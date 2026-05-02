Investigan la misteriosa muerte de un conductor de aplicación en Bogotá: hallaron su cuerpo en Bosa, pero su carro sigue desaparecido

Autoridades adelantan las investigaciones tras el hallazgo del cuerpo de un conductor de aplicación reportado como desaparecido en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Darío Forero, conductor de plataforma, fue hallado sin vida el 1 de mayo de 2026 en el parque Islandia de Bosa, dos días después de su desaparición en el sur de Bogotá.

El caso, que generó amplia movilización en redes sociales y llamados de figuras públicas para su localización, está siendo investigado por las autoridades, quienes informaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia evidentes y cuya causa de muerte será esclarecida tras los análisis de Medicina Legal.

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La ausencia de rastros del Nissan March gris modelo 2019 que manejaba Forero ha complejizado la pesquisa y alimentado la hipótesis de un robo del vehículo, una situación que, sumada al contexto de desapariciones recientes, mantiene la atención pública sobre este fenómeno.

El vehículo que conducía la víctima, identificado con placas FOO 124, continúa sin ser localizado y es clave para esclarecer su recorrido final - crédito Angélica Lozano/X

El Tiempo corroboró que el cadáver de Luis Darío Forero Morantes ingresó a la sede de Medicina Legal el 30 de abril, aunque su familia no había sido notificada oficialmente hasta un día después.

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Hasta la fecha, el automóvil con placas FOO 124 no ha sido localizado y constituye la pieza clave para determinar el itinerario final de la víctima y las circunstancias de su muerte.

Las autordades precisaron que Forero fue hallado por la Policía en la madrugada, en inmediaciones del parque Islandia, y que el reporte oficial excluye, de momento, señales externas de traumatismo.

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La familia de Forero, junto a la senadora Angélica Lozano del Partido Alianza Verde, había impulsado intensas campañas en redes sociales desde horas después de su desaparición la tarde del miércoles 29 de abril, cerca de la estación de Transmilenio Las Nieves.

El cuerpo fue encontrado en un parque del suroccidente de la capital, días después de que se reportara su desaparición mientras trabajaba en una plataforma de transporte - crédito Angélica Lozano/X

Lozano expresó en X: “Darío Forero está desaparecido desde el miércoles por la tarde. Estaba conduciendo su carro en Uber o plataforma”, dirigiendo la alerta a la Policía de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación.

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Horas después, Lozano confirmó el hallazgo del cuerpo en Medicina Legal y expresó su pesar por el desenlace. En su mensaje, envió condolencias a la familia de Forero. Además, pidió justicia a las autoridades competentes, haciendo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Hasta el momento, la causa exacta del fallecimiento de Forero permanece pendiente de dictamen por parte de Medicina Legal, mientras persisten las investigaciones para determinar las circunstancias concretas del caso y localizar el automóvil.

Las autoridades han subrayado que continúan la búsqueda del vehículo y la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la muerte del conductor

las autoridades han identificado que la mayoría de estos delitos ocurre en horarios nocturnos, especialmente entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a. m., cuando se incrementan las condiciones de riesgo.En cuanto a los vehículos más afectados, se destacan modelos de marcas como Toyota, Mazda, Kia y Chevrolet, que suelen ser objetivo de redes dedicadas a este delito. Entre las modalidades más frecuentes figuran el “halado”, asociado al descuido de los propietarios, y el uso de llaves maestras o dispositivos electrónicos para vulnerar los sistemas de seguridad. PUBLICIDAD Compartir nota: Aunque el caso mantiene la atención pública, las cifras recientes muestran una reducción en el robo de vehículos en Bogotá durante 2026. Entre enero y marzo se reportaron 525 hurtos de autos y camionetas, lo que representa una disminución del 28 % frente al mismo periodo del año anterior. Pese a esta caída, el fenómeno sigue siendo relevante por su frecuencia y distribución en varias zonas de la ciudad.Las localidades con mayor concentración de casos continúan siendo Kennedy, Engativá, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Suba, donde se registra un alto número de denuncias. Además,En cuanto a los vehículos más afectados, se destacan modelos de marcas como Toyota, Mazda, Kia y Chevrolet, que suelen ser objetivo de redes dedicadas a este delito. Entre las modalidades más frecuentes figuran el “halado”, asociado al descuido de los propietarios, y el uso de llaves maestras o dispositivos electrónicos para vulnerar los sistemas de seguridad.