Partido Conservador respeta decisión judicial contra Wadith Manzur, pero recuerda su presunción de inocencia

El representante Wadith Manzur fue mencionado por su partido tras la decisión de la Corte Suprema en el proceso por el escándalo de la UNGRD. - crédito Cámara de Representantes y Partido Conservador

El Partido Conservador se pronunció tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar medida de aseguramiento contra el representante Wadith Manzur en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La colectividad aseguró que respeta las decisiones de la justicia, aunque subrayó que el congresista mantiene su presunción de inocencia y el derecho a ejercer su defensa.

La reacción del partido se conoció a través de sus redes sociales oficiales, donde el colectivo político manifestó su postura frente al proceso judicial que involucra a uno de sus integrantes.

En el comunicado, la colectividad reiteró su confianza en las instituciones judiciales del país y aseguró que las decisiones adoptadas por los tribunales deben ser respetadas dentro del marco institucional de la democracia colombiana.

“El Partido Conservador Colombiano respeta y acata las decisiones de la Justicia”, señaló la organización política en su declaración pública.

Además, la colectividad enfatizó que mantiene su respaldo a la independencia judicial y al funcionamiento de las instituciones del Estado.

“Reiteramos nuestra confianza en las instituciones y en la autonomía de la justicia, pilares del Estado Social de Derecho. Las decisiones judiciales deben ser acatadas dentro del marco institucional que rige nuestra democracia”, indicó el partido en el pronunciamiento.

No obstante, el comunicado también hizo énfasis en que cualquier ciudadano investigado en Colombia mantiene garantías procesales que deben ser respetadas durante el desarrollo del proceso.

El Partido Conservador publicó un comunicado en el que fijó su postura frente al proceso judicial contra el congresista. - crédito @soyconservador/X

El partido recuerda la presunción de inocencia de Wadith Manzur

Aunque el Partido Conservador expresó su respeto por la decisión de la Corte Suprema, también recordó que el representante Wadith Manzur tiene derecho a defenderse y demostrar su inocencia dentro del proceso judicial.

“Recordamos que toda persona goza de la presunción de inocencia y del derecho a ejercer su defensa con todas las garantías que consagra la ley”, señaló la colectividad.

En ese sentido, el partido manifestó su expectativa de que el congresista pueda presentar sus argumentos ante la justicia durante el proceso que se adelanta en su contra.

“Esperamos que en este proceso el representante Manzur pueda presentar sus argumentos y demostrar su inocencia”, agregó la organización política.

Asimismo, el partido explicó que activará los procedimientos internos contemplados en sus estatutos para evaluar la situación del congresista.

“El Partido activará los mecanismos éticos y disciplinarios previstos en sus estatutos, garantizando siempre el debido proceso”, afirmó el comunicado.

Finalmente, el Partido Conservador reiteró su postura frente a la transparencia en la función pública y el respeto por las instituciones del país.

“Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por las instituciones”, concluyó la colectividad.

El caso está relacionado con presuntas irregularidades en contratos y proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

Corte Suprema ordenó captura de Wadith Manzur por caso Ungrd

El pronunciamiento del partido se produce luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Astrid Manrique.

La decisión se tomó tras una extensa sesión realizada el miércoles 11 de marzo, en la que participaron dos conjueces y se evaluó la ponencia que solicitaba llamar a juicio a varios congresistas por el escándalo de corrupción en la Ungrd.

Como resultado del análisis, el alto tribunal ordenó la captura inmediata de Manzur y Manrique, quienes integraron en 2023 la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso.

De acuerdo con la investigación judicial, los congresistas habrían utilizado sus cargos para exigir contratos y proyectos que estaban en poder de la Ungrd, presuntamente a cambio de facilitar la aprobación de créditos de interés para el Gobierno.

La Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento contra el representante Wadith Manzur dentro de la investigación por presunto cohecho impropio. - crédito prensa Wadith Manzur

Los congresistas llamados a juicio

En la decisión judicial, la Corte Suprema llamó a juicio por el delito de cohecho impropio a varios dirigentes políticos vinculados al proceso.

Entre los señalados se encuentran:

Wadith Manzur (Partido Conservador)

Liliana Esther Bitar (Partido Liberal)

Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)

Karen Astrid Manrique (Curules de Paz)

Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)

Juan Diego Muñoz (excongresista de Alianza Verde)

Sin embargo, la Corte determinó que Bitar, Peinado, Gallo y Muñoz podrán defenderse en libertad, mientras continúa el proceso judicial.

Según el alto tribunal, existen indicios de que en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para algunos congresistas sería impulsar la contratación y las interventorías de tres proyectos de la Ungrd en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.