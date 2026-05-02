Carlos Caicedo se refirió a la gestión de Gustavo Petro en la Presidencia: “Disociación entre lo que prometió y lo que ha hecho”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Carlos Caicedo, candidato presidencial - crédito Colprensa/Presidencia

La distancia entre la izquierda tradicional y el proyecto político actual del Gobierno nacional quedó reflejada en las declaraciones del candidato presidencial Carlos Caicedo, que reconoció haber entregado su voto de confianza en las pasadas elecciones.

En conversación con Noticias RCN, el también exgobernador de Magdalena comentó: “Hay distintas izquierdas. Por supuesto, ha habido avances, pero Colombia tiene que avanzar mucho más para superar la desigualdad, la pobreza, la violencia, que siguen siendo signos característicos del país”, afirmó al analizar el estado actual del gobierno de Gustavo Petro.

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Aunque Caicedo aclaró que su relación con el presidente responde al deseo, común entre los colombianos, de que la gestión presidencial sea exitosa, reconoció su desencanto al expresar: “Encontrando una muy fuerte disociación entre lo que se prometió y lo que se ha hecho”.

Para el candidato, la llegada de Petro representó “el inicio de un proceso de cambio”; sin embargo, matizó que los desafíos sociales persisten y que los progresos no han sido suficientes.

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El candidato presidencial habló del Gobierno Petro - crédito Infobae Colombia

A diferencia del Pacto Histórico, agrupación liderada por el mandatario, Caicedo insistió en que no representa ese movimiento, aunque admitió coincidencias ideológicas.

Su postura, según él mismo detalló, proviene de haber “votado por” el actual presidente, manteniendo la expectativa de que su gestión cumpla las expectativas de transformación, pero reconociendo el contraste entre los objetivos anunciados y los resultados obtenidos hasta el momento.

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Carlos Caicedo criticó el modelo de paz total del presidente Petro

Carlos Caicedo, candidato a la presidencia de Colombia, puso en el centro del debate la necesidad de transformar la política de pacificación estatal en los territorios golpeados por la violencia. En una entrevista con Infobae Colombia, Caicedo sostuvo que el modelo de paz total impulsado por el presidente Gustavo Petro “no fue exitoso”, remarcando que la estrategia militar resultó insuficiente ante la expansión de los grupos armados y el agravamiento de indicadores como homicidios y masacres.

Para Caicedo, la alternativa está en una inversión estatal sin precedentes y en un enfoque integral que tenga como eje a las juventudes, economía rural renovada y una diplomacia antidrogas multilateral.

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Carlos Caicedo, candidato a la presidencia de Colombia, puso en el centro del debate la necesidad de transformar la política de pacificación estatal en los territorios golpeados por la violencia - crédito @carlosecaicedo/Instagram

Según el diagnóstico del exgobernador del Magdalena, la exclusión educativa y laboral afecta de manera masiva a las nuevas generaciones: alrededor de 2,3 a 2,5 millones de jóvenes en Colombia no estudian ni trabajan y alrededor de 2,2 millones de personas permanecen analfabetas.

Este grupo vulnerable queda expuesto a la captación de estructuras armadas: Caicedo identificó que 450 menores de edad son reclutados anualmente en el país. Además, cada año 380.000 egresados de secundaria se suman a las filas de quienes no encuentran oportunidades ni vías de integración social, según los datos entregados por el candidato a ocupar la Casa de Nariño en conversación con el medio de comunicación.

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Con estos números, Caicedo sostuvo que el problema de fondo requiere políticas estructurales y no solo el aumento de la vigilancia militar. “La presencia en los territorios no es simplemente con unos cuantos soldados o policías”, explicó a Infobae Colombia. Detalló que la persistencia del narcotráfico y la siembra de hoja de coca tiene raíz en la ausencia histórica de escuelas, hospitales, proyectos productivos y la infraestructura estatal esencial. Para el candidato, la “presencia del Estado” debe configurarse en dimensiones productivas y sociales, priorizando el bienestar y la formación de la población local.

Carlos Caicedo respondió en sus redes sociales tras acusaciones de acceso carnal y acoso sexual, cuestionando la veracidad de los señalamientos - crédito Carlos Eduardo Caicedo Omar/Facebook

El candidato propuso ampliar la participación en los procesos de negociación, al integrar a autoridades territoriales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades afectadas de forma directa. Caicedo diferenció entre las estrategias político-negociadoras que se aplican a la guerrilla y los esquemas de sometimiento judicial que, enfatizó, deben reservarse para las organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico.

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