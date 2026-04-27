Colombia

Estas son las deudas que pueden prescribir de manera legal luego de tres años sin pago en Colombia

Al cumplirse este plazo, el acreedor ya no puede recurrir a la vía jurídica para solicitar los pagos

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Vista aérea de una tarjeta de crédito rota, un pagaré, una factura con sello "PAST DUE" y una letra de cambio con "VENCIDA" en una mesa de madera.
Las tarjetas de crédito y pagarés prescriben en tres años si el acreedor no inicia acciones legales en ese periodo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dudas sobre la prescripción de deudas en Colombia se han multiplicado en 2026. La legislación colombiana establece plazos precisos para que los acreedores exijan el pago, y si estos se vencen sin acciones concretas, desaparece la posibilidad de reclamar judicialmente.

Un grupo de deudas destaca por su plazo breve para prescribir: aquellas respaldadas por títulos valores como pagarés, letras de cambio, facturas y tarjetas de crédito. Estas obligaciones pueden prescribir en solo tres años, siempre que no exista una demanda presentada ante un juez durante ese tiempo. El conteo inicia desde la fecha de vencimiento señalada en el documento.

Esta característica convierte a los títulos valores en una categoría especial dentro del sistema de prescripción colombiano. Si el acreedor no actúa judicialmente en el plazo de tres años, pierde la facultad de exigir el pago forzoso ante los tribunales, aunque la deuda en sí no desaparece del todo.

Cuando una deuda prescribe en Colombia la deuda sigue existiendo, pero el acreedor ya no puede recurrir a la vía judicial para reclamar el pago. Esto significa que la persona deudora podría dejar de enfrentar procesos como embargos, aunque la obligación podría seguir figurando en reportes financieros o ser objeto de intentos de cobro extrajudicial.

La sentencia de prescripción solo elimina la vía judicial para el cobro, pero la deuda puede seguir figurando en reportes financieros - Deudas (Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentencia de prescripción solo elimina la vía judicial para el cobro, pero la deuda puede seguir figurando en reportes financieros - Deudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la normativa, las tarjetas de crédito suelen estar respaldadas por pagarés o documentos equivalentes, lo que las incluye en este régimen. Letras de cambio y facturas también se rigen por este término.

Las personas que deseen ampararse en la prescripción deben verificar cuidadosamente la fecha en que se originó la obligación y el último movimiento relacionado con el cobro. Cualquier reconocimiento de la deuda, como un pago parcial, puede reiniciar el plazo.

El proceso para solicitar la prescripción

La prescripción de una deuda no se activa automáticamente. Es imprescindible que la persona deudora solicite su reconocimiento ante un juez civil. Para ello, debe demostrar que el plazo se cumplió sin interrupciones y que el acreedor no ejerció acciones legales ni recibió pagos parciales o reconocimientos formales de la deuda en ese periodo.

El paso inicial es reunir los documentos que respalden la situación: copia del título valor, comprobantes de pagos anteriores y cualquier comunicación relevante. Luego, se recomienda buscar asesoría profesional de un abogado especializado antes de presentar la demanda correspondiente.

Documentos con 'OVERDUE FEDERAL LOANS' y 'DELINQUENCY RECORD' en rojo, un mazo judicial, y un edificio con un cartel de 'FOR CLOSE' en la ventana.
La prescripción de deudas en Colombia impide el cobro judicial de obligaciones respaldadas por títulos valores después de tres años sin demanda - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez evaluará las pruebas aportadas, tanto por el deudor como por el acreedor. Si se comprueba que se han cumplido los requisitos, emitirá una sentencia favorable que le quita al acreedor la posibilidad de exigir el pago por la vía judicial. Además, pueden levantarse medidas cautelares previas, como embargos sobre cuentas o bienes.

Esta sentencia no elimina la existencia de la deuda, solo extingue la vía judicial para su cobro. Por ello, algunos acreedores optan por intentar recuperar el dinero por medios extrajudiciales, pero sin respaldo legal para forzar el pago.

Diferencias según el tipo de deuda

Si bien el plazo de tres años resulta relevante para muchos casos, otras obligaciones tienen términos distintos. Las deudas respaldadas por documentos ejecutivos, como contratos o sentencias, prescriben a los cinco años, siempre que no haya interrupciones o pagos parciales.

Existe también la acción ordinaria, que cubre las deudas sin título ejecutivo claro y prescribe en un plazo de diez años. Este mecanismo se utiliza cuando el acreedor busca que un juez reconozca judicialmente la existencia de la deuda, pero solo puede hacerlo dentro de ese periodo.

El proceso de prescripción otorga seguridad jurídica tanto a deudores como acreedores, limitando la persecución indefinida de obligaciones antiguas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso de prescripción otorga seguridad jurídica tanto a deudores como acreedores, limitando la persecución indefinida de obligaciones antiguas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distinción entre estos plazos responde a la naturaleza del documento y a la protección que la ley otorga tanto a los acreedores como a los deudores, procurando equilibrio en las relaciones comerciales y civiles.

La prescripción de deudas en Colombia funciona como una herramienta de seguridad jurídica y protección frente a la inacción de los acreedores.

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