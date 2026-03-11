Shakira envió mensaje a sus fans tras su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Los quiero tanto”

Shakira nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 - REUTERS/Shannon Stapleton

Convertirse en la primera colombiana y latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll ha significado un momento inesperado para Shakira, que agradeció:

“Muchísimas gracias a todos mis fans que están ahí apoyándome en la nominación de Rock and Roll Hall of Fame. Como siempre, ahí acompañándome en todo y eso es lo más importante para mí. Los quiero tanto, tanto. Gracias por estar ahí siempre. Mua”, manifestó mediante su canal de WhatsApp tras el anuncio.

La barranquillera figura junto a nombres reconocidos en la lista de postulados para el Salón de la Fama del Rock de 2026, entre los que destacan Lauryn Hill, Mariah Carey, Oasis, Phil Collins y Pink, mostrando lo que la Fundación del Rock & Roll Hall of Fame describió como una ampliación notable del panorama del género.

Shakira nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 - crédito @rockhall/IG

El presidente John Sykes detalló el enfoque de este año: “Esta lista diversa de nominados reconoce los rostros cambiantes y los sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su impacto continuo en la cultura juvenil”.

La ceremonia para incorporar a los seleccionados está programada para el segundo semestre de 2026, cuando cada artista recibirá el máximo galardón que ofrece la institución.

El evento será la culminación de una convocatoria que solo aceptó a quienes hayan publicado su primer single o álbum en el año 2001 o antes, requisito indispensable para participar.

Antecedentes de la nominación de Shakira

En el caso específico de Shakira, la organización tendría como referencia dos de sus discos clave en rock en español: Pies descalzos (1995) y ¿Dónde están los ladrones? (1998), ambos considerados piezas fundamentales que cumplieron con los criterios históricos establecidos para la selección.

Portada del álbum '¿Dónde están los ladrones?' de Shakira - crédito Spotify

Creado en 1983, el Salón de la Fama ha funcionado como custodio y promotor del patrimonio sonoro del rock. Desde 1995, sus colecciones y memorias residen en un edificio diseñado por I. M. Pei, donde se encuentran instrumentos, manuscritos, vestuarios y videos de personalidades emblemáticas del género.

Asimismo, en un video que difundió a través de su canal de WhatsApp y redes sociales, Shakira invitó a sus seguidores a participar en la elección pública para lograr su ingreso.

La artista compartió fragmentos de actuaciones caracterizadas por la fusión de pop y rock latino, con temas como Objection, Empire, ‘Bruta, ciega, sordomuda’ y Remember to forget you.

Acompañó las imágenes con el mensaje: “Un pequeño recuerdo”, lo que sirvió para resaltar su conexión con el género que la llevó a estar al lado de nombres como Michael Jackson en la historia de la organización.

La colombiana compartió con sus seguidores un corto video de su cercanía con el género musical - crédito Shakira/Canal de WhatsApp

El procedimiento para votar por Shakira consiste en ingresar al sitio oficial de la votación, registrarse con una dirección de correo electrónico, comprobar la autenticidad mediante un código recibido por correo, completar los datos solicitados, buscar y seleccionar a la cantante dentro de los nominados y finalmente registrar el voto.

Este paso a paso, difundido por la propia artista y confirmado por la organización, permite que los seguidores incidan en el resultado general, sumando apoyo a la representación de América Latina dentro del Salón de la Fama.

Los seguidores de la colombiana no tardaron en reaccionar a la nominación con mensajes de apoyo y afirmando que votarán masivamente para que se convierta en la primera latina en el espacio haciendo nuevamente historia en su carrera musical.

No será hasta abril, la fecha en que sus seguidores podrán ver cuál fue el resultado y si finalmente la colombiana podrá formar parte de tan prestigioso reconocimiento. Por ahora, seguir votando para que sea la primera latina en ser reconocida por esta institución musical.