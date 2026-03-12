Juan Fernando Cristo elige a Norma Constanza Vera, experta en conflicto armado, como fórmula vicepresidencial

La candidata vicepresidencial de Juan Fernando Cristo fue secretaria del Interior del Magdalena y gobernadora encargada del departamento. - crédito Carlos Ortega/EFE y @NormaVeraSa/X

Juan Fernando Cristo, candidato presidencial del Partido En Marcha, anunció que su fórmula para la Vicepresidencia será Norma Constanza Vera Salazar, experta en conflicto armado y defensora de los derechos humanos. La designación se da a menos de 72 horas del cierre de inscripciones ante la Registraduría Nacional, consolidando así una de las ocho candidaturas formales para la primera vuelta del 31 de mayo.

Vera Salazar es investigadora, docente universitaria y defensora de los Derechos Humanos, con una trayectoria centrada en la academia y la investigación sobre violencia de género, víctimas del conflicto armado y políticas públicas de paz. Es licenciada en Necesidades Educativas Especiales, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y magíster en Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante más de una década, fue docente de la Universidad del Magdalena, donde lideró cursos y proyectos sobre violencia de género, derechos humanos, formulación de proyectos sociales y atención a víctimas con enfoque étnico y territorial. Su investigación ha documentado violaciones de derechos humanos atribuibles a estructuras paramilitares, particularmente aquellas vinculadas a Hernán Giraldo, antiguo jefe del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Norma Constanza Vera fue docente de la Universidad del Magdalena durante más de una década. - crédito Universidad del Magdalena

Experiencia en el sector público y activismo social

La candidata vicepresidencial también cuenta con experiencia en cargos públicos. Fue secretaria del Interior del departamento del Magdalena y asumió como gobernadora encargada durante el gobierno de Rosa Cotes. Además, se desempeñó como consultora para organizaciones nacionales e internacionales en temas de trata de personas, violencia sexual, desplazamiento forzado y políticas de atención a víctimas.

Entre 2013 y 2018, integró la Red de Mujeres del Magdalena, organización dedicada a la lucha contra la violencia de género, y fue directora de Paz y Reconciliación de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá.

Con esta trayectoria, los medios afirman que, Juan Fernando Cristo aposto por una figura que combina rigor académico, activismo social y experiencia en gestión pública, en contraste con otras fórmulas políticas que provienen directamente de la vida partidista.

Juan Fernando Cristo ha centrado su carrera política en temas de paz, derechos humanos y reformas institucionales.- crédito Juan Fernando Cristo/X

Contexto de las elecciones y movimientos vicepresidenciales

A menos de 72 horas del cierre de inscripciones para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, las fórmulas vicepresidenciales quedaron así: Iván Cepeda con la senadora Aida Quilcué; Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo; Clara López con María Consuelo del Río; y Santiago Botero con Carlos Fernando Cuevas.

Otros candidatos, como Mauricio Lizcano y Miguel Uribe Londoño, mantienen fórmulas provisionales mientras evalúan posibles ajustes. La atención mediática también está centrada en la definición de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, cuya negociación ha requerido la intervención de figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La apuesta de Cristo: experiencia y conocimiento en conflicto armado

La carrera profesional de Norma Constanza Vera demuestra un conocimiento profundo del conflicto armado en Colombia, la atención a víctimas y la implementación de políticas públicas con enfoque territorial. Esta decisión apunta a fortalecer la narrativa de su campaña en torno a la paz, la justicia social y los derechos humanos, contrastando con otras fórmulas que buscan equilibrio partidista o político.

Vera Salazar aporta a la campaña una mirada académica y técnica, complementando la experiencia legislativa y ministerial de Cristo. Su conocimiento en derechos humanos, violencia de género y conflicto armado podría ser un eje central en los debates de la campaña y en las políticas que la fórmula proponga de cara a la primera vuelta.

El trabajo académico de de Ver ha estado enfocado en políticas públicas de paz y atención a víctimas del conflicto - crédito Colprensa

Próximos pasos y oficialización de candidaturas

La inscripción oficial de Cristo y Vera ante la Registraduría se concretará esta semana, dentro del plazo legal para formalizar las candidaturas presidenciales de 2026. Con esta decisión, se completa un bloque de ocho fórmulas vicepresidenciales confirmadas.