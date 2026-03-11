Iván Cepeda “tiene una capacidad muy limitada de crecer” tras la elección de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial, aseguró Enrique Gómez

Enrique Gómez, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, calificó la fórmula Cepeda-Quilcué como radical y limitada para el crecimiento electoral- crédito @Colprensa/Montaje Infobae

La designación de Aida Quilcué como fórmula a la vicepresidencia junto de Iván Cepeda para las elecciones presidenciales se convirtió en un foco de debate político por el perfil de ambos y las implicaciones que proyecta para el panorama electoral de mayo.

Enrique Gómez, senador electo y jefe de debate del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, sostuvo que la fórmula representa una vertiente radical y evidencia, en su opinión, las limitaciones de crecimiento electoral del único candidato de izquierda con serias posibilidades tras el desprestigio acumulado por el gobierno saliente.

Según Gómez, el “desprestigio por la corrupción de este Gobierno es muy alto, la angustia de la ciudadanía por el tema de la seguridad es demoledora”.

En esa línea de ideas, afirmó que la necesidad de incorporar a Quilcué responde a una estrategia para ampliar el caudal de votos mediante la apelación a sectores étnicos, lo que a juicio del senador electo no hace sino confirmar la debilidad de Cepeda como figura presidenciable.

Gómez expresó: “Si necesitan que la vicepresidenta les traiga votos, pues se confirma lo que yo les estoy diciendo y es que Iván Cepeda es un candidato de un gobierno funesto y con muy mala imagen”.

El senador electo profundizó su crítica al señalar que la presencia de Quilcué en la fórmula presidencial alude al deterioro institucional y social del departamento del Cauca.

“El Cauca es un departamento fallido por el tema de la inseguridad, por el retiro de la inversión privada, por los bloqueos de la infraestructura pública, y ella representa eso”, afirmó el jefe de debate de Abelardo de la Espriella.

Además, denunció que organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, “se han comprometido a ordeñar los recursos que entrega el Ministerio del Interior y a cooptar la educación del Cauca, que es la peor del país”.

El análisis de Gómez atribuye la limitada proyección de Cepeda a “una capacidad muy limitada de crecer”, vinculada a las consecuencias de los escándalos de corrupción y al clima de inseguridad que percibe en el país. Asegura que “el desprestigio” es un freno insalvable para el candidato de izquierda.

En su valoración final, Enrique Gómez identificó la candidatura de Iván Cepeda con una postura de radicalidad, subrayando su historial político.

Sostuvo: “Iván Cepeda toda su vida adulta ha sido el defensor, el justificador, el legitimador de la violencia terrorista de las Farc y no va a cambiar a estas alturas de la vida”.

Con este señalamiento, Gómez destacó lo que, en su opinión, es el verdadero perfil ideológico del aspirante y advirtió sobre las implicancias que tendría una eventual victoria de la fórmula Cepeda-Quilcué.

Enrique Gómez descartó alianza entre candidaturas de centroderecha

Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional, descartó de forma contundente la posibilidad de una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial, tras los resultados de la Gran Consulta.

En entrevista con Semana, Gómez afirmó que “legalmente no es posible” un acuerdo entre ambos, recordando que Valencia debe inscribirse antes del 13 de marzo para respetar el compromiso adquirido en la consulta, mientras que el movimiento Defensores de la Patria, respaldado por 5.200.000 firmas, mantiene un mandato propio.

La diversidad de candidaturas en la centroderecha fue considerada por Gómez como favorable para el proceso democrático, al señalar que “la sumatoria de opciones, la diversidad, es una de las virtudes del juego democrático”. También remarcó que “nuestro acuerdo con Abelardo de la Espriella es directamente con el pueblo colombiano, que ve en él una opción independiente y de renovación”.

Consultado por el avance electoral del Centro Democrático, el director de Salvación Nacional valoró que “la ciudadanía empieza a darse cuenta, a concientizarse del riesgo real que representa el Pacto Histórico, de lo que representa la politiquería de la izquierda” y puntualizó que los resultados lograron apartar del escenario a “muchas figuras caducas”.

En respuesta a la opción de que Abelardo de la Espriella pudiera ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Gómez negó toda posibilidad. “No. Defensores de la Patria es un movimiento popular con un mandato superamplio… tiene una visión diferente de renovación de la política en la que creemos firmemente”, aseveró.

El dirigente destacó además la importancia de que tanto Valencia como De la Espriella continúen sus campañas de forma independiente, asegurando que “cualquiera que abandone su mandato comete un error político” y que el camino correcto es “competir en democracia y postularse de cara a la primera vuelta. El pueblo soberano elegirá”.