer invariable desde el momento en que el comprador firma la promesa de compraventa hasta el día en que se formaliza la escritura pública. En términos simples: lo que se acuerda al principio es lo que se paga al final, sin sorpresas intermedias ni ajustes de último momento.

El Ministerio de Vivienda tramita
El Ministerio de Vivienda tramita un decreto para que el valor acordado en la promesa de compra no cambie hasta el día de la escrituración- crédito VisualesIA

La escrituración es el paso final del proceso. Es cuando el notario registra oficialmente que esa propiedad pertenece al comprador. Entre la firma inicial y ese momento puede transcurrir más de un año, tiempo durante el cual, bajo el esquema anterior, el precio podía moverse sin que el comprador tuviera forma de impedirlo.

El decreto está en trámite. El Ministerio no ha dado una fecha concreta para su publicación ni ha detallado en qué etapa del proceso se encuentra.

Por qué se cotizaba en salarios mínimos y qué problema generaba

Durante años, los proyectos VIS fijaron sus precios en salarios mínimos mensuales legales vigentes, una unidad de medida que se actualiza anualmente por decisión del Gobierno. Eso significaba que si una vivienda costaba, por ejemplo, 150 salarios mínimos, su valor en pesos cambiaba cada vez que el salario mínimo subía, independientemente de los costos reales de construcción.

El resultado fue que muchas familias que habían separado un inmueble terminaron enfrentando un precio mayor al que habían presupuestado. Algunos no pudieron sostener el compromiso y perdieron lo que ya habían pagado.

Quien adquiera una vivienda VIS
Quien adquiera una vivienda VIS bajo el nuevo esquema sabrá desde el primer día cuánto pagará al final, sin ajustes ni sorpresas- crédito VisualesIA

Cómo está el mercado hoy

La transición ya comenzó sin esperar la norma. Según datos de Galería Inmobiliaria, firma especializada en seguimiento del sector constructor, en septiembre de 2025 apenas el 25 % de los proyectos VIS del país ofrecía precios en pesos fijos. En enero de 2026 esa proporción subió al 42 %. Al cierre de febrero llegó al 57 %.

En cinco meses, la proporción de proyectos con precio fijo en pesos pasó de uno de cada cuatro a más de la mitad de la oferta disponible en el mercado nacional.

La ministra de Vivienda, Helga María Rivas Ardila, señaló que el cambio representa un avance “en la reducción del déficit habitacional, y en facilitar las condiciones de acceso a una vivienda digna así como a la protección financiera de las familias que logran convertirse en propietarias”.

<b>Qué cambia para quien quiere comprar</b>

En cinco meses, los proyectos
En cinco meses, los proyectos VIS con precio fijo en pesos pasaron del 25 % al 57 % de la oferta total del país, según Galería Inmobiliaria- crédito VisualesIA

Bajo el esquema que se consolida, quien firme hoy un contrato para adquirir una vivienda VIS sabrá con exactitud cuánto va a pagar. El valor acordado no dependerá de decisiones externas al contrato, como el porcentaje en que el Gobierno decida incrementar el salario mínimo cada año.

El decreto en preparación busca que esa certeza no quede a voluntad de cada constructor, sino que sea una obligación legal aplicable a todos los proyectos del segmento en el país.

El Ministerio no ha revelado qué mecanismos de control o sanciones contempla la norma para quienes no la cumplan.

Temas Relacionados

Decreto ViviendaVivienda VisVivienda no Visprecio viviendaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro habría lanzado críticas veladas contra Juan Daniel Oviedo y su alianza con Paloma Valencia: “Son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”

El presidente de Colombia reaccionó en X a las declaraciones de la senadora del Centro Democrático sobre su alianza con el exdirector del Dane, quien obtuvo más de 1,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia

Petro habría lanzado críticas veladas

Petro se refirió a la captura de Sebastián Marset, el narco al que señaló por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci: “Me quería asesinar”

El mandatario colombiano se refirió en varias ocasiones a los presuntos nexos de un narcotraficante uruguayo con el homicidio perpetrado bajo la modalidad de sicariato, mientras Pecci disfrutaba de su luna de miel en la isla de Barú, Cartagena de Indias (Bolívar)

Petro se refirió a la

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

El corredor del Red-Bull Bora-Hansgrohe continúa camino a llegar el 15 de marzo de 2026 a Niza, soñando con un posible título ante el favorito a llevarse la carrera: el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

El Nuevo Liberalismo confirmó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Una alternativa frente a la polarización”

El aval del partido, dirigido por Juan Manuel Galán, formalizó una alianza surgida tras la Gran Consulta por Colombia y que busca consolidar una coalición política de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo

El Nuevo Liberalismo confirmó su

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo para Polo Polo y Vicky Dávila luego de ‘quemarse’ en las elecciones: “Están buscando chamba”

Polo Polo y Dávila obtuvieron un respaldo mínimo en las elecciones del 8 de marzo, quedando ambos fuera de sus aspiraciones políticas y convirtiéndose en objeto de bromas y propuestas satíricas en redes sociales

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo para Polo Polo y Vicky Dávila luego de ‘quemarse’ en las elecciones: “Están buscando chamba”

⁠Malú, de Noticias Caracol, reaccionó a los memes virales por su papel leyendo los resultados de las elecciones: “No tenía ni idea”

El presentador Diego Sáenz reveló incómoda experiencia que vivió con un amigo gay: “Hasta ese día me caía muy bien”

Karina García criticó al esposo de Beba por quitarse la camisa en la visita a ‘La casa de los famosos’: “Como mujer no me gustó”

La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

Deportes

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

Figura de la selección de Croacia, rival de Colombia en la fecha FIFA, tendría definido su futuro deportivo: esto se sabe

Figura de Independiente Medellín dedicó la clasificación de su equipo en la Copa Libertadores a su mamá, diagnosticada con cáncer: “Está en un tratamiento”

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Medellín, el cuarto equipo colombiano en fase de grupos de Copa Libertadores: venció 2-1 a Juventud