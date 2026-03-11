Colombia

María Fernanda Cabal aclaró si se unirá a la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Yo no voy a subirme a una tarima con otro candidato”

La parlamentaria se desmarcó de posibles acuerdos con otros aspirantes, reiteró que su obligación es con quienes la eligieron y resaltó que su interés actual radica en la estabilidad institucional

María Fernanda Cabal habló sobre
María Fernanda Cabal habló sobre posible dupla con Abelardo de la Espriella - crédito María Fernanda Cabal/Facebook - Prensa Abelardo De la Espriella / Montaje Infobae

La senadora María Fernanda Cabal descartó cualquier alianza inmediata con el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el escenario político.

Durante una entrevista con 6AM W, la congresista respondió a los rumores sobre una posible fórmula conjunta, tras la renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático en las últimas semanas.

Aquí se ha especulado de todas las formas y es normal por lo que significó la renuncia de José Félix. Yo he estado al margen porque yo soy senadora”, señaló la parlamentaria.

Cabal, quien según sus palabras ostenta el récord de ser la senadora más votada como mujer en la historia del Congreso de Colombia sin encabezar una lista, enfatizó que sus responsabilidades actuales la mantienen enfocada en el Senado.

María Fernanda Cabal destacó formula
María Fernanda Cabal destacó formula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Archivo

Yo tengo que responderle a unos electores”, afirmó en diálogo con el medio radial. Aunque reconoció cierta inconformidad con la coyuntura política, subrayó que sus decisiones se enmarcan en el interés nacional: “¿Yo tengo inconformidad? Sí, la tengo, pero primero está mi país”.

El nombre de María Fernanda Cabal ha sido objeto de especulaciones tras la salida de Lafaurie al partido y la aparición de nuevos proyectos políticos, entre ellos la campaña de Abelardo de la Espriella. Por ende, la senadora dejó claro que no contempla, al menos por ahora, compartir escenario político con otro aspirante presidencial.

Yo no voy a salir a correr, a disfrazarme, a subirme a una tarima con otro candidato solo por pensar en mí o por tener revancha o por tener rabia en el corazón. Eso no me parece ni maduro ni serio cuando lo que se juega es la libertad de Colombia”, puntualizó la congresista.

Durante la conversación, Cabal planteó su visión sobre el futuro político personal y colectivo. Reconoció que “uno tiene sueños”, entre ellos la construcción de un movimiento propio al estilo de líderes internacionales como Javier Milei en Argentina o José Antonio Kast en Chile.

María Fernanda Cabal niega alianza
María Fernanda Cabal niega alianza con Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Sí, mi sueño es tener un movimiento político como lo creó Javier Milei, como lo creó José Antonio Kast, que hoy es presidente, hoy vengo a su posesión, que lo conocí hace diez años dando una lucha solitaria”, compartió la senadora. Sin embargo, reiteró que, por ahora, su prioridad sigue siendo “primero el país”.

Respecto a la estrategia de la campaña de Abelardo de la Espriella, la senadora analizó la reciente incorporación de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial. “Siento que fue muy pensado del equipo de Abelardo. José Manuel no propiamente es una persona que traiga emociones o sentimientos para que la gente vote o se abstenga. Pienso que es una figura más neutral en el sentido político”, argumentó.

La congresista valoró que la presencia de Restrepo, exministro de Hacienda durante la administración de Iván Duque, otorga confianza al sector empresarial y a inversionistas tanto locales como extranjeros. “La carta que sí jugaron bien es que devuelve la confianza en todo el sector empresarial y en todas las inversiones locales y extranjeras”, sostuvo la senadora.

María Fernanda Cabal rechazó fórmulas
María Fernanda Cabal rechazó fórmulas conjuntas y prioriza su papel en el Senado - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Añadió que la experiencia de Restrepo en la gestión económica del país, especialmente durante la pandemia, constituye un activo para la candidatura de De la Espriella: “Aquí tengo a alguien que conoce un país que económicamente está destruido, que logró manejar la pandemia en la época del presidente Duque, y ese voto de confianza lo que hace es sumarle a su campaña”.

De acuerdo con el análisis de la senadora Cabal, la elección de Restrepo busca proyectar solvencia en el manejo económico y atraer a sectores que demandan estabilidad. “Estratégicamente lo ha hecho bien”, concluyó la senadora.

La figura de María Fernanda Cabal continúa generando expectativas dentro del espectro conservador y entre quienes buscan alternativas al oficialismo. Su posición de mantenerse al margen de alianzas inmediatas y priorizar sus funciones legislativas refuerza su perfil como una de las voces con mayor peso en el Senado de la República.

