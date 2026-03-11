Colombia

Shakira envió mensaje a sus fans tras su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Los quiero tanto”

La cantante colombiana no dudó en agradecer el cariño de su público y mostró su alegría por formar parte de la selecta lista de artistas que aspiran a este icónico reconocimiento musical

Guardar
Shakira nominada al Salón de
Shakira nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 - REUTERS/Shannon Stapleton

Convertirse en la primera colombiana y latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll ha significado un momento inesperado para Shakira, que agradeció:

Muchísimas gracias a todos mis fans que están ahí apoyándome en la nominación de Rock and Roll Hall of Fame. Como siempre, ahí acompañándome en todo y eso es lo más importante para mí. Los quiero tanto, tanto. Gracias por estar ahí siempre. Mua”, manifestó mediante su canal de WhatsApp tras el anuncio.

La barranquillera figura junto a nombres reconocidos en la lista de postulados para el Salón de la Fama del Rock de 2026, entre los que destacan Lauryn Hill, Mariah Carey, Oasis, Phil Collins y Pink, mostrando lo que la Fundación del Rock & Roll Hall of Fame describió como una ampliación notable del panorama del género.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Shakira nominada al Salón de
Shakira nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 - crédito @rockhall/IG

El presidente John Sykes detalló el enfoque de este año: “Esta lista diversa de nominados reconoce los rostros cambiantes y los sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su impacto continuo en la cultura juvenil”.

La ceremonia para incorporar a los seleccionados está programada para el segundo semestre de 2026, cuando cada artista recibirá el máximo galardón que ofrece la institución.

El evento será la culminación de una convocatoria que solo aceptó a quienes hayan publicado su primer single o álbum en el año 2001 o antes, requisito indispensable para participar.

Antecedentes de la nominación de Shakira

En el caso específico de Shakira, la organización tendría como referencia dos de sus discos clave en rock en español: Pies descalzos (1995) y ¿Dónde están los ladrones? (1998), ambos considerados piezas fundamentales que cumplieron con los criterios históricos establecidos para la selección.

Portada del álbum '¿Dónde están
Portada del álbum '¿Dónde están los ladrones?' de Shakira - crédito Spotify

Creado en 1983, el Salón de la Fama ha funcionado como custodio y promotor del patrimonio sonoro del rock. Desde 1995, sus colecciones y memorias residen en un edificio diseñado por I. M. Pei, donde se encuentran instrumentos, manuscritos, vestuarios y videos de personalidades emblemáticas del género.

Asimismo, en un video que difundió a través de su canal de WhatsApp y redes sociales, Shakira invitó a sus seguidores a participar en la elección pública para lograr su ingreso.

La artista compartió fragmentos de actuaciones caracterizadas por la fusión de pop y rock latino, con temas como Objection, Empire, ‘Bruta, ciega, sordomuda’ y Remember to forget you.

Acompañó las imágenes con el mensaje: “Un pequeño recuerdo”, lo que sirvió para resaltar su conexión con el género que la llevó a estar al lado de nombres como Michael Jackson en la historia de la organización.

La colombiana compartió con sus seguidores un corto video de su cercanía con el género musical - crédito Shakira/Canal de WhatsApp

El procedimiento para votar por Shakira consiste en ingresar al sitio oficial de la votación, registrarse con una dirección de correo electrónico, comprobar la autenticidad mediante un código recibido por correo, completar los datos solicitados, buscar y seleccionar a la cantante dentro de los nominados y finalmente registrar el voto.

Este paso a paso, difundido por la propia artista y confirmado por la organización, permite que los seguidores incidan en el resultado general, sumando apoyo a la representación de América Latina dentro del Salón de la Fama.

Los seguidores de la colombiana no tardaron en reaccionar a la nominación con mensajes de apoyo y afirmando que votarán masivamente para que se convierta en la primera latina en el espacio haciendo nuevamente historia en su carrera musical.

No será hasta abril, la fecha en que sus seguidores podrán ver cuál fue el resultado y si finalmente la colombiana podrá formar parte de tan prestigioso reconocimiento. Por ahora, seguir votando para que sea la primera latina en ser reconocida por esta institución musical.

Temas Relacionados

Salón de la Fama del RockShakiraMúsica LatinaShakira Hall of FameRock & Roll Hall of FameColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Vigilante de clínica en Cartagena resultó herido tras ataque armado: Alcaldía ofreció recompensa para dar con el responsable

Las autoridades informaron que un hombre, familiar de una paciente, disparó contra el edificio, lo que provocó lesiones graves a un empleado de seguridad

Vigilante de clínica en Cartagena

Destruyen laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: había droga con símbolos y números en apología a los narcos mexicanos

Las autoridades reportaron la destrucción de infraestructura utilizada por redes criminales, así como la intervención de rutas que conectaban la zona con mercados ilícitos en Centroamérica y Estados Unidos

Destruyen laboratorio de cocaína del

Gustavo Petro explicó cómo “es la forma del fraude con jurados” tras las elecciones al Congreso y en plena carrera presidencial

El presidente colombiano respaldó en X la denuncia del abogado Orlando Rodríguez sobre un caso en Valle del Cauca y afirmó que esa sería la manera en que los empleadores mantienen los empleos de quienes resultan elegidos como jurados de votación

Gustavo Petro explicó cómo “es

Un menor de edad resultó herido durante hostigamientos de las disidencias en Cajibío, Cauca

La agresión se registró cerca de las 7:28 a. m. del 11 de marzo de 2026, cuando siete artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde drones y dirigidos contra efectivos policiales

Un menor de edad resultó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Mosca en el

Cayó alias Mosca en el Meta: era el explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Salguero, novia de Tebi

Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal, se refirió al 'shipeo' y aseguró que lo apoya fielmente tras rumores en el 'reality'

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio sorprenden en redes con un reencuentro tras varios años de peleas en redes sociales: “Luego de perder una tutela dos veces”

Beba recibió visita de su esposo en ‘La casa de los famosos’: por qué el hombre se quitó la camisa y cuál fue el reclamo de la participante

Sara Uribe ‘encendió’ la redes sociales con un posible nuevo amor: mostró el gigantesco detalle romántico que le dieron

Karina García bromeó con fans que le piden ser senadora de la República: “La ley de los hombres tacaños”

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 4 de la París Niza 2026: Daniel Felipe Martínez fue protagonista de la carrera quedando en el segundo puesto detrás de Jonas Vingegaard

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica