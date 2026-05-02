Colombia

Transporte intermunicipal del suroccidente de Colombia, al borde del colapso: se registran más de $9.000 millones en pérdidas

La violencia en Cauca, Valle del Cauca y Nariño provocó en solo cuatro días la cancelación de 7.060 despachos de buses y una reducción del 40% en la demanda de viajeros. Las empresas del sector advierten que no cuentan con liquidez suficiente para cubrir deudas ni renovar su flota

Guardar
Primer plano de hombre y mujer abrazados frente a bus destrozado. Hombre con sombrero cerca. Fondo de billetes en llamas, estilo risográfico.
Terminales de transporte en Cali, Popayán, Pasto e Ipiales registraron la cancelación de 7.060 despachos de buses en cuatro días, según el análisis de Aditt.- crédito Santiago Saldarriaga/AP, VisualesIA

Cuatro días bastaron para que el transporte intermunicipal de pasajeros en el suroccidente de Colombia acumulara pérdidas que superan los $4.000 millones de pesos y dejara a casi 80.000 personas sin poder moverse entre ciudades.

Así lo reveló la Asociación para el Desarrollo del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) en un análisis económico que describe el deterioro del sector ante la escalada de violencia que vive la región.

PUBLICIDAD

La cifra más llamativa del informe es que 79.483 pasajeros dejaron de movilizarse en el corredor del suroccidente en apenas cuatro días, lo que equivale a una contracción del 40% en la demanda. Para entender la magnitud: es como si, de cada diez personas que normalmente compran un tiquete de bus, cuatro decidieran quedarse en casa.

Cali encabeza la lista de ciudades afectadas con 42.937 usuarios menos, seguida de Popayán con 16.680, Pasto con 12.968 e Ipiales con 6.897.

PUBLICIDAD

La activación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, el 25 de abril de 2026, dejó al menos 12 muertos y 25 heridos, y fracturó la principal arteria vial del suroccidente colombiano- crédito REUTERS/Jair Coll
La activación de un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, el 25 de abril de 2026, dejó al menos 12 muertos y 25 heridos, y fracturó la principal arteria vial del suroccidente colombiano- crédito REUTERS/Jair Coll

Detrás de ese éxodo de pasajeros hay un contexto que lo explica. Desde el 25 de abril de 2026, cuando la activación de un artefacto explosivo de alto poder en la vía Panamericana, en Cajibío, Cauca, dejó al menos 12 muertos y 25 heridos, la principal arteria vial del suroccidente quedó fracturada.

A eso se sumaron ataques con drones cargados de explosivos contra estaciones de policía y sedes militares en Cali y Palmira, atribuidos al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, en particular a las facciones del alias Iván Mordisco.

La ruptura de los ceses al fuego bilaterales en la zona convirtió la región en escenario de confrontación abierta, y la violencia dejó de concentrarse en las montañas para alcanzar los centros urbanos del Valle del Cauca.

El resultado directo sobre el transporte es que 7.060 despachos de buses fueron cancelados en ese mismo período de cuatro días. Dicho en términos sencillos: miles de salidas desde terminales de Cali, Popayán, Pasto e Ipiales nunca ocurrieron.

Las autoridades no han entregado cifras finales, pero el ataque, en el que fueron utilizados cilindros bomba, habría impactado directamente a un bus con pasajeros sobre la carretera - crédito cpatura de pantalla Video aficionado
Las pérdidas acumuladas del transporte intermunicipal en el suroccidente superan los $4.000 millones en cuatro días; sumadas a los paros en Boyacá y Santander, el sector acumula más de $9.000 millones en lo corrido de 2026 - crédito captura de pantalla Video aficionado

Las vías alternas, cuando existían, incrementaron los tiempos de viaje hasta en nueve horas, lo que terminó por desincentivar por completo la movilidad terrestre en toda la región.

El golpe económico es proporcional a ese colapso operativo. Cali superó los $2.576 millones en pérdidas; Popayán registró afectaciones cercanas a $1.000 millones; Pasto acumuló $778 millones e Ipiales más de $413 millones.

Aditt advirtió que esta situación “compromete gravemente la capacidad financiera de las empresas, que hoy no cuentan con liquidez para cumplir obligaciones básicas como el pago de créditos ni la renovación de flota”.

Lo que ocurre ahora no es un hecho aislado dentro del año. En lo corrido de 2026, el sector ya había encajado golpes similares: los paros en Boyacá y Santander dejaron pérdidas superiores a $4.300 millones y más de 70.000 pasajeros afectados.

