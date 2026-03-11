Colombia

Pasajeros con destino a Madrid denuncian estar varados en Cartagena desde hace dos días: “Nadie responde, perdimos reservas y tours”

Los viajeros han señalado la ausencia de respuestas concretas, la falta de contacto con representantes y la incertidumbre persistente respecto a los horarios y soluciones ante la interrupción del servicio

Guardar
El grupo de viajeros afectados
El grupo de viajeros afectados denuncia largas esperas y constantes cambios de hotel tras la suspensión de su vuelo internacional desde Colombia - crédito Europa Press

Una nueva denuncia sacó a la luz la situación de viajeros atrapados en Cartagena tras la cancelación de vuelos con destino a Madrid, España.

Los afectados relataron momentos de tensión y desinformación durante más de un día, sin recibir respuestas claras de la aerolínea Plus Ultra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El vuelo programado para la noche del lunes 9 de marzo sufrió una doble cancelación. Los pasajeros, que salieron primero desde Bogotá hacia el aeropuerto internacional Rafael Núñez, se encontraron con problemas técnicos en la aeronave cuando llegaron a Cartagena, lo que desencadenó una serie de retrasos y largas esperas.

La experiencia, según narró Andrés Riaño a Infobae Colombia, estuvo marcada por la incertidumbre: “Cuando llegamos a Cartagena, como a las 12 de la noche, nos dijeron que no nos bajáramos del avión y después de como unos 50 minutos, nos dijeron que por unas pruebas del motor y unas fallas técnicas que no se habían logrado superar, teníamos que bajarnos para que hicieran las pruebas sin nosotros encima del avión y que después,nos volvían a embarcar para arrancar”.

Pasajeros del vuelo Bogotá-Cartagena-Madrid exigen
Pasajeros del vuelo Bogotá-Cartagena-Madrid exigen respuestas ante el silencio de Plus Ultra y la falta de comunicación directa sobre su itinerario - crédito Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

El grupo permaneció varias horas entre la aeronave y la terminal aérea en La Heróica. Finalmente, pasadas las 2:00 a. m., fueron informados de que “las pruebas no habían salido exitosas”, por lo que serían trasladados a un hotel mientras se definía una nueva orden de embarque.

Las horas siguientes no trajeron alivio ni certezas. “Eso duró como unas dos horas, hasta las 4 de la mañana que pudimos salir de allá. Y apenas salimos nos ubicaron en el hotel, y ninguna notificación de nada, ningún correo, ninguna llamada, o sea, absolutamente nada”, relató Riaño a este medio.

La situación se complicó cuando, al día siguiente, el martes 10 de marzo, los pasajeros fueron informados de que debían cambiar nuevamente de hotel por falta de espacio.

“Hoy en la tarde simplemente nos llamaron de la recepción del hotel y nos dijeron ‘No, que los vamos a mover de hotel, que porque acá ya no hay más espacio para personas, estamos full, entonces los van a mandar a otro hotel’. Llegamos al otro hotel, nos dijeron que teníamos la cena paga y que también el desayuno. O sea, quién sabe también a qué hora nos vayan a mandar para Madrid”, detalló el denunciante a Infobae Colombia.

La aerolínea prometió alojamiento y
La aerolínea prometió alojamiento y alimentación, pero los traslados continuos y la incertidumbre aumentan la frustración de los viajeros - crédito EDUARDO CAEVRO/EFE

Hasta el momento, los pasajeros permanecen varados en Cartagena, sin información oficial sobre el estado del vuelo ni contacto directo con representantes de Plus Ultra. El único canal de comunicación ha sido el personal de los hoteles y los traslados, según los testimonios recogidos.

Riaño explicó a este portal su frustración al intentar comunicarse con la compañía: “Uno llama al call center y ellos dicen que no tienen ninguna información, no pueden hablar nada sobre ese tema, que solamente con el aeropuerto, y con las personas encargadas. Y cuando tú preguntas quiénes son las personas encargadas, como que nadie está encargado”.

La denuncia de los pasajeros evidencia la falta de protocolos de atención y comunicación ante emergencias por parte de la aerolínea, que aún no ha ofrecido una solución clara ni un nuevo horario de salida para quienes esperan viajar a Madrid.

Otro incidente similar con la misma aerolínea

El problema comenzó el sábado 21 de febrero de 2026, cuando uno de los aviones de la aerolínea sufrió una explosión en una de sus partes al intentar despegar. De acuerdo con testigos, la aeronave no logró elevarse adecuadamente y tuvo que regresar de inmediato a la pista del aeropuerto Rafael Núñez.

