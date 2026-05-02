Colombia

Dos militares fueron condenados por consumir alcohol y abandonar su puesto tras amenazas de acciones terroristas en Chocó

El Tribunal Superior Militar y Policial desestimó los recursos de apelación de los sargentos Wilson Sánchez Guerra y Luis Guillermo Cuello, ratificando la penalización de 15 a 16 meses en prisión

Guardar
Los soldados conocieron su sanción el 1 de mayo de 2026 - crédito Europa Press
Los soldados conocieron su sanción el 1 de mayo de 2026 - crédito Europa Press

El Tribunal Superior Militar y Policial confirmó las sentencias de prisión para dos sargentos viceprimeros que, en abril de 2025, abandonaron sus funciones en la Brigada 15 del Ejército en Quibdó, Chocó, pese a la declaratoria de acuartelamiento de primer grado y las amenazas de acciones terroristas.

Según la documentación recopilada durante los procesos adelantados por la Fiscalía 2466 de Quibdó, la instalación militar permanecía en alerta debido a las advertencias de ataques por grupos armados organizados, lo que acrecentó el riesgo para la seguridad de la base al producirse la ausencia de los uniformados.

PUBLICIDAD

“En los dos procesos, adelantados por la Fiscalía 2466 de Quibdó (Chocó), se documentó que la región estaba bajo amenaza terrorista de grupos armados organizados, por lo que se puso en riesgo la seguridad de la instalación militar”, explicó la Justicia Penal Militar.

Familiares y altos mandos militares participaron en los homenajes a las víctimas del accidente ocurrido el 23 de marzo en Puerto Leguízamo - crédito prensa Fuerzas Militares
El Tribunal Superior Militar y Policial desestimó los recursos de apelación de los sargentos Wilson Sánchez Guerra y Luis Guillermo Cuello, ratificando la penalización de 15 a 16 meses en prisión - crédito prensa Fuerzas Militares

El 1 de mayo de 2026, el órgano de cierre de la justicia penal militar y policial determinó que el sargento viceprimero Wilson Sánchez Guerra pagará una condena de 15 meses de prisión por ausentarse y desatender sus funciones en el Centro de Operaciones de Unidad Táctica tras consumir bebidas embriagantes.

PUBLICIDAD

Por su parte, el sargento viceprimero Luis Guillermo Cuello, que se desempeñaba como comandante de guardia del cantón, también ingerió bebidas alcohólicas, lo que le impidió cumplir con su deber. El Juzgado 1318 Penal Militar y Policial de Conocimiento lo sentenció a 16 meses de prisión.

El Tribunal desestimó los recursos de apelación presentados por ambos, ratificando las decisiones condenatorias.

Condenados soldados que vendieron armas a un grupo armado en Valle del Cauca

Condenaron a militares por vender armas en Jamundí - crédito Justicia Militar
Condenaron a militares por vender armas en Jamundí - crédito Justicia Militar

El 28 de abril de 2026, los Juzgados 1203 y 1204 (e) Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado condenaron a dos soldados regulares por el delito de hurto de armas y bienes de defensa, por hechos ocurridos el 31 de marzo de 2026 en Jamundí, Valle del Cauca.

Conforme a la investigación de la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial, los uniformados adscritos al Batallón de Policía Militar N.º 3 acordaron la venta de un fusil, un proveedor y 35 cartuchos, a cambio de $30.000.000, a integrantes de un grupo armado organizado de la región.

La decisión se adoptó en tiempo récord. En menos de un mes se logró la judicialización de los uniformados y su posterior sentencia, consistente en 42 meses de prisión sin ejecución condicional de la pena; la interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo, y la separación absoluta de la Fuerza Pública.

Previamente, el Juzgado 1718 (e) Penal Militar y Policial de Control Garantías impuso medida de aseguramiento contra los uniformados, que fueron capturados. El procedimiento de legalización fue adelantado por el Juzgado 1715 Penal Militar y Policial de Control de Garantías.

Con la decisión se reafirma el compromiso de las diferentes instancias de la jurisdicción, para resolver con celeridad estos hechos que ponen en riesgo la seguridad de la fuerza pública y de la comunidad.

