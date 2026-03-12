Guerra en Irán afectará el bolsillo de los colombianos: el conflicto en Medio Oriente hará subir el precio de la gasolina en Colombia, confirmó el ministro de Minas

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, advirtió que el conflicto en Medio Oriente obliga al Gobierno a replantear su plan de reducción del precio de la gasolina- crédito Colprensa/Catalina Olaya/VIsualesIA

El plan del Gobierno de seguir bajando el precio de la gasolina está en riesgo. Así lo admitió el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma , al señalar que la escalada del conflicto en Medio Oriente está presionando al alza el precio internacional del petróleo, lo que pone en entredicho la política oficial de continuar reduciendo el valor del combustible para los colombianos.

Para entenderlo hay que saber que Colombia, aunque produce petróleo, fija el precio interno de la gasolina tomando como referencia el valor del crudo en los mercados internacionales.

Cuando hay conflictos en zonas estratégicas para la producción y el transporte de petróleo —como Medio Oriente y el estrecho de Ormuz, por donde pasa una porción considerable del crudo que se mueve en el mundo— los precios globales se disparan. Eso termina afectando el valor del combustible local, independientemente de que el conflicto ocurra a miles de kilómetros de distancia.

Además, existe en Colombia el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo creado precisamente para amortiguar esas fluctuaciones y evitar que el colombiano de a pie sienta de golpe cada variación del mercado global. Pero ese fondo no es ilimitado: si el precio internacional sube con fuerza sostenida, el Estado tiene que cubrir una diferencia cada vez mayor y en algún punto eso se vuelve insostenible fiscalmente.

El ministro Palma confirmó que en las próximas semanas revisará con el Ministerio de Hacienda el precio del galón para abril- crédito Google Maps y Ministerio de Minas y Energía

Palma explicó en entrevista con Caracol Radio que las dos rebajas anteriores —anunciadas desde Barranquilla y Barrancabermeja respectivamente— fueron posibles gracias a una combinación de factores favorables: caída en el precio del crudo y condiciones cambiarias positivas. Hoy ese escenario es distinto. “Esta situación cada día se agrava más en el Medio Oriente”, afirmó el ministro, y señaló que aunque la Agencia Internacional de Energía anunció la liberación de reservas estratégicas para intentar contener los precios, la incertidumbre persiste.

El Gobierno tenía previsto continuar anunciando reducciones hasta mediados de año. Ese plan está ahora en pausa. “En las próximas semanas tendremos que revisar con Hacienda cuál va a ser la medida de cara al mes de abril”, dijo Palma.

"Esta situación cada día se agrava más en el Medio Oriente", dijo el ministro Edwin Palma al explicar por qué el Gobierno podría verse obligado a subir el precio de la gasolina - crédito Colprensa

Al ser preguntado directamente sobre si esta situación obligaría al Gobierno a desistir de seguir bajando el precio o incluso a subirlo, el ministro respondió: “Infortunadamente, tengo que decirlo, que sí es así”. Sin embargo, aclaró que la evaluación está en curso y que por ahora no hay ninguna cifra sobre la mesa.

El criterio que guiará la decisión, según Palma, es la sostenibilidad del FEPC: “Lo que no podemos hacer es lo que hizo el Gobierno anterior de sacrificar las finanzas haciendo un mal manejo del fondo de estabilización y dejando esta situación inmanejable para el próximo Gobierno”.

El plan del Gobierno de seguir bajando el galón de gasolina hasta mitad de año quedó en veremos tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, según admitió el ministro de Minas- crédito Captura de Pantalla Colprensa

El ministro también dejó claro que cualquier ajuste que se produzca respondería a factores externos, no a una decisión unilateral del Gobierno: “Es un tema que no depende de nosotros. Lo estamos haciendo de acuerdo a las condiciones externas e internas que nos favorecían. Pero hoy tenemos unas condiciones que todo el mundo está presenciando”.

Palma cerró ese tramo de la entrevista con un llamado que mezcla lo político con lo económico: “Siempre será importante llamar a la paz nacional, regional y mundial, porque estos conflictos nos afectan a todos los países”. El resultado de la evaluación con Hacienda determinará si el galón sube, se mantiene o, en el mejor escenario para los colombianos, logra bajar una vez más.