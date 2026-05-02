Colombia

Estos fueron los carros más vendidos en abril de 2026: Tesla se acerca a Renault y Kia se posiciona como una de las marcas líderes en Colombia

El mercado automotor vive un momento histórico, con un fuerte impulso de los vehículos eléctricos y un crecimiento acelerado en las ventas, especialmente en las principales ciudades del país

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El Kia Picanto lideró las ventas de vehículos nuevos en Colombia durante febrero de 2026, en un mes que marcó el mejor desempeño del mercado automotor en más de una década - crédito Mazda Colombia, Kia Colombia y Tesla Colombia
El Tesla Model Y lidera las ventas en abril, seguido por la Renault Duster y el Kia K3, confirmando el auge de los eléctricos y la vigencia de los modelos tradicionales en Colombia - crédito Mazda Colombia, Kia Colombia y Tesla Colombia

El mercado automotor en Colombia está viviendo un momento que no se veía hace años… y no es exageración. Abril de 2026 se convirtió en un mes histórico, con 26.787 carros nuevos matriculados, lo que representa un crecimiento del 54% frente al mismo mes del año pasado.

Sí, más de la mitad. Y detrás de ese salto hay dos protagonistas claros: las ciudades grandes y los vehículos electrificados.

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Para ponerlo en contexto, este ritmo de crecimiento no se veía desde hace más de una década. Según datos de Fenalco y Andi, el sector no solo se recuperó, sino que está superando todas las expectativas.

Un arranque de año que sorprendió a todos

Si se mira el acumulado entre enero y abril, la cosa es todavía más impresionante: 100.446 vehículos vendidos, con un crecimiento del 49,3% frente a 2025. Es decir, en solo cuatro meses ya se siente un cambio fuerte en la dinámica del mercado.

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El Gobierno argumenta que el cambio en el IVA busca enfocar los incentivos en vehículos totalmente eléctricos y lograr la meta de cero emisiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
En abril se matricularon 26.787 vehículos nuevos en Colombia, con el Tesla Model Y, la Renault Duster y el Kia K3 liderando las preferencias de los compradores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y aquí hay un dato clave: no es solo que la gente esté comprando más carros, sino que está comprando otro tipo de carros.

Por ejemplo, las camionetas tipo SUV siguen siendo las favoritas. Este segmento creció un 73,2%, mientras que los vehículos de transporte de pasajeros subieron un 71% y los de carga un 40,5%. Esto último tiene mucho que ver con empresas que están renovando flotas y moviendo más mercancía.

Los eléctricos: de moda a protagonistas

Pero si hay algo que realmente está cambiando el juego es la electrificación. Los números hablan solos: en abril se vendieron 5.192 vehículos eléctricos, lo que significa un crecimiento del 304%. Sí, más del triple.

Y los híbridos tampoco se quedan atrás, con 7.467 unidades y un crecimiento del 76%.

Esto ya no es una tendencia “de nicho”. Es un cambio real en la forma en que los colombianos están pensando la movilidad. Menos gasolina, más eficiencia… y también más ahorro a largo plazo.

El carro más vendido no usa gasolina

Coche Tesla Model Y 2025 blanco de perfil en movimiento sobre una carretera, con un fondo de árboles verdes y rojizos difuminados
El Tesla Model Y se consolidó como el carro más vendido en Colombia durante abril, marcando el fuerte avance de la movilidad eléctrica en el país - crédito Tesla

Aquí viene uno de los datos más llamativos: el modelo más vendido del país en abril fue el Tesla Model Y, con 2.264 unidades. Eso representa el 8,5% de todas las ventas del mes.

Detrás quedaron modelos tradicionales como la Renault Duster, el Kia K3 y la Mazda CX-30.

Que un carro eléctrico lidere el ranking en Colombia no es cualquier cosa. Es una señal clara de hacia dónde va el mercado.

Las marcas también se están moviendo

En cuanto a marcas, Kia se quedó con el primer lugar en abril, con 3.296 unidades vendidas. Le siguen Renault y Tesla, que cada vez gana más terreno.

También aparecen fuerte Mazda y Chevrolet. Entre todas suman casi la mitad del mercado, lo que muestra que la competencia está bastante concentrada, pero moviéndose rápido.

Bogotá y Antioquia jalan el crecimiento

El fenómeno no se está dando igual en todo el país. Hay ciudades que están disparadas.

Bogotá, por ejemplo, creció un 108% en matrículas durante abril, con casi 8.000 vehículos nuevos. Y en el acumulado del año ya supera las 28.000 unidades.

El Chevrolet Onix se posicionó como uno de los carros más seguros en su segmento en Colombia, destacándose por su equipamiento en seguridad y tecnología de asistencia a la conducción - crédito Chrevolet
El Chevrolet Onix se mantiene entre los carros más vendidos del país, destacándose por su economía, diseño y preferencia entre los conductores colombianos - crédito Chrevolet

Por su parte, Medellín también viene fuerte, con un crecimiento del 76%, mientras que ciudades como Armenia, Villavicencio y Rionegro están mostrando cifras muy positivas.

A nivel regional, Antioquia ya suma más de 19.000 vehículos en lo corrido del año, superando incluso a Cundinamarca. Esto confirma algo que se viene viendo: el crecimiento está concentrado en las grandes zonas urbanas.

¿Qué está pasando realmente?

Más allá de los números, hay varias razones detrás de este boom:

  • Mayor oferta de carros eléctricos e híbridos
  • Incentivos y beneficios para tecnologías limpias
  • Recuperación económica en ciudades grandes
  • Empresas renovando sus flotas
  • Usuarios buscando ahorrar en combustible

En palabras simples: la gente está comprando más, pero también está comprando distinto.

Si se compara con años anteriores, el salto es evidente. En el primer cuatrimestre de 2024 se vendieron poco más de 55.000 vehículos, en 2025 fueron 67.000, y ahora en 2026 ya van más de 100.000.

Y lo más interesante es que los eléctricos e híbridos ya no son una rareza. Modelos como el BYD Yuan Up o el Toyota Corolla Cross están entrando fuerte en las decisiones de compra.

El top 10 de carros más vendidos en abril del 2026

  1. Tesla Model Y – 2.264
  2. Renault Duster – 1.065
  3. Kia K3 – 919
  4. Mazda CX-30 – 768
  5. Mazda 2 – 675
  6. Kia Sportage – 651
  7. Chevrolet Onix – 577
  8. Toyota Corolla Cross – 537
  9. BYD Yuan Up – 534
  10. Suzuki Swift – 432

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