Exmilitares reconocieron ante la JEP su responsabilidad en casos de falsos positivos

Exmilitares del Gaula Tolima devolvieron públicamente sus medallas militares, obedeciendo al reclamo de las familias de las víctimas de falsos positivos - crédito ARN
Exmilitares del Gaula Tolima devolvieron públicamente sus medallas militares, obedeciendo al reclamo de las familias de las víctimas de falsos positivos - crédito ARN

En Bogotá, la devolución pública de medallas militares por parte de exintegrantes del Gaula Tolima marcó un punto de inflexión en el proceso de reconstrucción de la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales en este departamento, conocidas como falsos positivos. Supervisado por la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep).

La participación de los 29 exmilitares del Gaula Tolima, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, fue decisiva para reconstruir la secuencia y la mecánica del patrón criminal. Los casos como la masacre de El Totumo —donde cinco hombres fueron presentados falsamente como abatidos en combate— se organizaban siempre en tres etapas: “planeación, ejecución y encubrimiento”.

Las presiones institucionales para mostrar resultados determinaban que, en varias ocasiones, civiles fueran señalados deliberadamente, operativos fabricados y escenas alteradas para simular combates con grupos armados.

Uno de los comparecientes, el exteniente William López Pico, reconoció en voz alta la gravedad y el motivo de la devolución de las medallas: “Devolvimos esas condecoraciones porque no las merecíamos. Faltamos a nuestro honor y al de la institución. Fueron obtenidas al precio de la vida de personas inocentes”, declaró López Pico. La decisión respondió a la solicitud expresa de familiares de víctimas, que demandaron el retiro de los símbolos militares conferidos por operativos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.

Temas Relacionados

MilitaresCondenadosAmenaza terroristaChocóColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Caicedo se refirió a la gestión de Gustavo Petro en la Presidencia: “Disociación entre lo que prometió y lo que ha hecho”

A diferencia del Pacto Histórico, agrupación liderada por el mandatario, el candidato presidencial insistió en que no representa ese movimiento, aunque admitió coincidencias ideológicas

Carlos Caicedo se refirió a la gestión de Gustavo Petro en la Presidencia: “Disociación entre lo que prometió y lo que ha hecho”

El Tribunal Superior de Bogotá condenó a tres exjefes paramilitares por violencia sistemática de género en Meta y Vichada

La decisión judicial reconoció la existencia de una política estructurada de sometimiento contra mujeres y niñas, estableciendo medidas de reparación integral y penas reducidas a cambio de colaboración judicial y actos simbólicos para las víctimas

El Tribunal Superior de Bogotá condenó a tres exjefes paramilitares por violencia sistemática de género en Meta y Vichada

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

El exvolante del Club León no ha tenido una regularidad importante desde su llegada al fútbol de los Estados Unidos

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

Gustavo Petro comenzó a pasar lista: pidió reportes de ausencias al Consejo de Estado y urgió reformas clave

El jefe de Estado pidió remitir registros de asistencia de senadores y representantes para activar controles institucionales, mientras insistió en destrabar proyectos clave del Ejecutivo

Gustavo Petro comenzó a pasar lista: pidió reportes de ausencias al Consejo de Estado y urgió reformas clave

“La Constitución no se cambia”: De la Espriella arremete contra la constituyente de Petro

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó la propuesta de constituyente de Gustavo Petro y anunció que defenderá la Constitución de 1991

“La Constitución no se cambia”: De la Espriella arremete contra la constituyente de Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

ENTRETENIMIENTO

La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

Yina Calderón contó por qué decidió revelar anticipadamente el embarazo de Lina Tejeiro: “Soy experta en enterarme primero”

Carolina Ramírez desmintió rumores sobre el nacimiento de su bebé: “Mi mamá se comió el cuento”

Video: Shakira quedó boquiabierta por las miles de personas que la esperan en la playa de Copacabana

Nacho Vegas regresa a Colombia con nuevo álbum de estudio y dos conciertos en el país: “Lo bueno de las giras es que sean algo impredecible”

Deportes

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

James Rodríguez será baja en el partido del Minnesota United por la MLS: “Procedimiento médico”

Luis Javier Suárez vuelve a estar en la mira de la Premier League: dos equipos lo buscarían

Sebastián Montoya va por la remontada en la Fórmula 2: quedó en el puesto 20 para el Gran Premio de Miami

Atlético Nacional empezó a flaquear en la Liga BetPlay: perdió ante Once Caldas por la mínima diferencia

Así se vivirá la definición de los clasificados a los playoffs de Liga BetPlay: estos serán los canales de televisión