Los pasajeros documentaron en video
Los pasajeros documentaron en video los reclamos y protestas en la puerta de embarque tras la cancelación repetida del vuelo a la capital española - crédito Tomada de Aeropuertos.net

En ese momento, la compañía informó que los pasajeros serían reubicados en un nuevo vuelo programado para el domingo a las 2:00 p. m.. Sin embargo, el segundo intento tampoco resultó exitoso y la frustración de los viajeros se hizo más visible.

Durante esas largas horas de espera, los afectados reclamaron una explicación clara. Varios pasajeros expresaron su malestar frente al personal de la empresa. Entre las grabaciones que circularon, uno de los usuarios destacó: “Plus Ultra suspendió el vuelo a Madrid, primero en la noche del sábado 21 y, luego, a la 1:00 p. m. del domingo”.

La aerolínea intentó mitigar el malestar ofreciendo alimentación y hospedaje a quienes permanecían varados, pero la falta de información precisa sobre el desperfecto técnico y la seguridad del avión mantuvo la preocupación.

El caso se difundió rápidamente por las redes sociales, cuando los propios pasajeros empezaron a compartir videos y testimonios desde la puerta de embarque. La incertidumbre sobre el motivo de la falla técnica alimentó la desconfianza entre los viajeros.

Temas Relacionados

Denuncia pasajeros CartagenaPasajeros atrapados CartagenaAerolínea Plus UltraPlus Ultra CartagenaRuta Cartagena-MadridNo respuera aerolíneaAeropuerto Rafael NúñezCartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Briceño se lamentó por la ‘quemada’ de Miguel Polo Polo en las elecciones del 8 de marzo: “La democracia funciona así”

El exconcejal también habló de la tarea que le encargó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en cuanto a la campaña de Paloma Valencia en la capital

Daniel Briceño se lamentó por

Gaula Militar frustró intento de secuestro en La Calera: detalles del operativo que se dio por cuenta de la modalidad de falso servicio

El caso terminó de buena forma gracias a que los familiares de la víctima denunciaron la situación irregular a través de la línea 147

Gaula Militar frustró intento de

Gustavo Bolívar lanzó pulla a Paloma Valencia tras la designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “Segregacionismo puro”

El exsenador defendió la inclusión de Quilcué y recordó iniciativas que buscaban dividir el Cauca por razones étnicas

Gustavo Bolívar lanzó pulla a

Carlos Carrillo cuestionó la elección de Marta Peralta y otros congresistas involucrados en el escándalo de corrupción en la Ungrd: “Es un insulto al país”

El director de la entidad nacional aseveró que la reelección de congresistas vinculados al entramado de corrupción representa una burla para los colombianos

Carlos Carrillo cuestionó la elección

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

La carrera contará con un total de 195 kilómetros entre Bourges y Uchon, contando con un final exigente en los últimos tramos llegando a la meta

París-Niza 2026, etapa 4 EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras la muerte de ‘Ramiro’

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

Exviceministra de Defensa dijo que bombardeo contra alias Ramiro es uno de los “más exitosos que ha tenido el Gobierno”

Cuatro militares resultaron heridos en un ataque armado en Patía, Cauca; gobernador se pronunció: “No vamos a permitir”

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz reveló que le

Yaya Muñoz reveló que le hicieron una millonaria oferta para entrar en la política: “Cualquiera puede ser político”

‘La Red’, de Caracol Televisión, tendría nuevo presentador: este es el famoso conductor que se uniría al programa

Cantante del grupo Ventino reveló por qué rechaza las cirugías estéticas: “Están viendo mi inseguridad más grande”

Así fue la despedida de Iván Zuleta a su sobrina Daniela, que habría sido encontrada sin signos vitales en su habitación

‘La reina del flow’ desató controversia: un video recogió la manera en que Carolina Ramírez vivió el final de su personaje

Deportes

París-Niza 2026, etapa 4 EN

París-Niza 2026, etapa 4 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto de Daniel Felipe Martínez y los ciclistas colombianos

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana, Santiago Buitrago y a los ciclistas colombianos en la carrera italiana

Stefan Medina pasó de defensa a portero en el partido de Monterrey y su equipo, que ganaba, terminó perdiendo

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Atlético Nacional a Junior: el Verdolaga es el nuevo líder