La escandalosa celebración de cumpleaños de Juliana Guerrero en pleno Festival Vallenato ‘encendió’ nueva polémica

Un nuevo escándalo salpicaría a Juliana Guerrero tras una pomposa celebración de cumpleaños en Valledupar en medio del Festival Vallenato - crédito @jguerrero112/Instagram

Las revelaciones sobre Juliana Guerrero han sacudido el entorno del poder en Colombia, ubicándola como una de las figuras más comentadas en la Casa de Nariño. Con apenas 24 años, su nombre aparece ligado a decisiones de alto nivel y a un acceso directo al presidente Gustavo Petro, con quien parece mantener un contacto constante.

Guerrero, nacida en Valledupar y criada en Codazzi (Cesar), llegó a la escena nacional tras participar en la campaña del Pacto Histórico y luego ocupar cargos en el Ministerio del Interior y el Dapre.

No obstante, testimonios recogidos por medios de investigación la describen como una persona cuyo poder real va más allá de lo administrativo. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, aseguró que “ella es el verdadero poder” en muchas entidades.

Juliana Guerrero intentó asumir como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad - crédito Diego Cuevas

Diversos reportes señalan que Juliana interviene en discusiones estratégicas y que su opinión es consultada incluso antes que la de ministros.

En el último año, Guerrero ha enfrentado cuestionamientos judiciales por presunta falsedad en documento público y fraude procesal relacionados con títulos académicos, además de denuncias sobre el uso de bienes estatales en desplazamientos.

El presidente Petro la ha defendido públicamente, calificándola como una colaboradora “activa y rebelde” en su entorno cercano y en la actualidad forma parte del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Así fue su celebración de cumpleaños

Señalan a Juliana Guerrero de protagonizar una serie de celebraciones por su cumpleaños antes del Festival Vallenato - crédito @JACOBOSOLANOC/x

El periodista Jacobo Solano reveló en su cuenta de X que la celebración de cumpleaños de Juliana Guerrero se transformó en un evento de alto perfil político y social en Valledupar, coincidiendo con la apertura del Festival Vallenato.

“La polémica Juliana Guerrero celebró su cumpleaños durante dos días en Valledupar como preámbulo del festival vallenato, una megafiesta donde hubo whisky, invitados, comida y un grupo político que nace con fuerza”, publicó el comunicador, señalando el surgimiento de un nuevo eje de poder en el Cesar.

La megafiesta y el nuevo círculo de poder en Valledupar

Según relató Solano en su hilo, la celebración inició el sábado 25 de abril y se extendió hasta el domingo 26 en una exclusiva casa de campo ubicada en el sector de la feria ganadera, cerca al aeropuerto de Valledupar.

Las pruebas de que Juliana Guerrero se habría encontrado con la nueva élite de Valledupar para celebrar su cumpleaños - crédito @JACOBOSOLANOC/X

La lista de asistentes incluyó figuras como la representante a la Cámara Alexandra Pineda, el representante Ape Cuello, Didier Lobo, Jorge Rodrigo Tovar, Robert Romero Ramírez (exrector de la Universidad Popular del Cesar) y Guillermo Echeverría, actual rector de esa universidad.

El evento estuvo amenizado por varios conjuntos vallenatos, destacándose la presentación de Churo Díaz, cuyo costo por actuación ronda los 80 millones de pesos.

El periodista detalló que recibió información de diversas fuentes, incluyendo fotografías y datos que vinculan la fiesta con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el director de Invías.

Incluso, en los mensajes se logra apreciar cómo su fuente le revelaba que la joven habría realizado el encuentro en su casa de campo a las afueras de Valledupar. “Ahí confirmé que Juliana estaba de fiesta con sus amigos”, afirmó Solano, haciendo especial énfasis en la magnitud y el carácter estratégico del evento.

La fiesta como escenario de reconfiguración política

La joven cercana al presidente Gustavo Petro está en el ojo del huracán - crédito @JACOBOSOLANOC/x

En Valledupar, las fiestas privadas durante el Festival Vallenato son espacios clave para los clanes políticos. Solano contextualizó que, tradicionalmente, el clan Gnecco y figuras como Ape Cuello son conocidos por organizar las celebraciones más lujosas, con abundancia de comida, whisky y agrupaciones musicales.

Este año, sin embargo, el clan Gnecco enfrenta dificultades: el senador José Alfredo Gnecco no resultó electo y el exgobernador Luis Alberto Monsalvo cumple condena de 21 años.

En este contexto, la fiesta organizada por el entorno de Juliana Guerrero funcionó como una suerte de cumbre del nuevo sector político rival al clan Gnecco. “Este año hay una nueva reina del poder que se llama Juliana Guerrero”, indicó Solano, remarcando que la joven, cercana al presidente Gustavo Petro, no descarta una candidatura a la gobernación del Cesar.

Juliana Guerrero habría pagado una millonaria suma por la presentación del Churo Díaz en su cumpleaños - crédito @JACOBOSOLANOC/x

La celebración también sirvió de escenario para discusiones sobre futuras candidaturas, particularmente la eventual postulación de Ape Cuello, quien podría renunciar a su curul para competir por la gobernación si el panorama político nacional así lo permite.

Durante los dos días de festejos, la figura de Guerrero se consolidó como el rostro visible del nuevo bloque anti-Gnecco, que busca capitalizar el apoyo del gobierno y reorganizar el mapa político local.

Reaparición pública y vínculos institucionales

Al concluir la celebración, Juliana Guerrero apareció en la posesión del rector Guillermo Echevarría en la Universidad Popular del Cesar, institución donde ha sido designada como representante del Gobierno nacional y que, según lo reportado, se encuentra bajo cuestionamientos.

Juliana Guerrero después de dos días de celebración, la joven regresó a sus labores en la Universidad Popular del Cesar - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Guerrero ocupó la mesa principal en el acto protocolario, evidenciando su influencia en el ámbito educativo y político de la región.

La nota de Solano subraya la ausencia de sanción social para Guerrero en el Cesar, pese a las acusaciones previas por falsedad en documento público y la falsificación de diplomas, y destaca que su irrupción en el festival marca el inicio de una nueva etapa para el poder local en Valledupar.