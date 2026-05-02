Estos fueron los carros más vendidos en abril de 2026: Tesla se acerca a Renault y Kia se posiciona como una de las marcas líderes en Colombia

El mercado automotor en Colombia está viviendo un momento que no se veía hace años… y no es exageración. Abril de 2026 se convirtió en un mes histórico, con 26.787 carros nuevos matriculados, lo que representa un crecimiento del 54% frente al mismo mes del año pasado.
Sí, más de la mitad. Y detrás de ese salto hay dos protagonistas claros: las ciudades grandes y los vehículos electrificados.
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Para ponerlo en contexto, este ritmo de crecimiento no se veía desde hace más de una década. Según datos de Fenalco y Andi, el sector no solo se recuperó, sino que está superando todas las expectativas.
Un arranque de año que sorprendió a todos
Si se mira el acumulado entre enero y abril, la cosa es todavía más impresionante: 100.446 vehículos vendidos, con un crecimiento del 49,3% frente a 2025. Es decir, en solo cuatro meses ya se siente un cambio fuerte en la dinámica del mercado.
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Y aquí hay un dato clave: no es solo que la gente esté comprando más carros, sino que está comprando otro tipo de carros.
Por ejemplo, las camionetas tipo SUV siguen siendo las favoritas. Este segmento creció un 73,2%, mientras que los vehículos de transporte de pasajeros subieron un 71% y los de carga un 40,5%. Esto último tiene mucho que ver con empresas que están renovando flotas y moviendo más mercancía.
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Los eléctricos: de moda a protagonistas
Pero si hay algo que realmente está cambiando el juego es la electrificación. Los números hablan solos: en abril se vendieron 5.192 vehículos eléctricos, lo que significa un crecimiento del 304%. Sí, más del triple.
Y los híbridos tampoco se quedan atrás, con 7.467 unidades y un crecimiento del 76%.
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Esto ya no es una tendencia “de nicho”. Es un cambio real en la forma en que los colombianos están pensando la movilidad. Menos gasolina, más eficiencia… y también más ahorro a largo plazo.
El carro más vendido no usa gasolina
Aquí viene uno de los datos más llamativos: el modelo más vendido del país en abril fue el Tesla Model Y, con 2.264 unidades. Eso representa el 8,5% de todas las ventas del mes.
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Detrás quedaron modelos tradicionales como la Renault Duster, el Kia K3 y la Mazda CX-30.
Que un carro eléctrico lidere el ranking en Colombia no es cualquier cosa. Es una señal clara de hacia dónde va el mercado.
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Las marcas también se están moviendo
En cuanto a marcas, Kia se quedó con el primer lugar en abril, con 3.296 unidades vendidas. Le siguen Renault y Tesla, que cada vez gana más terreno.
También aparecen fuerte Mazda y Chevrolet. Entre todas suman casi la mitad del mercado, lo que muestra que la competencia está bastante concentrada, pero moviéndose rápido.
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Bogotá y Antioquia jalan el crecimiento
El fenómeno no se está dando igual en todo el país. Hay ciudades que están disparadas.
Bogotá, por ejemplo, creció un 108% en matrículas durante abril, con casi 8.000 vehículos nuevos. Y en el acumulado del año ya supera las 28.000 unidades.
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Por su parte, Medellín también viene fuerte, con un crecimiento del 76%, mientras que ciudades como Armenia, Villavicencio y Rionegro están mostrando cifras muy positivas.
A nivel regional, Antioquia ya suma más de 19.000 vehículos en lo corrido del año, superando incluso a Cundinamarca. Esto confirma algo que se viene viendo: el crecimiento está concentrado en las grandes zonas urbanas.
¿Qué está pasando realmente?
Más allá de los números, hay varias razones detrás de este boom:
- Mayor oferta de carros eléctricos e híbridos
- Incentivos y beneficios para tecnologías limpias
- Recuperación económica en ciudades grandes
- Empresas renovando sus flotas
- Usuarios buscando ahorrar en combustible
En palabras simples: la gente está comprando más, pero también está comprando distinto.
Si se compara con años anteriores, el salto es evidente. En el primer cuatrimestre de 2024 se vendieron poco más de 55.000 vehículos, en 2025 fueron 67.000, y ahora en 2026 ya van más de 100.000.
Y lo más interesante es que los eléctricos e híbridos ya no son una rareza. Modelos como el BYD Yuan Up o el Toyota Corolla Cross están entrando fuerte en las decisiones de compra.
El top 10 de carros más vendidos en abril del 2026
- Tesla Model Y – 2.264
- Renault Duster – 1.065
- Kia K3 – 919
- Mazda CX-30 – 768
- Mazda 2 – 675
- Kia Sportage – 651
- Chevrolet Onix – 577
- Toyota Corolla Cross – 537
- BYD Yuan Up – 534
- Suzuki Swift – 432
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