Cerca de 80.000 pasajeros dejaron de usar el transporte intermunicipal en el corredor del suroccidente en apenas cuatro días, una caída del 40% en la demanda que las empresas del sector califican de sin precedentes- crédito REUTERS/Jair Coll
Cerca de 80.000 pasajeros dejaron de usar el transporte intermunicipal en el corredor del suroccidente en apenas cuatro días, una caída del 40% en la demanda que las empresas del sector califican de sin precedentes- crédito REUTERS/Jair Coll

Con la emergencia actual en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el acumulado del año ya supera los $9.000 millones en pérdidas, según el análisis de Aditt, lo que evidencia un deterioro estructural del sistema de transporte en el país.

El escenario se agrava por el momento político que atraviesa Colombia. El país se aproxima a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, y la Comisión de Paz del Senado ha advertido que la seguridad de las urnas en municipios como Santander de Quilichao, Miranda y Tumaco está en alto riesgo.

En ese marco, los ataques han profundizado la incertidumbre sobre la movilidad en toda la región y añaden presión sobre un sector que ya operaba debilitado.

Aditt concluyó que “la combinación de pérdidas económicas, caída en la demanda y deterioro operativo configura una crisis sin precedentes que amenaza la viabilidad” del sector.

Las empresas de transporte intermunicipal reclamaron medidas urgentes para recuperar la confianza de los usuarios y estabilizar financieramente las operaciones, con la advertencia de que, de no tomarse acciones concretas, el transporte intermunicipal en el suroccidente del país enfrenta “un escenario inminente de colapso”.

Temas Relacionados

Violencia CaucaTransporte IntermunicipalAtentados ColombiaNariñoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Caicedo se refirió a la gestión de Gustavo Petro en la Presidencia: “Disociación entre lo que prometió y lo que ha hecho”

A diferencia del Pacto Histórico, agrupación liderada por el mandatario, el candidato presidencial insistió en que no representa ese movimiento, aunque admitió coincidencias ideológicas

Carlos Caicedo se refirió a la gestión de Gustavo Petro en la Presidencia: “Disociación entre lo que prometió y lo que ha hecho”

El Tribunal Superior de Bogotá condenó a tres exjefes paramilitares por violencia sistemática de género en Meta y Vichada

La decisión judicial reconoció la existencia de una política estructurada de sometimiento contra mujeres y niñas, estableciendo medidas de reparación integral y penas reducidas a cambio de colaboración judicial y actos simbólicos para las víctimas

El Tribunal Superior de Bogotá condenó a tres exjefes paramilitares por violencia sistemática de género en Meta y Vichada

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

El exvolante del Club León no ha tenido una regularidad importante desde su llegada al fútbol de los Estados Unidos

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

Gustavo Petro comenzó a pasar lista: pidió reportes de ausencias al Consejo de Estado y urgió reformas clave

El jefe de Estado pidió remitir registros de asistencia de senadores y representantes para activar controles institucionales, mientras insistió en destrabar proyectos clave del Ejecutivo

Gustavo Petro comenzó a pasar lista: pidió reportes de ausencias al Consejo de Estado y urgió reformas clave

“La Constitución no se cambia”: De la Espriella arremete contra la constituyente de Petro

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la propuesta de constituyente de Gustavo Petro y anunció que defenderá la Constitución de 1991

“La Constitución no se cambia”: De la Espriella arremete contra la constituyente de Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

Yina Calderón contó por qué decidió revelar anticipadamente el embarazo de Lina Tejeiro: “Soy experta en enterarme primero”

Carolina Ramírez desmintió rumores sobre el nacimiento de su bebé: “Mi mamá se comió el cuento”

Video: Shakira quedó boquiabierta por las miles de personas que la esperan en la playa de Copacabana

Nacho Vegas regresa a Colombia con nuevo álbum de estudio y dos conciertos en el país: “Lo bueno de las giras es que sean algo impredecible”

Deportes

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

Luis Javier Suárez vuelve a estar en la mira de la Premier League: dos equipos lo buscarían

Sebastián Montoya va por la remontada en la Fórmula 2: quedó en el puesto 20 para el Gran Premio de Miami

Atlético Nacional empezó a flaquear en la Liga BetPlay: perdió ante Once Caldas por la mínima diferencia

Así se vivirá la definición de los clasificados a los playoffs de Liga BetPlay: estos serán los canales de televisión