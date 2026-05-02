Paloma Valencia aseguró que los problemas de Colombia no se solucionan con una nueva constitución, como lo sugiere Gustavo Petro

Este video documenta la intervención de la funcionaria, donde aborda las ideas del presidente Gustavo Petro sobre una nueva constitución - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar una nueva Constitución Política, señalando que los desafíos reales del país requieren más que reformas plasmadas en documentos: “Los problemas de Colombia se solucionan gobernando. Y gobernar es ir con los colombianos, hablar con ellos, entender los problemas y solucionar”.

Para Valencia, “una Colombia que funcione no es escribir nuevas constituciones, es poder sentarse con los colombianos, entender los problemas y resolverlos. Para eso está la plata”.

PUBLICIDAD

En medio del debate, la también congresista del Centro Democrático cuestionó la eficacia de las reformas constitucionales, al expresar: “Petro dice: ‘No, todos los problemas de Colombia tienen solución. ¿Sabe cómo los vamos a solucionar? Vamos a escribir la Colombia que queremos en un librito, una nueva constitución’. Yo les pregunto: ¿qué problema de Colombia se soluciona escribiendo en un papel? ¿Cuál? ¿Cuál problema queda resuelto después de sacar una nueva constitución?”.

La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó propuestas del presidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Intercalando críticas a la gestión del Gobierno y a la persistencia de conflictos internos, Valencia contrastó el discurso oficial con los hechos recientes: “¿No hemos firmado, pues, ya la paz y tenemos violencia? Este país no puede seguirle cuento, creyendo el cuento a que las soluciones de los problemas son papeles. Por eso es que les fascina firmar en mármol y ante notario. No, no, no”.

PUBLICIDAD

Sobre los argumentos del presidente respecto a supuestas trabas legislativas, la senadora comentó: “El presidente Petro dice que no lo dejaron gobernar, si te digo. Que porque no le salieron los proyectos en el Congreso. Mire, otra vez, él cree que los problemas se solucionan escribiendo en un papel, que él iba a hacer una salud perfecta, porque así lo decía el papel”.

Valencia también se refirió a la gestión en el sector salud, resaltando el piloto aplicado en el sistema de los maestros: “Y nos hizo el experimento. De lo poquito que hizo, ¿qué fue? El sistema de salud del magisterio. Le metieron un poco de plata y ahí anda Fecode protestando”.

PUBLICIDAD

Paloma Valencia aseguró que en su gobierno no habrá secuestros

La candidata presidencial del partido Centro Democrático, Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/Reuters

Las propuestas de Paloma Valencia sobre el secuestro han generado un debate intenso en el contexto electoral colombiano. La candidata dejó claro que su administración tendría una postura inflexible ante este delito, destacando: “No vamos a permitir el secuestro” y calificando su promesa como absoluta.

“Tenemos que ser absolutamente categóricos”, insistió Valencia al señalar que, durante el actual gobierno, el secuestro habría crecido en más del cien por ciento. Según su diagnóstico, Colombia enfrenta en estos momentos la cifra más alta de los últimos quince años tanto en acciones terroristas como en masacres.

PUBLICIDAD

La candidata del Centro Democrático sostuvo que el país atraviesa un periodo de “convulsión y violencia” superior al observado en los años recientes. En contraste, Valencia cuestionó el discurso oficial al señalar: “El presidente asegura que no hay un caos de seguridad y que tampoco hay un caos en salud, que todo está perfecto”.

La candidata dejó claro que su administración tendría una postura inflexible ante este delito, destacando: “No vamos a permitir el secuestro” y calificando su promesa como absoluta - crédito Colprensa

Entre sus críticas al actual gobierno, Valencia afirmó que se busca “tapar y silenciar a todo aquel que quiere mostrar lo que verdaderamente está sufriendo Colombia”, haciendo referencia a las víctimas de secuestro y a quienes denuncian la crisis de seguridad.

PUBLICIDAD

La postura de la aspirante respecto al tratamiento de los secuestradores es tajante. “Seremos contundentes con los secuestradores. Ese es un delito de lesa humanidad y el que secuestra en Colombia lo vamos a meter preso hasta que se pudra en la cárcel”, advirtió Valencia, rechazando cualquier posibilidad de diálogo o concesión para quienes cometen este delito.

En un apartado de su intervención, Valencia denunció el uso del secuestro “como un mecanismo de chantaje” y remarcó que el país debe “recuperar la libertad de sus ciudadanos”.

PUBLICIDAD